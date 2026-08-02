કોણે કર્યું દિપકેને ફન્ડિંગ, ગુજરાતના RTI એક્ટિવિસ્ટે પૂછ્યું - અમેરિકા જવાનો ખર્ચ ક્યાંથી આવ્યો?
RTI એક્ટિવિસ્ટે દિપકેના પિતાના ફાયનાન્સ અને CJPના ફંડની તપાસની માગણી કરી છે
Published : August 2, 2026 at 7:13 PM IST
નવી દિલ્હી: સુરતના એક RTI કાર્યકર્તાએ CJPના સ્થાપક અભિજીત દિપકેના પિતાની નાણાંકીય સ્થિતિની તપાસની માંગ કરી છે. તેમના પિતા નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારી છે જેમણે તેમના પુત્રને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે વિદેશ મોકલ્યો હતો.
અભિજીત દિપકે પાસે અમેરિકાની બોસ્ટન યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી છે. તેઓ 6 જૂને ભારત પરત ફર્યા અને 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) ના બેનર હેઠળ વિરોધ શરૂ કર્યો.
કાર્યકર્તા અમિત તિવારીએ મહારાષ્ટ્ર સરકારમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેમાં પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે ભગવાનરાવ દિપક, જેઓ MIDCમાં જુનિયર એન્જિનિયર તરીકે કામ કરતા હતા અને ₹60,000–₹65,000 નો પગાર મેળવતા હતા, તેઓ અમેરિકામાં તેમના બાળકોના શિક્ષણનો ખર્ચ કેવી રીતે ઉઠાવી શકતા હતા?
તિવારીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, આ આવકના જાણીતા સ્ત્રોતો કરતાં વધુ સંપત્તિ એકઠી કરવાનો મામલો છે અને તેમણે આ મામલે રાજ્ય સરકારની તપાસની માંગ કરી છે.
કાર્યકર્તા અમિત તિવારીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, તેમણે ભારતના ચૂંટણી પંચ અને કેન્દ્રીય GST સત્તાવાળાઓને પત્ર લખીને CJP વિરોધીઓ માટે વરિષ્ઠ વકીલ અને રાજ્યસભા સાંસદ કપિલ સિબ્બલ દ્વારા જાહેર કરાયેલા કાનૂની સંરક્ષણ ભંડોળ અંગે વિગતો માંગી છે.
પ્રદર્શનકારીઓ સામે પોલીસ કેસ ચાલી રહ્યા છે. તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે દિપકેના પિતા ભગવાનરાવ દિપકે - જે મહારાષ્ટ્ર સરકારના નિવૃત્ત કર્મચારી છે ની નાણાકીય સ્થિતિની તપાસની માંગ કરી છે કારણ કે તેઓ તેમના પુત્રને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે વિદેશ મોકલી શક્યા હતા.
તેમણે કહ્યું, "'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) કોઈ નોંધાયેલ સંસ્થા નથી, છતાં તે એક રાજકીય પક્ષ તરીકે કાર્યરત છે. જો કાનૂની બચાવ ભંડોળ તરીકે ₹1 કરોડ આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હોય, તો ચૂંટણી પંચે ચકાસવું જોઈએ કે CJP જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1951 ની કલમ 29A હેઠળ નોંધાયેલ છે કે નહીં."
તેમણે ઉમેર્યું, "જો તે રજિસ્ટર્ડ નથી, તો તેના કાર્યો અને રાજકીય પક્ષની આડમાં ભંડોળના સંગ્રહ અથવા પ્રાપ્તિની તપાસ થવી જોઈએ." તિવારીએ CBEC ને પત્ર લખીને વિનંતી કરી હતી કે શું સિબ્બલ CJP વિરોધીઓના કાનૂની બચાવ માટે વચન આપેલા ₹1 કરોડ પર 18% GST ચૂકવવાનો ઇરાદો ધરાવે છે કે નહીં તે તપાસે. સિબ્બલે સોમવારે જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ CJP દ્વારા સ્થાપિત ભંડોળમાં ₹1 કરોડનું યોગદાન આપશે. NEET પેપર લીક કેસ અંગેના પ્રદર્શનો દરમિયાન દિલ્હી પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા વિરોધીઓને કાનૂની સહાય પૂરી પાડવા માટે આ ભંડોળ બનાવવામાં આવ્યું હતું.
RTI કાર્યકર્તાએ ટિપ્પણી કરી, "અમે અમારા વડીલોનો આદર કરીએ છીએ; જ્યાં સુધી તમે CJP ચળવળનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા હતા અને NEETનો વિરોધ કરી રહ્યા હતા ત્યાં સુધી બધું બરાબર હતું. જોકે, આંદોલનની વચ્ચે, તેઓએ વડા પ્રધાન મોદી અને તેમની સ્વર્ગસ્થ માતા વિરુદ્ધ અપશબ્દોનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કર્યું." તિવારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે દિપકે પીએમના વિદેશી નેતાઓ સાથેના સંબંધો અંગે પણ વાંધાજનક ટિપ્પણીઓ કરી હતી, જેના પર ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે.
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