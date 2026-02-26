ETV Bharat / bharat

સુપ્રીમ કોર્ટે સરકારને NCERT ના વિવાદાસ્પદ ભાગને ઓનલાઈન દૂર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો, CJIએ 'ઊંડું ષડયંત્ર' ગણાવ્યું

સુપ્રીમ કોર્ટે NCERT ના ઓનલાઈન ભાગને દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો. CJI એ કહ્યું કે પુસ્તક હજુ પણ બજારમાં વેચાઈ રહ્યું છે.

Published : February 26, 2026 at 12:37 PM IST

Updated : February 26, 2026 at 12:44 PM IST

નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ (NCERT) ના ધોરણ 8 ના પાઠ્યપુસ્તકને લગતો વિવાદ એક મોટા વિવાદમાં ફેરવાઈ ગયો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે સરકારને ઠપકો આપ્યો, તેને 'ઊંડું ષડયંત્ર' અને 'સુઆયોજિત' કૃત્ય ગણાવ્યું.

સુપ્રીમ કોર્ટે શિક્ષણ મંત્રાલયના શાળા શિક્ષણ વિભાગના સચિવ અને NCERT ના ડિરેક્ટર દિનેશ પ્રસાદ સકલાનીને કારણદર્શક નોટિસ જારી કરી છે, જેમાં પૂછવામાં આવ્યું છે કે કોર્ટના તિરસ્કાર અધિનિયમ અથવા કાયદાની અન્ય કોઈપણ જોગવાઈ હેઠળ યોગ્ય કાર્યવાહી કેમ ન કરવી જોઈએ.

કેસની સુનાવણી કરતા, ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્યકાંતે સરકારને ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ સંબંધિત વિભાગના PDF સંસ્કરણને દૂર કરવાનો આદેશ જારી કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. CJI એ સંકેત આપ્યો કે કોર્ટ આ મામલાની સંપૂર્ણ તપાસનો આદેશ આપી શકે છે અને ચેતવણી આપી છે કે 'સંકળાયેલા દરેકને સજા થવી જોઈએ.' તેમણે કહ્યું, "તેઓએ ગોળીબાર કર્યો, અને આજે ન્યાયતંત્ર લોહીથી લથપથ છે."

CJI એ તેને "સુવિચારિત પગલું" ગણાવતા કહ્યું કે NCERT પ્રેસ રિલીઝમાં માફીનો એક પણ શબ્દ નથી. તેમણે કહ્યું, "આ એક ઊંડા મૂળિયાંવાળું કાવતરું અને સુનિયોજિત છે." CJI એ નોંધ્યું કે પુસ્તક બજારમાં ઉપલબ્ધ છે અને તેમની પાસે એક નકલ છે. તેમણે કહ્યું, "પ્રથમ નજરે, પુસ્તકની સામગ્રીની તપાસ કરતાં, અમને લાગે છે કે આ સંસ્થાને નબળી પાડવા અને ન્યાયતંત્રની ગરિમા ઘટાડવાનું ઇરાદાપૂર્વકનું કાવતરું છે."

CJI એ કહ્યું, "દુર્ભાગ્યવશ, પુસ્તક બંધારણીય નૈતિકતા અને મૂળભૂત માળખાના સિદ્ધાંતને જાળવી રાખવામાં ન્યાયતંત્રની આવશ્યક ભૂમિકાને સ્વીકારવામાં નિષ્ફળ જાય છે. અમને લાગે છે કે પુસ્તકમાં શબ્દોની પસંદગી એક સરળ, અજાણતા અથવા વાસ્તવિક ભૂલ ન હોઈ શકે. આ સમયે, અમે કોઈપણ સાચા ટીકાકારને દબાવવા માટે સ્વતઃ પગલાં લેવાનો પ્રસ્તાવ મૂકતા નથી." પુસ્તકની સામગ્રી અંગે, CJI એ કહ્યું કે 'ઘણું નુકસાન થયું છે જેને સુધારી શકાતું નથી.'

