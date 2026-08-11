હરભજન સિંહના વીડિયો પર ગરમાયું રાજકારણ, કેજરીવાલે ભાજપ પર સાધ્યું નિશાન
કેજરીવાલે સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે, 'ભાજપના ઘણા લોકોએ મળીને આ જુઠાંણું ફેલાવ્યું, શું PMOથી આદેશ આવ્યો હતો?'
Published : August 11, 2026 at 3:05 PM IST
ચંડીગઢ: સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક વીડિયોને લઈને પંજાબનું રાજકારણ ગરમાયું છે. સોશિયલ મીડિયા પર રાજસ્થાનના શ્રી ગંગાનગરનો એક વીડિયો શેર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં પંજાબમાં ડ્રગ્સની વર્તમાન સ્થિતિ દર્શાવાતી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે આમ આદમી પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓ અને પંજાબ પોલીસે આકરી પ્રતિક્રિયા આપી હતી અને તેને પંજાબની છબી ખરાબ કરવાનું કાવતરું ગણાવ્યું હતું.
હરભજન સિંહે કરી પોસ્ટ
ક્રિકેટર અને રાજ્યસભા સાંસદ હરભજન સિંહે પંજાબી ઓડિયો ધરાવતો આ વીડિયો શેર કરીને ભાવુક પોસ્ટ લખી હતી.
તેમણે લખ્યું, “મારી આંખો ખૂલી ગઈ છે, દોસ્ત... સરકારોએ પંજાબ અને પંજાબી યુવાનોની શું હાલત કરી નાખી છે. આ બધું જોઈને મારું મન રડી પડે છે.”
તેમણે વધુમાં લખ્યું, “મારા પંજાબને માફ કરી દો... પંજાબને માફ કરી દો. તમે પંજાબને ક્યાં લઈ આવ્યા છો? પંજાબ, જે ક્યારેય પોતાની ‘ચઢદી કલા’, હિંમત અને બહાદુરી માટે જાણીતું હતું, આજે એ જ પંજાબના યુવાનો નશાની ઝપેટમાં આવી ગયા છે. હજુ પણ સમય છે—મારા પંજાબને બચાવો. પંજાબના યુવાનોને બચાવો.”
પંજાબ પોલીસે વીડિયોને ગણાવ્યો ખોટો
વીડિયો વાયરલ થયા બાદ પંજાબ પોલીસે સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરીને વીડિયોને લઈને કરવામાં આવેલા દાવાઓનું ખંડન કર્યું હતું. પંજાબ પોલીસે સ્પષ્ટતા કરી હતી, “જે વીડિયો શેર કરવામાં આવી રહ્યો છે તે રાજસ્થાનના શ્રીગંગાનગરનો છે, પંજાબનો નહીં અને તેનો પંજાબ પોલીસ સાથે કોઈ સંબંધ નથી.”
પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું કે માત્ર પંજાબી ઓડિયો ટ્રેક લગાવી દેવાથી કોઈ ઘટના પંજાબની ઘટના બની જતી નથી. પોલીસે યુઝર્સ અને સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સને અપીલ કરી હતી કે કોઈપણ ભ્રામક સામગ્રી પોસ્ટ કરતા અથવા પંજાબ પોલીસને ટેગ કરતા પહેલાં વીડિયાની હકીકત અને સ્થળની પુષ્ટિ કરી લેવી.
AAPનો ભાજપ પર આકરો હુમલો
વીડિયોની હકીકત સામે આવ્યા બાદ આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓએ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) સામે આકરું વલણ અપનાવ્યું છે. AAPના નેતા અરવિંદ કેજરીવાલે સીધું પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય (PMO)ને ઘેર્યું હતું અને સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે, “ગઈકાલે ભાજપના ઘણા લોકોએ મળીને આ જૂઠ ફેલાવ્યું. શું આ આદેશ PMO તરફથી આવ્યો હતો? શું PMO દેશમાં જૂઠ ફેલાવે છે?”
ડૉ. બલજીત કૌર: પંજાબના કેબિનેટ મંત્રી ડૉ. બલજીત કૌરે પણ આ મામલે આકરી પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે લખ્યું, “પોતાના રાજકીય આકાઓને ખુશ કરવાની તેમની બેચેની જુઓ. તેઓ રાજસ્થાનનો વીડિયો શેર કરી રહ્યા છે અને જૂઠ બોલી રહ્યા છે કે આ પંજાબનો છે. ભાજપની દલાલી કરવા માટે તમે કંઈપણ કરશો, ભલે તેનાથી પંજાબની છબીને નુકસાન થાય. પંજાબના લોકો તમને આ માટે ક્યારેય માફ નહીં કરે.”
મનીષ સિસોદિયા: વરિષ્ઠ નેતા મનીષ સિસોદિયાએ પણ કટાક્ષ કરતાં લખ્યું, “તમે ભાજપના કહેવા પર પંજાબને બદનામ કરવા નીકળી પડ્યા. આખરે કેવી મજબૂરી છે?” પંજાબ પોલીસ અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓએ વીડિયોની હકીકત સામે લાવીને ફેક ન્યૂઝ ફેલાવવાનો આરોપ લગાવ્યા બાદ હરભજન સિંહે તેમની વિવાદિત પોસ્ટનું કમેન્ટ સેક્શન સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દીધું છે. હવે તેમની પોસ્ટની નીચે સત્તાવાર રીતે લખવામાં આવી રહ્યું છે કે “માત્ર કેટલાક એકાઉન્ટ જ જવાબ આપી શકે છે.”
હરભજન સિંહ સાથે જોડાયેલા સોશિયલ મીડિયાના જૂના વિવાદ
હરભજન સિંહ અગાઉ પણ ઘણી વખત વણચકાસેલી અથવા વિવાદાસ્પદ પોસ્ટને કારણે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ચૂક્યા છે. આવા કેટલાક મામલામાં તેમને જાહેરમાં માફી પણ માંગવી પડી હતી.
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