દિલ્હી-એનસીઆરમાં હવે ગ્રીન ફટાકડાનો ઉપયોગ કરી શકાશે, સુપ્રીમ કોર્ટે શરતો સાથે પરવાનગી આપી
સુપ્રીમ કોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો છે કે ગ્રીન ફટાકડાનો ઉપયોગ સવારે 6 થી 7 વાગ્યા અને સાંજે 8 થી 10 વાગ્યા સુધી કરવો.
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે દિલ્હી-એનસીઆરમાં ગ્રીન ફટાકડાના ઉત્પાદન અને વેચાણ માટે શરતી પરવાનગી આપી છે. ચીફ જસ્ટિસ બી.આર. ગવઈની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે દિવાળી માટે 15 ઓક્ટોબરથી 21 ઓક્ટોબર સુધી ગ્રીન ફટાકડાના ઉત્પાદન અને વેચાણને મંજૂરી આપી છે.
કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ગ્રીન ફટાકડાનો ઉપયોગ સવારે 6 થી 7 વાગ્યા અને રાત્રે 8 થી 10 વાગ્યા સુધી કરી શકાય છે. સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના નિર્ણયમાં જણાવ્યું હતું કે સંપૂર્ણ પ્રતિબંધની સ્થિતિમાં, ફટાકડાની દાણચોરી કરવામાં આવે છે, જે ગ્રીન ફટાકડા કરતાં વધુ નુકસાન પહોંચાડે છે. આપણે સંતુલિત અભિગમ અપનાવવો જોઈએ. મર્યાદિત માત્રામાં તેમને મંજૂરી આપવાથી પર્યાવરણ સાથે ચેડા ન થવા જોઈએ.
નોંધનીય છે કે 10 ઓક્ટોબરના રોજ, આ મામલે પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખતી વખતે, સુપ્રીમ કોર્ટે સંકેત આપ્યો હતો કે તે દિવાળી માટે લીલા ફટાકડાના ઉપયોગ પરનો પ્રતિબંધ અસ્થાયી રૂપે હટાવી શકે છે. સુનાવણી દરમિયાન, સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કોર્ટને ખાતરી આપી હતી કે ફક્ત લાઇસન્સ પ્રાપ્ત ફટાકડા ઉત્પાદકોને જ તેનું ઉત્પાદન કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને તમામ હિસ્સેદારો સાથે સલાહ લેવા અને આ બાબતે સંતુલિત નીતિ બનાવવા કહ્યું. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે તેણે અગાઉ ફટાકડા પર પ્રતિબંધ લાદ્યો હતો, પરંતુ તેનો યોગ્ય રીતે અમલ કરવામાં આવ્યો ન હતો.
નોંધનીય છે કે 6 મેના રોજ, દિલ્હી-એનસીઆરમાં ફટાકડા પર પ્રતિબંધ ચાલુ રાખતા, તેણે ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને હરિયાણાને પ્રતિબંધ લાગુ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. કોર્ટે ચેતવણી આપી હતી કે જો તેના આદેશનો અમલ નહીં થાય તો અવમાનની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવશે. અગાઉ, 3 એપ્રિલના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે દિલ્હી-એનસીઆરમાં ફટાકડા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધને સમર્થન આપ્યું હતું. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી તે સાબિત ન થાય કે લીલા ફટાકડા નજીવા પ્રદૂષણનું કારણ બને છે, ત્યાં સુધી જૂના પ્રતિબંધના આદેશમાં ફેરફાર કરવાનું કોઈ વાજબીપણું નથી.
