ગુલશન કુમારના હત્યારા અબ્દુલ રઉફ મર્ચન્ટનું હોસ્પિટલમાં મૃત્યુ

12 ઓગસ્ટ, 1997ના રોજ, મુંબઈમાં એક મંદિરની બહાર ટી-સીરીઝના માલિક ગુલશન કુમારની હત્યા કરવામાં આવી હતી.

ગુલશન કુમાર
ગુલશન કુમાર (File)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 9, 2026 at 1:56 PM IST

છત્રપતિ સંભાજીનગર (મહારાષ્ટ્ર): ટી-સીરીઝના માલિક ગુલશન કુમારની હત્યા બદલ આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા 60 વર્ષીય અબ્દુલ રઉફ મર્ચન્ટનું ગુરુવારે હર્સુલ જેલમાં અવસાન થયું. જેલ પ્રશાસનના જણાવ્યા અનુસાર, તેમનું મૃત્યુ હૃદયરોગના હુમલાથી થયું હતું. અબ્દુલ રઉફ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બીમાર હતા.

છત્રપતિ સંભાજીનગરની હર્સુલ જેલના સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ખામકરે જણાવ્યું હતું કે ગુરુવારે સવારે તેમને અસ્વસ્થતા અનુભવાઈ હતી અને તેમને તાત્કાલિક વેલી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં સારવાર દરમિયાન તેમનું મૃત્યુ થયું હતું. હળવો હૃદયરોગનો હુમલો આવતાં 30 ડિસેમ્બરે તેમને વેલી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. સારવાર બાદ તેમની તબિયતમાં સુધારો થતાં ૪ જાન્યુઆરીએ તેમને પાછા જેલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા.

અબ્દુલ રઉફ મર્ચન્ટ.
અબ્દુલ રઉફ મર્ચન્ટ. (ફાઇલ ફોટો - ETV Bharat)

ગુલશન કુમાર હત્યા કેસ શું છે?

12 ઓગસ્ટ, 1997 ના રોજ, જાણીતા સંગીત વ્યક્તિત્વ અને ટી-સિરીઝ કંપનીના માલિક ગુલશન કુમારની મુંબઈના એક મંદિરની બહાર હત્યા કરવામાં આવી હતી. આરોપી અબ્દુલ રઉફ મર્ચન્ટ, તે સમયે અંડરવર્લ્ડ ડોન અબુ સલેમનો સહયોગી હતો. પોલીસ કાર્યવાહી બાદ, મર્ચન્ટની ગુના બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ૨૦૦૨ માં તેને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. 2003 માં, તેને પુણેની યરવડા જેલમાંથી છત્રપતિ સંભાજીનગરની હર્સુલ જેલમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો.

પેરોલ પર ભાગી ગયો

અબ્દુલ મર્ચન્ટને 2009 માં પેરોલ પર મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. હર્સુલ જેલ છોડ્યા પછી, તે પોલીસથી બચી ગયો અને આઠ વર્ષ સુધી ગુમ રહ્યો. જોકે, 2016-17 ની આસપાસ, પોલીસે તેને ફરીથી પકડી લીધો અને હર્સુલ જેલમાં પાછો મોકલી દીધો. ત્યારથી તે તેની બાકીની સજા ભોગવી રહ્યો છે.

સંપાદકની પસંદ

