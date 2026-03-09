ETV Bharat / bharat

હરિદ્વાર: મોતીચુર ફ્લાયઓવર પર 6 વાહનો અથડાયા, CNG કારમાં આગ લાગતા 1 મહિલાનું મોત, 15 ઘાયલ

જે ટ્રેઈલરનો અકસ્માત થયો હતો તેમાં એક જ પરિવાર 32 સભ્યો સવાર હતા અને આ પરિવાર મેળામાંથી પરત ફરી રહ્યો હતો ત્યારે અકસ્માત સર્જાયો હતો

હરિદ્વારમાં ભયાનક અકસ્માત
હરિદ્વારમાં ભયાનક અકસ્માત (ETV Bharat Graphics)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 9, 2026 at 1:44 PM IST

હરિદ્વાર: ઉત્તરાખંડના હરિદ્વારમાં એક ભયાનક અકસ્માત બન્યો છે. ગઈકાલે રાત્રે (8 માર્ચ 2026) રાયવાલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં મોતીચુર ફ્લાયઓવર પર 6 વાહનો એકબીજા સાથે અથડાયા. આ અકસ્માતમાં CNGથી ચાલતી કારમાં આગ લાગી ગઈ, જેના કારણે પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની. આ અકસ્માતમાં 1 મહિલાનું મોત થયું છે અને 15 લોકો ઘાયલ થયા છે. અકસ્માતને કારણે હાઇવે પર કિલોમીટરો સુધી ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો હતો. આ ઘટનાએ એક પરિવારને પૂરેપૂરો વિખેરી નાખ્યો છે.

અકસ્માત કેવી રીતે થયો?

8 માર્ચે રાત્રે લગભગ 9:45 વાગ્યે દેહરાદૂનથી હરિદ્વાર જઈ રહેલી ઉત્તરાખંડ રોડવેઝની બસ (UK04PA1678) ગોડવિન હોટલની સામે મોતીચુર ફ્લાયઓવર પર ટ્રેક્ટર-ટ્રોલી સાથે અથડાઈ. ટ્રેક્ટર-ટ્રોલી ઋષિકેશથી હરિદ્વાર જઈ રહી હતી અને વળાંક પર ધીમી પડી ગઈ. પાછળથી આવતી બસે તેને ટક્કર મારતા પાછળ આવતા અન્ય વાહનો – મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયો, ટ્રક, કેન્ટર અને એક SUV અથડાઈ હતી. સ્કોર્પિયોમાં લગાવેલા CNG સિલિન્ડરમાં ધમાકો થયો અને આગ લાગી ગઈ હતી. આગ ઝડપથી ફેલાઈ અને બસ તથા અન્ય વાહનો પણ આગની ચપેટમાં આવી ગયા હતા. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે આગ પર કાબૂ મેળવ્યો, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં ઘણું નુકસાન થઈ ગયું હતું.

ફ્લાયઓવર પર છ વાહનો અથડાયા
ફ્લાયઓવર પર છ વાહનો અથડાયા (Photo courtesy- Haridwar Police)

મહિલાનું દુઃખદ મોત

આ અકસ્માતમાં ઉત્તર પ્રદેશના બિજનૌર જિલ્લાના ભોગપુર નજીબાબાદના રહેવાસી 30 વર્ષીય કુસુમનું મોત થયું છે. તે ટ્રેક્ટર-ટ્રોલીમાં મુસાફરી કરી રહી હતી. ટક્કર બાદ તે ટ્રોલીમાંથી નીચે પડી અને મોટા ટાયર નીચે કચડાઈ જતા ઘટનાસ્થળે જ તેનું મોત થયું હતું. પોલીસે મૃતદેહનો કબજો લઈને જિલ્લા હોસ્પિટલમાં પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલ્યો હતો. કુસુમના પતિ સચિન પહેલેથી જ બંને હાથે વિકલાંગ છે અને કોઈ કામ કરી શકતા નથી. કુસુમ પરિવારની એકમાત્ર કમાતી વ્યક્તિ હતી અને તે મજૂરી કરીને ઘર ચલાવતી હતી. આ દંપતીના 3 નાના બાળકો છે. હોસ્પિટલમાં મૃતદેહ જોઈને બાળકો રડવા લાગ્યા હતા. મોટી પુત્રી સોનિયા રડતી-રડતી કહેતી હતી, "માતા, તું ગઈ, હવે અમારું શું થશે?" આ દૃશ્ય જોઈને હાજર લોકોની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી. કુસુમની સાસુ રાની દેવીએ કહ્યું કે પરિવાર હવે મોટા સંકટમાં છે.

