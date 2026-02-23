ETV Bharat / bharat

રાહુલ ગાંધીને મળ્યા જીમ ટ્રેનર મોહમ્મદ દીપક, રાહુલ ગાંધીને ભેટીને કરી વાતચીત

કોટદ્વારમાં કપડાની દુકાનનું નામ બાબા રાખવા પર થયેલા વિવાદ બાદ દેશભરમાં ચર્ચામાં છવાયેલા 'મોહમ્મદ' દીપકે નવી દિલ્હીમાં રાહુલ ગાંધી સાથે મુલાકાત કરી હતી.

રાહુલ ગાંધીને મળ્યા જીમ ટ્રેનર મોહમ્મદ દીપક
રાહુલ ગાંધીને મળ્યા જીમ ટ્રેનર મોહમ્મદ દીપક (ANI)
By ANI

Published : February 23, 2026 at 2:19 PM IST

1 Min Read
ઉત્તરાખંડ: કોટદ્વારમાં કપડાની દુકાનનું નામ બાબા રાખવા પર થયેલા વિવાદ બાદ દેશભરમાં ચર્ચામાં છવાયેલા 'મોહમ્મદ' દીપકે નવી દિલ્હીમાં લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અને સાંસદ રાહુલ ગાંધી સાથે મુલાકાત કરી હતી, દીપકે કોટદ્વારમાં એડવોકેટ અહમદની બાબા સ્કૂલ ડ્રેસ એન્ડ મેચિંગ સેન્ટરનો બચાવ કર્યો હતો.

ઉત્તરાખંડના કોટદ્વારમાં કપડાની દુકાનને 'બાબા'નામ આપવાને લઈને વિવાદ બાદ વિરોધ વધ્યો હતો આ વચ્ચે દીપક ભીડની સામે આગળ આવ્યા અને રાષ્ટ્રીય ચર્ચાનો વિષય બન્યા. કોંગ્રેસના સાંસદ અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને AIMIMના વડા અસદુદ્દીન ઓવૈસી દીપકની પ્રશંસા કરી હતી. રાહુલ ગાંધીએ દીપકને દેશનો હીરો કહ્યો.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, 26 જાન્યુઆરીના રોજ, બજરંગ દળના સભ્યો કોટદ્વારમાં બાબા નામની કપડાની દુકાનમાં પહોંચ્યા અને હોબાળો મચાવ્યો. તેઓ મુસ્લિમ દુકાનદાર દ્વારા પોતાની દુકાનનું નામ બાબા રાખવાનો વિરોધ કરી રહ્યા હતા. તેઓ નામ બદલવાની માંગ કરી રહ્યા હતા. 70 વર્ષીય મુસ્લિમ દુકાનદારને નારાજ જોઈને, દીપક કુમાર ત્યાં પહોંચ્યા અને બજરંગ દળના સભ્યોને પીછેહઠ કરવા મજબૂર કર્યા. બજરંગ દળના સભ્યો સામે ઉભા રહેલો દીપક સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થયા બાદ ચર્ચામાં આવ્યો. તેમાં, તે મુસ્લિમ દુકાનદારના સમર્થનમાં ઉભો રહ્યો અને પોતાને મોહમ્મદ દીપક તરીકે ઓળખાવ્યો.

સંપાદકની પસંદ

