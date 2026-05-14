ઓમાનમાં મિસાઇલ જેવી વસ્તુ પડતા ગુજરાતનું જહાજ ડૂબ્યું, ભારતે કહ્યું- 'આ અસ્વીકાર્ય'
ઓમાનના દરિયાકાંઠે સલાયાના જહાજ પર કરવામાં આવેલા હુમલાથી તણાવ વધી ગયો છે.
Published : May 14, 2026 at 7:08 PM IST
નવી દિલ્હી: ઓમાનના દરિયાકાંઠે ગુજરાતના સલાયાના માલવાહક જહાજ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. હુમલા બાદ તમામ ક્રૂ મેમ્બર સુરક્ષિત છે. ગુજરાતના સલાયના માલવાહક જહાજ પર ડ્રોન અથવા મિસાઇલ જેવી વસ્તુ પડતા તેમાં આગ લાગી હતી. આ ઘટના બાદ 14 ખલાસીઓને ઓમાન કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. વિદેશ મંત્રાલયે આ ઘટના બાદ એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે અને હુમલાની ટીકા કરી છે.
વિદેશ મંત્રાલયે આ હુમલાને "અસ્વીકાર્ય" ગણાવ્યો છે અને તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ગઈકાલે (બુધવારે) ઓમાનના દરિયાકાંઠે ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજ પર થયેલો હુમલો અસ્વીકાર્ય છે. અમે વાણિજ્યિક જહાજો અને નાગરિક ખલાસીઓને સતત નિશાન બનાવવાની નિંદા કરીએ છીએ."
એટલું જ નહીં, વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું, "જહાજ પર સવાર તમામ ભારતીય ક્રૂ મેમ્બર સુરક્ષિત છે અને અમે તેમને બચાવવા બદલ ઓમાની અધિકારીઓનો આભાર માનીએ છીએ." વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું છે કે ભારત આ વાતને ફરી કહે છે કે વાણિજ્યિક જહાજોને નિશાન બનાવવા અને નિર્દોષ ક્રૂ મેમ્બરને જોખમમાં મૂકવા, અથવા અન્યથા નેવિગેશન અને વાણિજ્યની સ્વતંત્રતાને અવરોધવાનું ટાળવું જોઈએ.
હુમલો કોણે કર્યો? હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી.
ભારત સરકારે પોતાના નિવેદનમાં જહાજ પર કોણે હુમલો કર્યો તે સ્પષ્ટ કર્યું નથી. જોકે, આ ઘટના એવા સમયે બની છે જ્યારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસની પરિસ્થિતિ અત્યંત સંવેદનશીલ છે.
પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ, ઈરાન-અમેરિકાના સંઘર્ષ અને દરિયાઈ માર્ગો પર વધતો ખતરો આ ક્ષેત્રમાં વધતી જતી વૈશ્વિક ચિંતાને વેગ આપી રહ્યો છે.
ગયા મહિને, તેહરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં બે ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજો પર ગોળીબાર કર્યા બાદ ભારતે સત્તાવાર રીતે ઈરાનને પોતાની ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી, જેમાં વ્યૂહાત્મક જળમાર્ગ દ્વારા દરિયાઈ ટ્રાફિકને અવરોધવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સંદર્ભમાં, ઈરાની રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સની ગનબોટ્સે ભારતીય જહાજો પર ગોળીબાર કર્યાના અહેવાલો બહાર આવ્યા બાદ નવી દિલ્હીએ ઈરાની રાજદૂતને બોલાવ્યા હતા.
ઓમાનના દરિયામાં સલાયાનું જહાજ ડૂબ્યું
દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના સલાયા બંદરનું માલવાહક જહાજ ‘હાજી અલી’ (રજી. નં. BDI 1492) ઓમાનના દરિયાઈ વિસ્તારમાં આજે વહેલી સવારે ડૂબી ગયું હતું. જહાજમાં સવાર તમામ 14 ખલાસીઓને ઓમાન કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, આ ઘટના ઓમાનના લિમાહ નજીક સવારે અંદાજે 3:30 વાગ્યે બની હતી. અચાનક જહાજ ઉપર ડ્રોન અથવા મિસાઇલ જેવી વિસ્ફોટક વસ્તુ જહાજમાં પડતા ભયાનક આગ ફાટી નીકળી હતી. આગ બાદ જહાજ દરિયામાં ડૂબવા લાગ્યું હતું.
જહાજમાં સવાર એક ટંડેલ અને 13 ખલાસીઓએ સમયસૂચકતા દાખવી લાઇફબોટ મારફતે પોતાનો જીવ બચાવ્યો હતો. બાદમાં ઓમાન કોસ્ટગાર્ડે તમામને રેસ્ક્યુ કરીને ડીબા બંદર પર પહોંચાડ્યા હતા. આ જહાજ 5 મેના રોજ બરબરા બંદરેથી લાઇવ સ્ટોક ભરીને શારજાહ જઇ રહ્યું હતું.
