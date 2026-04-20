આસામમાં ભારે વરસાદ, રાજધાની ગુવાહાટીમાં પૂર જેવા દ્રશ્યો, આજે શાળા-કોલેજો બંધ

રવિવારે સાંજે ભારે વરસાદ બાદ ગુવાહાટી શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતાં, લોકો કલાકો સુધી રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક જામમાં અટવાયા હતાં.

આસામની રાજધાની ગુવાહાટી જળબંબાકાર (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 10:35 AM IST

ગુવાહાટી, આસામ: એક તરફ અડધા દેશમાં કાળઝાળ ગરમીથી લોકો ત્રસ્ત છે, ત્યાં ઉત્તર પૂર્વમાં વરસાદી આફતથી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. આસામની રાજધાની ગુવાહાટીમાં સ્થિતિ એવી ખરાબ થઈ છે કે,પૂર જેવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યાં છે.

શહેર વહીવટીતંત્રે 20 એપ્રિલ (સોમવાર) ના રોજ તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ રાખવાનો આદેશ જારી કર્યો છે. વહીવટીતંત્રે એક ઈમરજન્સી આદેશમાં જણાવ્યું છે કે 19 એપ્રિલના રોજ ભારે વરસાદને કારણે શહેરના વિવિધ ભાગોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે.

વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને કર્મચારીઓની સલામતી માટે શહેર પરિષદે સોમવારે ગુવાહાટી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં આવેલી તમામ જાહેર અને ખાનગી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.

ભારે વરસાદને કારણે ગુવાહાટીના અનેક ભાગોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. હાથીગાંવ અને અનિલ નગર વિસ્તારમાં ભરાયેલા વરસાદી પાણીના કારણે લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો હતો.

એક સ્થાનિક યુવકે કહ્યું, "હું નોકરી પર જાઉં છું. આખી રાત ભારે વરસાદ પડ્યો, તેથી મારે પાણીમાંથી ચાલવું પડી રહ્યું છે... જ્યારે વરસાદ પડે છે ત્યારે અહીં આવું જ થાય છે..."(ANI)

શહેરના જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળના અધ્યક્ષ અને જિલ્લા કમિશનરે નાગરિકોને સાવચેતી રાખવાનું સૂચન કર્યુ છે. તંત્રએ લોકોને ખૂબ જ જરૂરી ન હોય ત્યાં સુધી ઘરોમાંથી બહાર ન નીકળવાની પણ સલાહ આપવામાં આવી છે. દરમિયાન, વહીવટીતંત્રે કૃત્રિમ પૂરથી પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં બચાવ અને રાહતની વ્યવસ્થા કરી છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, રવિવારે સાંજે ભારે વરસાદ બાદ શહેર પાણીથી ભરાઈ ગયું હતું. કલાકો સુધી રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક જામ રહ્યો હતો. ઘણા લોકો મધ્યરાત્રિ સુધી કામ પર ફસાયેલા હતા. આ દરમિયાન એક યુવતી ગુમ થયા હોવાની પણ ઘટના સામે આવી છે, યુવતીની ઓળખ માલીગાંવની 20 વર્ષીય યુવતી તરીકે થઈ છે. પીડિતા કૃત્રિમ પૂરની વચ્ચે ખુલ્લી ગટરમાં ડૂબી ગઈ હોવાનું કહેવાય છે. SDRF અને વહીવટીતંત્રના કર્મચારીઓ બચાવ કામગીરી કરી રહ્યા છે.

સંપાદકની પસંદ

