આંતરરાષ્ટ્રીય શિવરાત્રી મહોત્સવમાં હાથથી બનાવેલા વસ્તુઓથી ગુજરાતી દંપતી સમાચારોમાં, વડાપ્રધાન મોદી પણ કરી ચૂક્યા છે પ્રશંસા
ગુજરાતનું એક દંપતી, જે સ્વ-સહાય જૂથ ચલાવે છે, મંડી સરસ મેળામાં આત્મનિર્ભરતાનું ઉદાહરણ બેસાડી રહ્યું છે. વડાપ્રધાને પણ તેમની પ્રશંસા કરી છે.
Published : February 19, 2026 at 7:09 PM IST
મંડી: આંતરરાષ્ટ્રીય શિવરાત્રી મહોત્સવ 2026 એ છોટી કાશી મંડી ખાતે એક જીવંત કાર્યક્રમ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય શિવરાત્રી મહોત્સવ માટે દરરોજ વિવિધ રાજ્યોમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો આવી રહ્યા છે. મંડીના ઇન્દિરા માર્કેટમાં યોજાતો સરસ મેળો માત્ર ગ્રામીણ ઉત્પાદનોની સુગંધ જ નહીં પરંતુ આત્મનિર્ભર ભારતની મજબૂત છબી પણ રજૂ કરી રહ્યો છે. ગુજરાતનું એક પતિ-પત્ની દંપતી તેમની મહેનત, કૌશલ્ય અને આત્મવિશ્વાસથી દરેકનું ધ્યાન આકર્ષિત કરી રહ્યું છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય શિવરાત્રી મહોત્સવમાં યોજાયો સરસ મેળો
આંતરરાષ્ટ્રીય શિવરાત્રી મહોત્સવની ઉજવણી માટે મંડીના ઇન્દિરા માર્કેટમાં 16 થી 25 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન સરસ મેળો યોજાઈ રહ્યો છે. હિમાચલ પ્રદેશ સહિત લગભગ 14 રાજ્યો આ મેળામાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. હિમાચલના તમામ 12 જિલ્લાઓ અને મંડી જિલ્લાના તમામ 14 તાલુકાના સ્વ-સહાય જૂથો ભાગ લઈ રહ્યા છે. મેળામાં કુલ 96 સ્ટોલ લગાવવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 15 સ્થાનિક ભોજનને સમર્પિત છે, જ્યારે અન્ય સ્ટોલ હાથવણાટ, હસ્તકલા, ખાદ્ય પ્રક્રિયા અને ગ્રામીણ ઉત્પાદનો દર્શાવે છે.
સરસ મેળામાં સ્વ-નિર્ભરતાનું ઉદાહરણ બેસાડનાર ગુજરાતી દંપતી
ગુજરાતના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના શ્રી કૃષ્ણ સ્વ-સહાય જૂથનો સ્ટોલ નોંધપાત્ર ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે. પૂનમ બેન, જેઓ તેમના પતિ મકબાના નારાયણ ભાઈ અને પુત્રી સાથે અહીં આવ્યા છે, આ જૂથનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. તેમના સ્ટોલમાં હાથથી બનાવેલી બેગ, ચાદર, દિવાન સેટ, પોટલી અને ટેબલક્લોથ સહિત ઘણા અનોખા ઉત્પાદનો છે, જે સંપૂર્ણપણે હાથથી બનાવેલા છે.
25,000 થી 10 લાખ રૂપિયા સુધીની સફર
એવું કહેવાય છે કે જો કોઈને કંઈક પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય, તો વ્યક્તિ સેંકડો કિલોમીટર પણ મુસાફરી કરી શકે છે. આ દંપતીએ 2012 માં માત્ર 10 મહિલાઓ સાથે પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો હતો, સરકારી યોજનાઓના ટેકાથી 25,000 રૂપિયાની લોન લીધી હતી. તેમની મહેનત અને સમર્પણ રંગ લાવ્યું, અને આ રકમ વધીને 1 લાખ, પછી 5 લાખ રૂપિયા થઈ. હવે તેઓ 10 લાખ રૂપિયાની લોન આપી રહ્યા છે. આજે, આ જૂથ 40 થી વધુ મહિલાઓને રોજગારી આપે છે અને ઘણા પરિવારો માટે આજીવિકાનું સાધન બની ગયું છે.
