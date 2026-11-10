40 હજારની લોન લીધી, લેણદારોએ એટલો હેરાન કર્યો કે કોન્સ્ટેબલે જીવન ટૂંકાવી લીધું
લોન એપ ચલાવનારાઓએ તેમને ધમકી આપી હતી કે જો તેઓ તાત્કાલિક લોનની રકમ ચૂકવશે નહીં, તો તેઓ તેમના વિશે વાંધાજનક કન્ટેન્ટ વાઈરલ દેશે.
Published : November 10, 2026 at 12:46 PM IST
હૈદરાબાદ: હૈદરાબાદમાં એક પોલીસ કોન્સ્ટેબલે જીવન ટૂંકાવી લીધું. આરોપ છે કે લોન એપ ચલાવનારાઓએ તેમને ધમકી આપી હતી કે જો તેઓ તાત્કાલિક લોનની રકમ ચૂકવશે નહીં, તો તેઓ તેમના વિશે વાંધાજનક કન્ટેન્ટ વાઈરલ દેશે.
આ ઘટના સોમવારે હૈદરાબાદના પહાડી શરીફ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બની હતી. ઇન્સ્પેક્ટર લક્ષ્મી નારાયણ રેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે મૃતક મુદાવથ શ્રીનુ (31), જે મહેશ્વરમ મંડળના હર્ષાગુડાના રહેવાસી હતા, તેઓ કોંડાપુર બટાલિયનમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. તેમના લગ્નને હજુ એક જ વર્ષ થયું હતું.
ચાર મહિના પહેલા, શ્રીનુએ એક મોબાઈલ એપ્લિકેશન દ્વારા 40 હજાર રૂપિયાની લોન લીધી હતી. જ્યારે તેઓ સમયસર લોનની રકમ ચૂકવી શક્યા નહીં, ત્યારે એપ સંચાલકોએ તેમને પરેશાન કરવાનું શરૂ કર્યું. દિવાળીની રજાઓ દરમિયાન જ્યારે તેઓ ઘરે હતા, ત્યારે તેમને વારંવાર ફોન કરીને ધમકી આપવામાં આવી હતી: "જો તમે તાત્કાલિક લોન નહીં ચૂકવો, તો અમે તમારા અને તમારી પત્નીના નગ્ન ફોટા તમારા પરિવારના સભ્યો અને હર્ષાગુડા ગામના રહેવાસીઓને મોકલી દઈશું, અને તમને ખતમ કરી નાખીશું."
આ ધમકીઓથી વ્યથિત થઈને, શ્રીનુએ સોમવારે સવારે પોતાના ઘરે આત્યંતિક પગલું ભર્યું. સબ-ઇન્સ્પેક્ટર વિનોદે જણાવ્યું કે આ અંગે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને તપાસ ચાલી રહી છે.
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