અકસ્માતમાં એક મહિલાનો જીવ ગયો
અકસ્માતમાં એક મહિલાનો જીવ ગયો (Photo courtesy- Haridwar Police)

ટ્રેક્ટર-ટ્રોલીમાં એક જ પરિવારના 32 લોકો

ટ્રેક્ટર-ટ્રોલીમાં એક જ પરિવારના 32 લોકો સવાર હતા અને તેઓ દેહરાદૂનમાં ઝંડા જીના મેળા જોવા ગયા હતા અને રાત્રે હરિદ્વાર પાછા આવી રહ્યા હતા. અકસ્માતમાં 15 લોકો ઘાયલ થયા છે જેમાં 6 બાળકો છે. એક 2 મહિનાની બાળકી પણ ઘાયલ છે. આખા પરિવાર માટે આ ઘટના કલ્પના બહારની હતી.

પોલીસ અને વહીવટીતંત્રની કાર્યવાહી

હરિદ્વારના SP સિટીએ જણાવ્યું કે અકસ્માતની તપાસ ચાલુ છે. ટ્રેક્ટર-ટ્રોલીની ધીમી ઝડપ અને પાછળથી આવતા વાહનોની ઝડપ કારણભૂત હોઈ શકે છે. રાયવાલા પોલીસને 112 દ્વારા માહિતી મળતાં જ ટીમ પહોંચીને ફાયર બ્રિગેડે આગ બુઝાવી હતી.

અકસ્માતમાં 15 લોકો ઘાયલ
અકસ્માતમાં 15 લોકો ઘાયલ (Photo courtesy- Haridwar Police)

હરિદ્વાર અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામ્યા

અકસ્માતમાં ભોગપુર નજીબાબાદ જિલ્લા બિજનૌર ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી સચિનની પત્ની કુસુમનું મોત (ઉંમર-30 વર્ષ)

અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલની યાદી

  • કાસીફ પુત્ર બાસીદ નિવાસી કાંધલા શામલી ઉત્તર પ્રદેશ (ઉંમર-23 વર્ષ) (ટ્રેલર ચાલક)
  • સુભાષ પુત્ર રામચરણ નિવાસી નાંગલ સુક્તિ જિલ્લા બિજનોર ઉત્તર પ્રદેશ (ઉંમર-40 વર્ષ)
  • ભોગપુર નજીબાબાદ નિવાસી નંદરામનો પુત્ર વિક્કી (ઉંમર-28 વર્ષ)
  • ભોગપુર નજીબાબાદના રહેવાસી વિક્કીનો પુત્ર આરવ (ઉંમર-06 વર્ષ)
  • લવી, મદનની પુત્રી, રહેવાસી, રાની કોટા, રાયપુર, નજીબાબાદ, ઉત્તર પ્રદેશ (ઉંમર-19 વર્ષ)
  • રાની કોટા રાયપુર નજીબાબાદ ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી મદનની પત્ની નીતુ (ઉંમર-35 વર્ષ)
  • સોનિયા, સચિનની પુત્રી, ભોગપુર, નજીબાબાદ, ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી (ઉંમર-12 વર્ષ)
  • અંશિકા, સચિનની પુત્રી, રહેવાસી, ભોગપુર, નજીબાબાદ, ઉત્તર પ્રદેશ (ઉંમર-06 વર્ષ)
  • દિવ્યાશુ પુત્ર સચિન નિવાસી ભોગપુર નજીબાબાદ ઉત્તર પ્રદેશ (ઉંમર-08 વર્ષ)
  • મનાલી ધામપુર બિજનોર નિવાસી રવિનો પુત્ર અનમોલ (ઉંમર-25 વર્ષ)
  • સોનાક્ષી, વિક્કીની પુત્રી, ભોગપુર, નજીબાબાદ, ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી (ઉંમર-09 વર્ષ)
  • નિરંજનપુર બિજનૌર ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી રવિનો પુત્ર હર્ષ (ઉંમર-07 વર્ષ)
  • વંશિકા, કૃપાલની પુત્રી, ભોગપુર, નજીબાબાદ, ઉત્તર પ્રદેશ (ઉંમર-19 વર્ષ)
  • ભોગપુર, નજીબાબાદ, બિજનોર નિવાસી સુભાષની પુત્રી સિમરન (ઉંમર-16 વર્ષ)
  • ગુલશન પુત્ર જગદીશ નિવાસી ટીટીસોટા બિજનૌર ઉત્તર પ્રદેશ (ઉંમર- 11 વર્ષ)

