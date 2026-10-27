અસમ: ગુવાહાટીમાં અંધાધૂધ ગોળીબારમાં 5 લોકોના મોત, મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ ગોળીબાર હોટેલની લીઝને લઈને ચાલતા વિવાદમાં થયો હતો
Published : October 27, 2026 at 10:21 AM IST
ગુવાહાટી: આસામના ગુવાહાટીના મધ્યમાં સોમવાર, 26 ઑક્ટોબરની સાંજે એક ભયાનક ઘટના બની. અહેવાલો દર્શાવે છે કે બોરા સર્વિસ હોટલ બિલાસ ઇનમાં બદમાશોએ ગોળીબાર કર્યો હતો, જેમાં પાંચ લોકો માર્યા ગયા હતા અને એક ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો.
શહેરના મધ્યમાં થયેલી આ ગોળીબારની ઘટનાથી લોકોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે. ગોળીબાર બાદ હુમલાખોરો ભાગી ગયા હતા. ઘટના બાદ ઘાયલોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. તેમાંથી બેને ગુવાહાટી મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલ (GMCH) લઈ જવામાં આવ્યા હતા. તેમાંથી એકનું હોસ્પિટલમાં મૃત્યુ થયું હતું. અન્ય એક વ્યક્તિ, સત્યેન્દ્ર પાઠક (42) ની હાલત ગંભીર છે અને તે સારવાર હેઠળ છે.
નવીનતમ માહિતી અનુસાર, ગુવાહાટી શહેર પોલીસે ગુવાહાટીના બોરા સર્વિસ વિસ્તારમાં સ્થિત હોટેલ બિલાસ ઇનમાં ગોળીબારની ઘટનાના મુખ્ય આરોપી ઘનકાંત ગોગોઈની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે ગોળીબારમાં વપરાયેલી લાઇસન્સવાળી 0.32 પિસ્તોલ પણ જપ્ત કરી છે. ગુવાહાટી પોલીસ કમિશનર પાર્થ સારથી મહંતે પુષ્ટિ આપી છે કે આ ઘટના વ્યવસાયિક વિવાદમાંથી ઉદ્ભવી હતી.
પોલીસ કમિશનર પાર્થ સારથી મહંતના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટનામાં કુલ છ લોકો ઘાયલ થયા હતા, જેમાંથી પાંચનું મૃત્યુ થયું હતું. એક ઘાયલ વ્યક્તિ હજુ પણ સારવાર હેઠળ છે. પીડિતોમાંથી ચાર હોટલ માલિકના પરિવારના સભ્યો છે, જ્યારે બે નજીકના સાથી છે. મીડિયા સાથે વાત કરતા, ગુવાહાટી પોલીસ કમિશનર પાર્થ સારથી મહંતે જણાવ્યું હતું કે ગોળીબારની ઘટના રાત્રે 9 વાગ્યાની આસપાસ હોટલ બિલાસ ઇનમાં બની હતી. આ ઘટનામાં પાંચ લોકો માર્યા ગયા હતા, જ્યારે એક ઘાયલ વ્યક્તિ હોસ્પિટલમાં દાખલ છે.
મહંતે જણાવ્યું હતું કે પ્રારંભિક તપાસ સૂચવે છે કે ઘાતક ગોળીબાર લીઝ વિવાદને કારણે થયો હતો. હોટેલ લગભગ એક વર્ષ પહેલા ઘનકાંત ગોગોઈને ભાડે આપવામાં આવી હતી, અને હોટલ માલિકો અને ગોગોઈ વચ્ચે લીઝ અંગે વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો. જોકે, પોલીસ કમિશનરે હજુ સુધી માર્યા ગયેલા લોકોના નામ કે ઓળખની પુષ્ટિ કરી નથી. પોલીસ તપાસ ચાલુ છે, અને કમિશનર પાર્થ સારથી મહંતે જણાવ્યું હતું કે સંપૂર્ણ વિગતો ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.
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