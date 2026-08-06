ન્યાયાધીશો માટે નવી માર્ગદર્શિકા જારી, કોર્ટમાં 'લજ્જા ભંગ' અને 'બિચારી મહિલા' જેવા શબ્દો પર પ્રતિબંધ
સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ, રાષ્ટ્રીય ન્યાયિક એકેડેમીએ જાતીય ગુનાઓમાં જેન્ડર-સેન્સેટિવ, સર્વાઇવર-કેન્દ્રિત અને ગૌરવપૂર્ણ ભાષા અંગે ન્યાયાધીશો માટે નવી માર્ગદર્શિકા જારી કરી.
Published : August 6, 2026 at 3:26 PM IST
હૈદરાબાદ: સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નિયુક્ત એક મુખ્ય સમિતિએ ભારતીય અદાલતોને જૂની માનસિકતા અને રૂઢિપ્રયોગોથી મુક્ત કરવા માટે એક ઐતિહાસિક પગલું ભર્યું છે. નેશનલ જ્યુડિશિયલ એકેડેમી (NJA) દ્વારા રચાયેલી અને સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ અનિરુદ્ધ બોઝની અધ્યક્ષતામાં, સમિતિએ જાતીય ગુનાઓ સાથે સંકળાયેલા કેસ માટે નવી માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે. 74 પાનાનો આ ખાસ અહેવાલ દેશભરના ન્યાયાધીશોને ચુકાદા આપતી વખતે અને સુનાવણી કરતી વખતે આદરપૂર્ણ, સરળ અને કાયદેસર રીતે સચોટ ભાષાનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપે છે.
અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટ દ્વારા એક વિવાદાસ્પદ ચુકાદાની સુપ્રીમ કોર્ટે *સ્વયં* નોંધ લીધા બાદ આ અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાં જણાવાયું છે કે અદાલતોમાં વપરાતી ભાષા ફક્ત વાતચીતનું માધ્યમ નથી પરંતુ તે નિષ્પક્ષ ન્યાય અને પીડિતાના ગૌરવ સાથે જોડાયેલી છે. ન્યાયાધીશો દ્વારા અસંવેદનશીલ ટિપ્પણીઓ પીડિતોને વધુ માનસિક તકલીફ આપે છે, જેનાથી એવું વાચારિત્ર્ય ટિપ્પણીઓ અને નૈતિક પોલીસિંગ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ
નિષ્ણાત સમિતિએ 125 નીચલી અદાલતના ચુકાદાઓની તપાસ કરી અને શોધી કાઢ્યું કે જૂના અને પીડિતને દોષ આપનારા શબ્દોનો ઉપયોગ હજુ પણ થઈ રહ્યો છે. નવી માર્ગદર્શિકા અનુસાર, કોઈ પણ ન્યાયાધીશ પીડિતાના કપડાં, પસંદ અને નાપસંદ, જીવનશૈલી અથવા ચારિત્ર્ય પર ટિપ્પણી કરી શકશે નહીં. વધુમાં, પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં વિલંબ, અથવા શરીર પર ઈજાના નિશાનની ગેરહાજરી, પીડિતાના દાવાને ખોટા ગણાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાશે નહીં.
નવા અને સાચા શબ્દો હવે જૂના શબ્દોને બદલશે.
સમિતિએ વર્ષોથી ઉપયોગમાં લેવાતા ઘણા અપમાનજનક શબ્દો પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે અને તેમના માટે નવા શબ્દો સ્થાપિત કર્યા છે:
પ્રોસિક્યુટ્રિક્સ: આ મુશ્કેલ શબ્દ હવે કોર્ટના ચુકાદાઓમાં 'બચી ગયેલો', 'ફરિયાદી' અથવા 'પીડિત' શબ્દથી બદલવામાં આવશે.
લજ્જા ભંગ: આ જૂના શબ્દસમૂહને હવે 'શારીરિક સ્વાયત્તતાના ઉલ્લંઘન' શબ્દથી બદલવામાં આવશે.
ગરીબ સગીર કે લાચાર સ્ત્રી: આવા દયાળુ શબ્દો પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેમને ફક્ત "સ્ત્રી" અથવા "સર્વાઇવલ બાળક" થી બદલવામાં આવશે.
વાસના: "વાસનાનો ભોગ બનનાર" જેવા શબ્દો "જાતીય હુમલો" અથવા "જાતીય હિંસા" થી બદલવામાં આવશે.
સન્માન અને શરમ: "સ્ત્રીનું સન્માન છીનવી લેવું" અથવા "પરિવારની પ્રતિષ્ઠા" જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાને બદલે, હવે ફક્ત પીડિતાના અધિકારો અને તેણીને થયેલા નુકસાન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે.
જીવન બરબાદ: ફક્ત "છોકરીના જીવન બરબાદ થઈ ગયું છે" કહેવાને બદલે, ચુકાદો હવે પીડિતાના "માનસિક આઘાત" અને તેના સમર્થન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
પીડિતોના રક્ષણ માટે અદાલતોને સૂચનાઓ
ટ્રાયલ દરમિયાન પીડિતોને સમાન ભય અને આઘાતનો અનુભવ ન થાય તે માટે કોર્ટ પ્રક્રિયાઓમાં મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. આવા કેસ હવે કેમેરામાં સાંભળવામાં આવશે. જુબાની આપતી વખતે પીડિતાને આરોપીનો ચહેરો ન દેખાય તે માટે કોર્ટમાં સ્ક્રીન અથવા પડદા લગાવવામાં આવશે. બચાવ પક્ષના વકીલો દ્વારા પૂછવામાં આવતા અપમાનજનક પ્રશ્નો પર ન્યાયાધીશો તાત્કાલિક પ્રતિબંધ મૂકશે. સુપ્રીમ કોર્ટનું આ પગલું દેશની કાયદાકીય વ્યવસ્થાને વધુ સુરક્ષિત અને મહિલાઓ માટે ન્યાયી બનાવવાની દિશામાં એક મોટું સીમાચિહ્નરૂપ છે.