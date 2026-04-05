ઉત્તરાખંડમાં દીપડાએ કર્યો હુમલો: નૈનિતાલના ભીમતાલમાં રાષ્ટ્રીય ખો-ખો ખેલાડીની માતાનું મોત

નૈનિતાલના ભીમતાલમાં દીપડાના હુમલામાં રાષ્ટ્રીય ખો-ખો ખેલાડીઓની માતા હંસી દેવીનું મૃત્યુ થયું હતું. આ ઘટના 3 એપ્રિલના રોજ બની હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 5, 2026 at 11:23 AM IST

નૈનીતાલ : ઉત્તરાખંડના પર્વતીય વિસ્તારોમાં વન્યજીવ સંઘર્ષના બનાવો સતત સામે આવી રહ્યા છે. ગીચ વસ્તીવાળા વિસ્તારોમાં પોતાની હાજરી સ્થાપિત કરીને વન્યજીવ હવે આતંકનો પર્યાય બની રહ્યા છે. વાઘ, દીપડા અને હવે તો રીંછ પણ પર્વતીય પ્રદેશોમાં લોકોને ભયમાં જીવવા મજબૂર કરી રહ્યા છે. આવી જ એક ઘટના 3 એપ્રિલે નૈનીતાલ જિલ્લાના ભીમતાલના સૂર્યા ગામ વિસ્તારમાં બની હતી. અહીં, એક દીપડાએ એક મહિલાને ખાઈ લીધી. મહિલાને ત્રણ પુત્રો છે, જેમાંથી બે રાષ્ટ્રીય સ્તરના ખો-ખો ખેલાડીઓ છે, અને એક રાજ્ય સ્તરનો ખેલાડી છે.

ઘટના મુજબ, 3 એપ્રિલના રોજ બપોરે, હંસી દેવી તેના ઢોર માટે ઘાસચારો લેવા જંગલમાં ગઈ હતી. જ્યારે મહિલા મોડી સાંજ સુધી ઘરે પરત ન આવી, ત્યારે તેના પતિએ સ્થાનિક ગ્રામજનો અને વહીવટીતંત્રને જાણ કરી. ત્યારબાદ, ગ્રામજનોએ વન વિભાગની ટીમ સાથે મળીને જંગલમાં શોધખોળ શરૂ કરી. લગભગ બે કલાકની શોધખોળ બાદ, હંસી દેવીનો મૃતદેહ જંગલમાં ચાર કિલોમીટર અંદર વિકૃત હાલતમાં મળી આવ્યો. વન અધિકારીઓને શરૂઆતમાં શંકા હતી કે આ ઘટના દીપડાના કારણે થઈ હશે

ડીએફઓ આકાશ ગંગવારે જણાવ્યું હતું કે, "મહિલાનો મૃતદેહ જંગલમાંથી મળી આવ્યો છે. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દેવામાં આવ્યો છે. દીપડાને પકડવા માટે ગામમાં પાંજરું ગોઠવવામાં આવ્યું છે. મહિલાના ડીએનએ નમૂના પણ લેવામાં આવ્યા છે."

હંસી દેવીના મૃત્યુ પછી તેમના પરિવારમાં ભારે શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. હંસીનો પતિ લાલ સિંહ સૂર્યા, રાણીબાગ પ્રાથમિક શાળામાં વર્ગ IV નો કર્મચારી છે. તેમને ત્રણ પુત્રો છે. સૌથી મોટો પુત્ર 32 વર્ષનો કમલ સિંહ અને વચલો પુત્ર 28 વર્ષનો બાલમ રાષ્ટ્રીય ખો-ખો ખેલાડી છે. સૌથી નાનો 25 વર્ષનો સૂરજ રાજ્ય સ્તરનો ખો-ખો ખેલાડી છે. ત્રણેય પુત્રો દુ:ખી છે અને પરિવાર આઘાતમાં છે.

આ પણ વાંચો...

  1. વન્યજીવ સંરક્ષણ ક્ષેત્રે ગુજરાતને ઐતિહાસિક સફળતા: કચ્છમાં એક દાયકા બાદ ગ્રેટ ઈન્ડિયન બસ્ટર્ડ' ઘોરાડના બચ્ચાનો જન્મ
  2. એલન મસ્કની સ્પેસેક્સની સબસિડિયરી સ્ટારલિંક અને ગુજરાત સરકાર વચ્ચે પરસ્પર સહયોગના લેટર ઓફ ઈન્ટેન્ટ

