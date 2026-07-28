યુવક-યુવતી વચ્ચે માથાકૂટ, યુવકે પહેલા ટોપ ફાડ્યું, તો ક્રોધે ભરાયેલી યુવતી પોતે જ ટોપ ઉતારીને નિર્વસ્ત્ર થઈ ગઈ
ગ્વાલિયરમાં જાહેરમાં એક યુવક અને યુવતી વચ્ચે ભારે ઝઘડો થયો હતો, પહેલા યુવકે યુવતીનું ટોપ ફાડી નાખ્યું, અને ઝપાઝપી બાદ છોકરીએ પોતે ટોપ ઉતારી નાખ્યું.
Published : July 28, 2026 at 4:16 PM IST
ગ્વાલિયર: મધ્યપ્રદેશના ગ્વાલિયર શહેરમાં એક યુવક અને યુવતી વચ્ચે જાહેરમાં ચાલી રહેલા હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. યુવક અને યુવતી વચ્ચે શરૂઆતમાં થયેલી સામાન્ય બોલાચાલી બાદ મોટી માથાકૂટમાં ફેરવાઈ ગઈ. યુવકે પહેલા યુવતી સાથે ગેરવર્તન કરતા તેનું ટી-શર્ટ ફાડી નાખ્યું હતું, ત્યારબાદ ઉગ્ર થયેલા ઝઘડામાં યુવતીએ ખુદ પોતાનું ટી-શર્ટ કાઢી નાખ્યું. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપ પર ખુબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જોકે, આ બાબતે હજુ સુધી કોઈ ફરિયાદ પોલીસને મળી નથી.
યુવકે ફાડી નાખ્યું યુવતીનું ટોપ
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલો આ વીડિયો આશરે બે અઠવાડિયા પહેલા ગ્વાલિયરના તુલસી વિહાર વિસ્તારનો હોવાનું કહેવાય રહ્યું છે. એવું કહેવાય છે કે યુવતી તેની બેગ લઈને તે વિસ્તારની એક હોટલમાંથી નીકળી હતી. નજીકમાં એક યુવક પણ હાજર હતો. વીડિયોના આધારે એવું લાગે છે કે બંને એકબીજાને ઓળખતા હતા. હોટેલમાંથી નીકળ્યા બાદ, રસ્તા પર બંને વચ્ચે ઝઘડો થયો. સફેદ ટી-શર્ટ પહેરેલા યુવકે મહિલાનું ટોપ ફાડી નાખ્યું અને તેને અર્ધ નગ્ન કરી દીધી.
આ ઘટના બાદ પણ પરિસ્થિતિ શાંત ન થઈ. બંને વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થતી રહે અને સ્થિતિ વણસતી ગઈ. થોડીક સેકન્ડો પછી, બંને વચ્ચે ઝપાઝપી પણ થઈ, જેના બંને રોડના કિનારે બેસી ગયા, વીડિયોમાં યુવક ફરીથી યુવતીનું ટોપ પકડીને બેઠો જોવા મળે છે. થોડીવાર પછી, યુવતી ગુસ્સે થઈને તેનું ટોપ સંપૂર્ણપણે કાઢી નાખે છે અને તે સંપૂર્ણ રીતે નિર્વસ્ત્ર થઈ જાય છે.
આ સમગ્ર હંગામો જાહેરમાં ચાલી રહ્યો હતો. આસપાસમાંથી કેટલાક વાહનો પણ નીકળતા હતાં, તો કેટલાંક લોકો ત્યા ભેગા પણ થઈ ગયા. વીડિયોમાં યુવક તેમને કંઈક કહેતો જોવા મળે છે. ત્યાર બાદ, યુવતીએ પોતાનું ટોપ પાછું પહેર્યું અને બંને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. જોકે, ઘટનાસ્થળે લગાવેલા સીસીટીવી કેમેરામાં આ સમગ્ર ઘટના કેદ થઈ ગઈ, જે પાછળથી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ.
હજી સુધી પોલીસ પાસે નથી પહોંચ્યો મામલો
જ્યારે અમે આ બાબતે યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશન સાથે વાત કરી, ત્યારે સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર રવિન્દ્ર કુમારે કહ્યું, "પોલીસ સ્ટેશનમાં હજુ સુધી આવી કોઈ ફરિયાદ મળી નથી. જો આવી ફરિયાદ કરવામાં આવશે, તો કાયદા મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."