આસામમાં ભાજપના ઉમેદવારના નિવાસસ્થાન પરથી મળ્યો હેન્ડ ગ્રેનેડ, પોલીસ તપાસમાં જોડાઈ

સરુપથાર મતવિસ્તારના ધારાસભ્ય અને વર્તમાન ભાજપ ગઠબંધનના ઉમેદવારના નિવાસસ્થાનના પરિસરમાં ગ્રેનેડ મળવાને લઈને હલચલ મચી ગઈ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 6, 2026 at 5:40 PM IST

સરૂપથાર (આસામ): ગોલાઘાટ જિલ્લાના સરૂપથાર મતવિસ્તારના ભાજપના ઉમેદવાર વિશ્વજીત ફુકનના નિવાસસ્થાને ગ્રેનેડ ફેંકવામાં આવ્યો હતો. એવો આરોપ છે કે સોમવારે સવારે ચાંગપુલ સ્થિત ઉમેદવારના નિવાસસ્થાને એક અજાણ્યા બદમાશે ગ્રેનેડ ફેંક્યો હતો. ઘટનાની માહિતી મળતાં, ગોલાઘાટ જિલ્લા પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી અને આ મામલાની તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. રહેણાંક પરિસરમાંથી ગ્રેનેડ મળી આવ્યો છે.

સરૂપથાર મતવિસ્તારના વર્તમાન ધારાસભ્ય અને ભાજપ ગઠબંધનના ઉમેદવારના રહેણાંક સંકુલમાં ગ્રેનેડ કોણે ફેંક્યો તે પ્રશ્નને લઈને ભારે હોબાળો મચી ગયો છે. વ્યાપક ચર્ચાનો બીજો વિષય એ છે કે ગ્રેનેડ ફૂટવાની સ્થિતિમાં હતો કે નહીં. બોમ્બ નિષ્ક્રિય કરનારા નિષ્ણાતોની ટીમ સાથે વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા છે. પોલીસે જણાવ્યું છે કે, તપાસ પૂર્ણ થયા પછી જ તમામ હકીકતો બહાર આવશે.

ગોલાઘાટના અધિક પોલીસ અધિક્ષક (ASP) જોન દાસે જણાવ્યું હતું કે, "ગ્રેનેડની સેફ્ટી પિન દેખાતી ન હતી. બોમ્બ નિષ્ણાતોની એક ટીમ ત્યાં પહોંચી રહી છે; તેઓ વિગતવાર માહિતી આપી શકશે. વધુમાં, CCTV ફૂટેજની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે."

એક સ્થાનિક સંગઠનના નેતાએ ટિપ્પણી કરી, "અમે પરિસરના પાછળના ભાગમાં કામ કરી રહ્યા હતા ત્યારે અમને એક કાળી વસ્તુ દેખાઈ. તે જોઈને મને શંકા ગઈ કે તે ગ્રેનેડ હોઈ શકે છે. મેં તરત જ તેનો ફોટોગ્રાફ વર્તમાન ધારાસભ્યને મોકલ્યો, જેમણે પુષ્ટિ કરી કે તે ખરેખર ગ્રેનેડ હતો અને અમને તે વિસ્તારથી દૂર જવા સૂચના આપી." સરૂપથારમાં બનેલી આ પહેલી ઘટના નથી; 2025 માં પ્રજાસત્તાક દિવસની સાંજે, તેમના નિવાસસ્થાન નજીક બે હેન્ડ ગ્રેનેડ મળી આવ્યા હતા, જે તે સમયે બાંધકામ હેઠળ હતું.

TAGGED:

HAND GRENADE AT MLA RESIDENCE
BISWAJIT PHUKAN BJP CANDIDATE
ASSAM BJP CANDIDATE GRENADE CASE
HAND GRENADE AT MLA RESIDENCE

