ગ્વાલિયરમાં ગમખ્વાર અકસ્માત: શીતળા માતા મંદિર જઈ રહેલા શ્રદ્ધાળુઓ પર ટ્રક ફરી વળી; 13ના મોત, 29 ઘાયલ
શીતળા માતાની પૂજા કરવા માટે મંદિર જઈ રહેલા લોકો અને બાજુની દુકાનો પર એક ઓવરલોડેડ ટ્રક ફરી વળી
Published : October 18, 2026 at 8:44 AM IST
ગ્વાલિયર: મધ્યપ્રદેશના ગ્વાલિયરમાં એક ભયાનક અકસ્માત સર્જાયો છે, જેમાં શીતલા માતા મંદિર તરફ જઈ રહેલા શ્રદ્ધાળુઓ પર એક ટ્રક ફરી વળી. અહેવાલો અનુસાર, આ ઘટનામાં લગભગ 13 લોકોના મોત થયા છે અને 29 અન્ય લોકો ઘાયલ થયા છે, જેમાંથી 7 લોકોની હાલત ગંભીર છે. તમામ ઘાયલોને સારવાર માટે જયારોગ્ય હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ જિલ્લા કલેક્ટર, પોલીસ અધિક્ષક (SP) અને અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રકમાં ક્ષમતા કરતાં વધુ સામાન ભરેલો હતો અને તે અનેક લોકો તથા દુકાનોને કચડી નાખી આગળ ધસી ગઈ હતી.
મોડી રાત્રે મંદિરના માર્ગે શ્રદ્ધાળુઓ પર ટ્રક ફરી વળી
નવરાત્રિના તહેવાર દરમિયાન, ગ્વાલિયરમાં આવેલા શીતલા માતા મંદિરે શ્રદ્ધાળુઓનો ભારે ધસારો જોવા મળે છે, જ્યાં દિવસ-રાત ભક્તો દર્શન અને પૂજા-અર્ચના માટે આવતા હોય છે. શનિવાર અને રવિવારની વચ્ચેની રાત્રે, લગભગ 1:30 થી 2:00 વાગ્યાના અરસામાં, ચિનોર તરફથી આવી રહેલો એક બેકાબૂ ટ્રક અનેક શ્રદ્ધાળુઓ પર ફરી વળી અને ત્યારબાદ મંદિરના દરવાજા સાથે અથડાઈ. આ દરમિયાન રસ્તા પર આવેલી ચાર દુકાનો પણ તેની ઝપેટમાં આવી ગઈ હતી. આ ઉપરાંત, સ્થાનિક મંડી (બજાર)ની એક દીવાલ પણ ધરાશાયી થઈ ગઈ, જેના કાટમાળ નીચે કેટલાક શ્રદ્ધાળુઓ દબાઈ ગયા હતા. આ લોકો શીતલા માતા મંદિરે દર્શન કરવા માટે આવ્યા હતા. અકસ્માત બાદ ત્યાં ચીસો અને આક્રંદના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા અને તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી.
#WATCH | Madhya Pradesh | Gwalior Collector Ruchika Chauhan says, "Today, at around 1.30 AM, information was received that a truck coming from the direction of Chhinor towards the temple lost control and veered continuously to the left. Immediately, news of the accident started coming in, and ambulances and other vehicles were dispatched... 11 people have lost their lives in this incident, and 5 to 6 patients are critically injured. Around 29 people have sustained various injuries..." She also says, "A stopper and a police check-point were present on that road during Navratri, so how the vehicle managed to get inside is a matter of investigation. We have also sent an RTO team to inspect the truck mechanically and find out what issue occurred and how it veered to the left. As for the injured undergoing treatment, the team is continuously performing CT scans and X-rays to ensure their treatment is properly aligned..."— ANI (@ANI) October 18, 2026
બેરિકેડ તોડીને ટ્રક મંદિર તરફ ધસી ગઈ
ગ્વાલિયરના કલેક્ટર રુચિકા ચૌહાણના જણાવ્યા અનુસાર, "રાત્રે લગભગ 1:30 વાગ્યે માહિતી મળી હતી કે ચિનોરથી મંદિર તરફ જઈ રહેલી એક ટ્રક અનિયંત્રિત થઈ ગઈ હતી અને સતત ડાબી બાજુ તરફ વળી ગઈ હતી. અકસ્માતની જાણ થતાં જ તાત્કાલિક એમ્બ્યુલન્સ અને અન્ય વાહનોને ઘટનાસ્થળે રવાના કરવામાં આવ્યા હતા. અત્યાર સુધીમાં 29 લોકો ઘાયલ થયા હોવાની પુષ્ટિ થઈ છે, જેમાંથી મોટાભાગના લોકોની ઓળખ થઈ ગઈ છે. આ દરમિયાન, મૃતકોની સંખ્યા એક ડઝનથી વધી ગઈ છે. ઘાયલોને જયારોગ્ય હોસ્પિટલ સહિત વિવિધ હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનામાં ફરજ પર રહેલા બે પોલીસકર્મીઓ પણ ઘાયલ થયા છે."
#WATCH | Madhya Pradesh | Early morning visuals from the spot where a truck ran over several people near Sheetla Mata Mandir in Gwalior, claiming the lives of 11 people and leaving 29 people injured https://t.co/zyoabIhQ8a— ANI (@ANI) October 18, 2026
કલેક્ટરે જણાવ્યું, "એક ટ્રક અચાનક એલિવેટેડ રોડ (ઉંચા રસ્તા) તરફથી મંદિરના રસ્તા પર આવી ચઢી, બેરિકેડ્સ તોડી નાખ્યા અને મંદિર પરિસરમાં પહોંચી ગઈ. આ કેવી રીતે બન્યું તે હાલ તપાસનો વિષય છે." રુચિકા ચૌહાણે ઉમેર્યું, "નવરાત્રિ દરમિયાન તે રસ્તા પર રોડ બેરિયર અને પોલીસ ચેક-પોઈન્ટ હતા; તેથી, વાહન ત્યાં કેવી રીતે પ્રવેશી શક્યું તે તપાસનો વિષય છે. ટ્રકમાં શું ખામી સર્જાઈ અને તે ડાબી બાજુએ કેવી રીતે વળી ગઈ, તે જાણવા માટે અમે ટ્રકની યાંત્રિક તપાસ (મિકેનિકલ ઇન્સ્પેક્શન) કરવા RTOની ટીમને મોકલી છે. જે લોકો સારવાર લઈ રહ્યા છે, તેમની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે તબીબી ટીમ નિયમિતપણે સીટી સ્કેન અને એક્સ-રે કરી રહી છે. તે જ સમયે, અમે ટ્રકની તકનીકી ખામીઓ અને તેના ડાબી બાજુ વળવા પાછળના કારણોની તપાસ ચાલુ રાખી રહ્યા છીએ."
અત્યાર સુધીમાં 13 લોકોના મૃત્યુની પુષ્ટિ; ઘાયલોની સારવાર ચાલી રહી છે.
જયારોગ્ય હોસ્પિટલના અધિક્ષક ડૉ. સુધીર સક્સેનાના જણાવ્યા અનુસાર, "ટ્રોમા સેન્ટરમાં લાવવામાં આવેલા લોકોમાંથી 13 વ્યક્તિઓના મૃત્યુની પુષ્ટિ થઈ છે. ઘાયલો પૈકી સાત લોકોની હાલત ગંભીર છે, જ્યારે અન્ય 27 દર્દીઓને વિવિધ ઈજાઓ પહોંચી છે અને તેમની સતત તબીબી તપાસ ચાલી રહી છે. અન્ય હોસ્પિટલોમાંથી પણ ઘાયલો અંગે માહિતી એકત્ર કરવામાં આવી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં મૃતકોમાંથી 8 લોકોની ઓળખ થઈ ગઈ છે."
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