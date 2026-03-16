કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીની પુત્રીએ એપસ્ટીન ફાઈલમાં નામ આવતા હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી, 10 કરોડના વળતરની કરી માંગ
કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીની પુત્રીએ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં માનહાનિની અરજી દાખલ કરી, જેમાં તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનું નામ જેફ્રી એપસ્ટીન સાથે જોડવામાં આવ્યુ છે.
Published : March 16, 2026 at 5:38 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીની પુત્રીએ કુખ્યાત જેફ્રી એપસ્ટીન કેસ સાથે પોતાનું નામ કથિત રીતે જોડવામાં આવ્યા બદલ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં માનહાનિનો કેસ દાખલ કર્યો છે. તેમણે આ ખોટા આરોપો બદલ 10 કરોડ રૂપિયાના વળતરની પણ માગ કરી છે. હાઈકોર્ટ 17 માર્ચે આ અરજી પર સુનાવણી કરી શકે છે.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે 22 ફેબ્રુઆરી, 2026થી વિવિધ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ અને સોશિયલ મીડિયા પર તેમના નામને જેફ્રી એપસ્ટીન સાથે જોડીને ખોટી અને તથ્યહીન માહિતી ફેલાવવામાં આવી રહી છે. X (ટ્વિટર), Google, Meta (Facebook, Instagram) અને LinkedIn જેવા પ્લેટફોર્મ પર આ પ્રકારની સામગ્રી મૂકવામાં આવી છે, જે તેમની અંગત અને વ્યાવસાયિક છબીને ગંભીર રીતે નુકસાન પહોંચાડી રહી છે.
શું છે આરોપો?
આ ઓનલાઈન સામગ્રીમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે હરદીપ પુરીની પુત્રી 'રિયલ પાર્ટનર્સ એલએલસી' નામની કંપનીમાં કામ કરતી હતી, જેને એપસ્ટીન અને તેના સહયોગીઓ ભંડોળ પૂરું પાડતા હતા. કેટલીક પોસ્ટમાં એવો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે રોબર્ટ મિલાર્ડ નામના વ્યક્તિએ તેમની સાથે મળીને લેહમેન બ્રધર્સના પતનની સાજિશ કરી હતી.
અરજીકર્તાનો શું દાવો છે?
હરદીપ પુરીની પુત્રીએ આ તમામ આરોપોને સંપૂર્ણપણે ખોટા, તથ્યહીન અને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે. અરજીમાં એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે તેમના પર આ આરોપો માત્ર એટલા માટે લગાવવામાં આવી રહ્યા છે કારણ કે તેઓ કેન્દ્રીય કેબિનેટ મંત્રી અને ભૂતપૂર્વ વરિષ્ઠ રાજદ્વતી અધિકારી (IFS) હરદીપ સિંહ પુરીની પુત્રી છે.
તેમણે કોર્ટને વિનંતી કરી છે કે તમામ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ અને સંબંધિત વેબસાઈટ્સને આ ખોટી અને માનહાનિકારક સામગ્રી તાત્કાલિક હટાવવાનો આદેશ આપવામાં આવે. આ સાથે, તેમની પ્રતિષ્ઠાને થયેલા નુકસાન બદલ 10 કરોડ રૂપિયાના વળતરની પણ માગ કરવામાં આવી છે.
નોંધનીય છે કે તાજેતરમાં જ જાહેર થયેલી એપસ્ટીન ફાઈલ્સમાં અનેક દેશોની પ્રખ્યાત હસ્તીઓના નામ આવ્યા હતા, જેને લઈને વૈશ્વિક સ્તરે ચર્ચા થઈ હતી. હરદીપ સિંહ પુરીનું નામ આ ફાઈલ્સમાં કથિત રીતે આવ્યા બાદ સંસદમાં પણ ઘણીવાર હંગામો થઈ ચૂક્યો છે. હવે હાઈકોર્ટનો આગામી નિર્ણય આ મામલે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
આ પણ વાંચો: