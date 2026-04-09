PMO ઓફિસને હેક કરવાના પ્રયાસમાં હેકરની ધરપકડ, વડાપ્રધાન સંબંધિત માહિતી વિદેશી દુશ્મનોને વેચવાનો આરોપ
વડાપ્રધાન સંબંધિત સંવેદનશીલ બાબતો લીક કરવાના બદલામાં વિદેશી દુશ્મનો પાસેથી ફંડ માંગવાના આરોપમાં બક્સરમાં એક યુવાનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Published : April 9, 2026 at 12:25 PM IST
બક્સર: પોલીસે ડુમરાવ સબડિવિઝનના સિમરી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના આશા પડરી ગામના એક યુવાનની ધરપકડ કરી છે, જેના પર વડાપ્રધાન કાર્યાલય હેક કરવાનો આરોપ છે. ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિ પર વડાપ્રધાન સંબંધિત સંવેદનશીલ બાબતો લીક કરવાના બદલામાં ભંડોળ માંગવાનો આરોપ છે.
પીએમઓ હેક કરવાના આરોપમાં યુવકની ધરપકડ: પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી વિદેશમાં શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓનો સંપર્ક કરી રહ્યો હતો અને ગુપ્ત માહિતીના બદલામાં પૈસા માંગી રહ્યો હતો. કેસની માહિતી મળતાં, પોલીસ અધિક્ષક શુભમ આર્યના નિર્દેશ પર મોડી રાત્રે દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો, જે દરમિયાન યુવાનની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ગુપ્ત સ્થળે સઘન પૂછપરછ: તેને હાલમાં ગુપ્ત સ્થળે રાખવામાં આવ્યો છે અને તેની સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ધરપકડ કરાયેલ યુવાનની ઓળખ અમન કુમાર તરીકે થઈ છે.
કોલકાતા એરપોર્ટ હેક કરવાનો આરોપ: વહીવટી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ યુવાન પહેલા પણ વિવાદોમાં ફસાઈ ચૂક્યો છે. 2022 માં, કોલકાતા અને બક્સર પોલીસની સંયુક્ત ટીમે કોલકાતા એરપોર્ટ હેક કરવાની ધમકી આપવા બદલ તેની ધરપકડ કરી હતી. જોકે, આ વખતે, આ કેસ પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય (PMO) સાથે સંકળાયેલ હોવાથી, પોલીસ ખૂબ જ સાવધાની રાખી રહી છે અને વિગતો જાહેર કરવાનું ટાળી રહી છે.
"આ કાર્યવાહી સંપૂર્ણપણે સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, અને દિલ્હી પોલીસની તેમાં કોઈ ભૂમિકા નથી. આરોપી પર વડા પ્રધાન સાથે સંબંધિત બાબતોના સંદર્ભમાં વિદેશી દેશો પાસેથી પૈસા માંગવાનો આરોપ છે, અને તેની પૂછપરછ ચાલુ છે. વધુ તપાસમાંથી જે પણ તથ્યો બહાર આવશે તે શેર કરવામાં આવશે." - શુભમ આર્ય, એસપી, બક્સર
લેપટોપ અને અન્ય ઘણી વસ્તુઓ જપ્ત: પોલીસની આ કાર્યવાહીથી વિસ્તારમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આરોપીના ઘરેથી લેપટોપ સહિત અનેક ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત કરીને તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા હોવાના અહેવાલ છે.
