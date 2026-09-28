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ગુજરાત હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલને બઢતી, સુપ્રીમ કોર્ટને મળશે ત્રણ નવા જજ

જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલ, જે પહેલા અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટના જજ હતા, જુલાઇ 2023થી ગુજરાત હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 28, 2026 at 10:22 PM IST

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Updated : September 28, 2026 at 10:28 PM IST

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નવી દિલ્હી: ભારતના મુખ્ય ચીફ જસ્ટિસ (CJI) સૂર્યકાંતની અધ્યક્ષતા ધરાવતી સુપ્રીમ કોર્ટ કોલેજિયમે ત્રણ હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશોના નામ સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે બઢતી આપવા માટે ભલામણ કરી છે. આ નામોમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટના મુખ્ય જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલ, દિલ્હી હાઇકોર્ટના મુખ્ય જસ્ટિસ ડી.કે.ઉપાધ્યાય અને તેલંગાણા હાઇકોર્ટના મુખ્ય જસ્ટિસ આલોક આરાધેનો સમાવેશ થાય છે.

અત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં 34 જજ, જ્યારે જજોની સ્વીકૃત સંખ્યા 38 છે.

સુપ્રીમ કોર્ટની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે સુપ્રીમ કોર્ટ કોલેજિયમે 28 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ મળેલી પોતાની બેઠકમાં નીચે આપવામાં આવેલા હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશોને સુપ્રીમ કોર્ટના જજ તરીકે બઢતી આપવાની ભલામણ કરી છે: જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલ, ચીફ જસ્ટિસ ગુજરાત હાઇકોર્ટ (મૂળ હાઇકોર્ટ:અલ્હાબાદ), જસ્ટિસ દેવેન્દ્ર કુમાર ઉપાધ્યાય, ચીફ જસ્ટિસ, દિલ્હી હાઇકોર્ટ (મૂળ હાઇકોર્ટ: અલ્હાબાદ), જસ્ટિસ અપરેશ કુમાર સિંહ, ચીફ જસ્ટિસ, તેલંગાણા હાઇકોર્ટ (મૂળ હાઇકોર્ટ: ઝારખંડ).

જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલ, જે પહેલા અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટના જજ હતા, જુલાઇ 2023થી ગુજરાત હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ છે.

દિલ્હી યૂનિવર્સિટીમાંથી લોનો અભ્યાસ કરનારા જસ્ટિસ સિંહે 1990થી 2000 સુધી પટણા હાઇકોર્ટમાં અને પછી 2012માં જજ બનવા સુધી ઝારખંડ હાઇકોર્ટમાં વકીલાત કરી હતી. તે 20 ડિસેમ્બર, 2022થી 19 ફેબ્રુઆરી 2023 સુધી હાઇકોર્ટના કાર્યકારી ચીફ જસ્ટિસ રહ્યા. પછી તેમણે ત્રિપુરા હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ બનાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમણે 17 એપ્રિલ 2023ના રોજ શપથ લીધા હતા. બાદમાં તેમણે તેલંગાણા હાઇકોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી જ્યાં તેમણે 19 જુલાઇ 2025ના રોજ ચીફ જસ્ટિસ તરીકે શપથ લીધા હતા.

જસ્ટિસ ઉપાધ્યાયને બોમ્બે હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને પછી જાન્યુઆરી 2025માં દિલ્હી હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ બનાવવામાં આવ્યા હતા.

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Last Updated : September 28, 2026 at 10:28 PM IST

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ગુજરાત હાઇકોર્ટ
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