મહિલા સશક્તિકરણ યોજનાઓ મહિલાઓને નોંધપાત્ર ટેકો પૂરો પાડે છે
પૂનમ બેન કહે છે, "કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લાગુ કરાયેલી મહિલા સશક્તિકરણ યોજનાઓથી મહિલાઓને નોંધપાત્ર ટેકો મળ્યો છે, ખાસ કરીને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી. સરકારી સહાયથી, મહિલાઓ ઘરેથી કામ કરી રહી છે, જેના કારણે તેમની ઘરની આવકમાં વધારો થયો છે, પરંતુ તેમના બાળકોના શિક્ષણમાં પણ સુધારો થયો છે. સરસ મેળામાં અમારા ઉત્પાદનોની ખૂબ પ્રશંસા થઈ રહી છે. આ અમારા માટે એક મહાન બાબત છે. હિમાચલમાં વાતાવરણ સારું છે એટલું જ નહીં, પરંતુ મંડીના લોકોએ પણ અમને અપાર પ્રેમ આપ્યો છે, અને અમારા ઉત્પાદનો અહીં સારી રીતે વેચાઈ રહ્યા છે."
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ તેમની પ્રશંસા કરી છે. પૂનમ બેનના પતિ મકબાના નારાયણ ભાઈ કહે છે, "અમારી પાસે જે હાથથી બનાવેલા ઉત્પાદનો છે તે દેશમાં બીજે ક્યાંય સરળતાથી ઉપલબ્ધ નથી." તેમણે સમજાવ્યું કે 2013 માં, જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા, ત્યારે તેઓ તેમને સુરતના એક મેળામાં મળ્યા હતા અને તેમના કાર્યની પ્રશંસા કરી હતી. મકબાના નારાયણ ભાઈ કહે છે, "શરૂઆતમાં કામ કરવું મુશ્કેલ હતું, પરંતુ હવે, સરકારી સમર્થનથી, અમારું કાર્ય ખૂબ સારી રીતે આગળ વધી રહ્યું છે. આજે, ઘણી બહેનો આ જૂથમાં જોડાઈને તેમના પરિવારોને સારી રીતે ટેકો આપી રહી છે."
ગુજરાતી સ્વ-સહાય જૂથે મંડીના લોકોનો પ્રેમ જીત્યો
સારસ મેળાની મુલાકાત લેનાર સ્થાનિક રહેવાસી શૈલજા કહે છે, "ગુજરાતના આ પતિ-પત્ની જોડીના ઉત્પાદનો ખૂબ જ આકર્ષક અને ઉપયોગી છે. ખાસ કરીને બંડલ, જેનો ઉપયોગ પૂજા અને લગ્ન માટે થઈ શકે છે. ઉત્પાદન પર તેઓએ જે દોરા વાપર્યા હતા તે પણ ખૂબ જ ખાસ છે. બંડલ નવરાત્રી માટે પણ ઉત્તમ રહેશે; તમે તેમાં પૂજાની વસ્તુઓ અને પૈસા મૂકી શકો છો."
સરસ મેળો ગ્રામીણ અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવે છે
ડેપ્યુટી કમિશનર મંડી અપૂર્વ દેવગણે જણાવ્યું હતું કે, "સરસ મેળો સ્વ-સહાય જૂથોને બજાર સાથે જોડવાનો એક અર્થપૂર્ણ પ્રયાસ છે, જેનાથી ગ્રામીણ અર્થતંત્ર મજબૂત બને છે. આંતરરાષ્ટ્રીય શિવરાત્રી મહોત્સવ દરમિયાન યોજાતો સરસ મેળો માત્ર એક શોપિંગ હબ જ નથી, પરંતુ આત્મનિર્ભરતા, મહિલા સશક્તિકરણ અને ગ્રામીણ ભારતના સખત પરિશ્રમનું જીવંત ઉદાહરણ પણ છે, જ્યાં સપના, કુશળતા અને સખત મહેનત એક સાથે આવે છે. આ વર્ષે, સરસ મેળો પણ આનું એક નોંધપાત્ર ઉદાહરણ જોઈ રહ્યો છે."
