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'ગુજરાત મોડેલ એક કૌભાંડ ', કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાએ ભાજપ સરકાર પર કર્યો કટાક્ષ

ઝારખંડમાં વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન અને JPSCના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન એલ. ખિયાંગટેની ધરપકડને લઈને કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાએ ભાજપ સરકાર પર કટાક્ષ કર્યો છે.

પવન ખેરા, કોંગ્રેસ નેતા
પવન ખેરા, કોંગ્રેસ નેતા (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 9:47 AM IST

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"નવી દિલ્હી: JPSC અને JSSC-CGL પરીક્ષાઓમાં ગેરરીતિઓને લઈને ઝારખંડમાં ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે કોંગ્રેસના સાંસદ પવન ખેરાએ કેન્દ્ર સરકાર સામે આકરા પ્રહારો કર્યા છે. સોમવારે ઝારખંડ પબ્લિક કમિશન (JPSC) ના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ એલ ખિયાંગટેની ધરપકડને ખેરાએ "સપનું" ગણાવ્યું અને આરોપ લગાવ્યો કે "ગુજરાત મોડેલ" વિદ્યાર્થીઓના અધિકારોનું રક્ષણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયું છે.

"વિદ્યાર્થીઓને ઝડપી ન્યાય આપવા અને ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થીઓના વિરોધનો તાત્કાલિક ઉકેલ લાવવાના પ્રયાસમાં, ભૂતપૂર્વ JPSC અધ્યક્ષ એલ ખિયાંગટેની ઝારખંડ CID દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ એક એવા દેશમાં સ્વપ્ન જેવું લાગે છે, જ્યાં કેન્દ્ર સરકાર વિદ્યાર્થીઓના અધિકારોને કચડી નાખવા માટે જવાબદાર લોકોને બચાવવા માટે તત્પર દેખાઈ છે. ખેરાએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી જેમાં તેમણે લખ્યું 'ગુજરાત મોડેલ એક કૌભાંડ છે,”

ઝારખંડ CID એ ખિયાંગ્ટેની ધરપકડની પુષ્ટિ કરી છે, કારણ કે રાંચીમાં JSSC-CGL પરીક્ષાની સંપૂર્ણ અને સ્વતંત્ર CBI તપાસ અને JPSC અને ઝારખંડ સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (JSSC) ની કામગીરીમાં મોટા સુધારાની માંગણી સાથે વિદ્યાર્થી જૂથો વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા.

ગઈકાલે રાંચીમાં "વિધાનસભા ઘેરાવ" માર્ચ દરમિયાન વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ અને પોલીસ વચ્ચે થયેલી ઘર્ષણ વચ્ચે આ ઘટના બની હતી. ભરતી પરીક્ષાઓમાં કથિત અનિયમિતતાઓ સામે JPSC-JSSC રિફોર્મ મંચ દ્વારા આ કૂચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.ઝારખંડ વિધાનસભા તરફ કૂચ કરતી વખતે પ્રદર્શનકારીઓના એક જૂથે બેરિકેડ તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે પોલીસે ટીયર ગેસના શેલ છોડ્યા, પાણીનો મારો ચલાવ્યો અને લાઠીચાર્જ કર્યો.

વિદ્યાર્થી નેતા રવિન્દ્ર પાસવાને સંયમ રાખવાની અપીલ કરતા કહ્યું કે, પ્રદર્શનકારીઓ શાંતિપૂર્ણ અને બંધારણીય રીતે તેમની માંગણીઓ આગળ વધારવા માંગે છે. પાસવાને ANI ને કહ્યું, "અમે શાંતિપ્રિય છીએ. વિદ્યાર્થીઓ તેમના મુદ્દાઓ પર અડગ છે. કેટલાક અસામાજિક તત્વો વિરોધને અન્ય દીશામાં વાળવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. પરંતુ અમે વિદ્યાર્થીઓ મુદ્દાને મહત્વ આપી રહ્યા છીએ."

રાંચી શહેરના પોલીસ અધિક્ષક પારસ રાણાએ જણાવ્યું હતું કે, મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ શાંતિપૂર્ણ હતા, પરંતુ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, વિરોધીઓના એક જૂથે બેરિકેડ્સને તોડી નાખ્યા હતા અને પોલીસ પર પથ્થરમારો કર્યો હતો. રાણાએ કહ્યું, "90 ટકા વિદ્યાર્થીઓ શાંતિપૂર્ણ છે, પરંતુ 10 ટકા કોઈનું સાંભળતા નથી." તેમણે કહ્યું કે પોલીસે સંયમ રાખ્યો કારણ કે વિરોધીઓ વિદ્યાર્થીઓ હતા.

વિરોધ કરી રહેલા ઉમેદવારો JSSC-CGL પરીક્ષા રદ કરવા, કથિત અનિયમિતતાઓની CBI તપાસ અને ભરતી પ્રક્રિયામાં સુધારાની માંગ કરી રહ્યા છે.

ઝારખંડ લોકતાંત્રિક ક્રાંતિકારી મોરચાના નેતા દેવેન્દ્ર નાથ મહતો, જે નવ દિવસથી ભૂખ હડતાળ પર છે, તેઓ પણ કૂચમાં જોડાયા. તેમણે કહ્યું કે આંદોલન એક "જન આંદોલન" બની ગયું છે અને જ્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે.

દરમિયાન, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પરીક્ષામાં અનિયમિતતાઓના સંદર્ભમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ એન્ફોર્સમેન્ટ કેસ ઇન્ફર્મેશન રિપોર્ટ (ECIR) દાખલ કર્યો છે.

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