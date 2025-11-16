ETV Bharat / bharat

રામદેવરા જતા ગુજરાતના શ્રદ્ધાળુઓનો રાજસ્થાનમાં અકસ્માત, ટ્રેલર-ટેમ્પોની ટક્કરમાં 6નાં મોત, 14 ઈજાગ્રસ્ત

રવિવારે સવારે બાલેસરમાં અનાજની બોરીઓ ભરેલી ટ્રક અને ટેમ્પો વચ્ચે ટક્કર થઈ હતી, જેમાં છ લોકોના મોત થયા હતા.

રામદેવરા જતા ગુજરાતી શ્રદ્ધાળુઓનો રાજસ્થાનમાં અકસ્માત
રામદેવરા જતા ગુજરાતી શ્રદ્ધાળુઓનો રાજસ્થાનમાં અકસ્માત (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 16, 2025 at 4:13 PM IST

Updated : November 16, 2025 at 4:19 PM IST

જોધપુર: આજે વહેલી સવારે જોધપુર અને બાલેસર વચ્ચે એક મોટો માર્ગ અકસ્માત થયો, જેમાં છ લોકો માર્યા ગયા અને 14 લોકો ઘાયલ થયા. બાલેસર પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી મૂળ સિંહ ભાટીએ જણાવ્યું કે, અનાજની બોરીઓ ભરેલું એક ટ્રેલર સવારે 5 વાગ્યે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર ખારી બેરી ગામ પાસે ગુજરાતથી રામદેવરા થઈને જોધપુર જઈ રહેલા શ્રદ્ધાળુઓથી ભરેલા ટેમ્પો સાથે અથડાયું. આ અકસ્માતમાં ત્રણ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા. ત્રણેય મહિલાઓ હતી, જેમના મૃતદેહ બાલેસર હોસ્પિટલમાં રાખવામાં આવ્યા છે. બાકીના ઘાયલોને બાલેસર હોસ્પિટલમાં પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ મથુરાદાસ માથુર હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમાંથી ત્રણનું પણ મોત નીપજ્યું હતું.

ટેમ્પોમાં સવાર શ્રદ્ધાળુઓ ગુજરાતના બનાસકાંઠા અને ધનસુરા જિલ્લાના હતા, જેઓ રામદેવરા જઈ રહ્યા હતા. ટેમ્પોમાં 20 લોકો હતા. તેમાંથી ત્રણ વર્ષની નવ્યા, 40 વર્ષની ભૂપત સિંહ અને 60 વર્ષની કાશિયા બાઈનું MDM હોસ્પિટલ લઈ જતી વખતે મોત થયું. ઘટનાસ્થળે મૃત્યુ પામેલી ત્રણ મહિલાઓના મૃતદેહ બાલેસર હોસ્પિટલમાં રાખવામાં આવ્યા છે. તેમની ઓળખ હજુ સુધી થઈ નથી.

14 ઘાયલોની સારવાર ચાલુ છે: બાલેસરથી એમ.ડી.એમમાં ​​મોકલવામાં આવેલા 17 ઘાયલોમાંથી ત્રણના મૃત્યુ બાદ, અન્ય 14 લોકોને મથુરાદાસ માથુર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. હોસ્પિટલના અધિક્ષક ડૉ. વિકાસ રાજપુરોહિતે જણાવ્યું હતું કે, કેટલાક ઘાયલો ગંભીર છે અને તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. ત્રણના મૃતદેહને શબઘરમાં રાખવામાં આવ્યા છે. ઘાયલોમાં 14 વર્ષની પ્રિયા, 62 વર્ષના હિંમત સિંહ, 13 વર્ષનો અનિલ, 8 વર્ષની વીરા, 65 વર્ષનો અરખ, 18 વર્ષની અનુરાધા, 40 વર્ષનો કાલુ સિંહ, 10 વર્ષનો ગૌરી, 13 વર્ષની નિકિતા, 6 વર્ષની ઉમા, 65 વર્ષના આશુ બહેન, 17 વર્ષનો અર્જુન, 3 વર્ષનો હર્ષિત, 15 વર્ષનો આસિફ અને 60 વર્ષના કપિલા બેનનો સમાવેશ થાય છે.

કેન્દ્રીય મંત્રીએ શોક વ્યક્ત કર્યો: કેન્દ્રીય મંત્રી ગજેન્દ્ર સિંહ શેખાવતે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું કે રામદેવરા ધામ જઈ રહેલા વાહનના અકસ્માતમાં શ્રદ્ધાળુઓના મોતના સમાચારથી તેઓ દુઃખી છે. આ અકસ્માત બાલેસર વિસ્તારમાં થયો હતો. મને તાત્કાલિક માહિતી મળી છે અને શક્ય તમામ સહાયનો નિર્દેશ આપ્યો છે. મૃતકોના આત્માઓને શાશ્વત શાંતિ મળે. હું ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું, અને તેમને ઝડપી અને ઉત્તમ સારવાર મળે તે માટે ખાસ કાળજી લેવામાં આવશે. પરિવારો પ્રત્યે મારી હૃદયપૂર્વકની સંવેદના.

પૂર્વ સીએમ અશોક ગેહલોત સહિત નેતાઓએ આ ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. પૂર્વ સીએમ ગેહલોતે લખ્યું કે, જોધપુર-જૈસલમેર હાઇવે પર બાલેસર નજીક માર્ગ અકસ્માતમાં રામદેવરા જઈ રહેલા ગુજરાતના પાંચ શ્રદ્ધાળુઓનું મૃત્યુ દુ:ખદ છે. મારી સંવેદના શોકગ્રસ્ત પરિવારો સાથે છે. ભગવાન આ મુશ્કેલ સમયમાં તેમને શક્તિ આપે અને મૃતકોના આત્માઓને શાંતિ આપે. હું ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું. પીસીસી ચીફ ગોવિંદ સિંહ દોટાસરાએ લખ્યું કે, જોધપુર-જૈસલમેર રોડ પર બાલેસર નજીક માર્ગ અકસ્માતમાં રામદેવરા જઈ રહેલા શ્રદ્ધાળુઓનું મૃત્યુ દુ:ખદ છે. હું શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું અને ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું.

24 કલાકમાં 13 લોકોના મોત: જોધપુર જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં ચાર મોટા માર્ગ અકસ્માતોમાં 13 લોકોના મોત થયા છે. પહેલો અકસ્માત શનિવારે વહેલી સવારે બિલારા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બન્યો હતો, જેમાં ત્રણ મિત્રોના મોત થયા હતા. ત્યારબાદ, શનિવારે બપોરે બાડમેર હાઇવે પર ધવા ગામ નજીક રસ્તો ક્રોસ કરી રહેલા એક દંપતીને રોડવેઝ બસે ટક્કર મારી હતી, જેમાં બંનેના મોત થયા હતા. શનિવારે સાંજે, ભાન્ડુ ગામમાં એક ડમ્પરે બાઇક સવાર બે લોકોને કચડી નાખ્યા હતા, જેમાં બંનેના મોત થયા હતા. રવિવારે વહેલી સવારે બાલેસર નજીક થયેલા અકસ્માતમાં છ લોકોના મોત થયા હતા.

