NEET બાદ NET પર પણ ગંભીર સવાલ, મોદી સરકાર પાસેથી જવાબદેહી અને કાર્યવાહીની કોઈ આશા નહીં: રાહુલ ગાંધી
રાહુલે આરોપ લગાવ્યો કે NEET અને NET પરીક્ષાઓમાં કથિત કૌભાંડોના વારંવાર અહેવાલો છતાં મોદી સરકાર કોઈ કાર્યવાહી કરી રહી નથી
Published : July 8, 2026 at 9:21 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ બુધવારે UGC-NET પરીક્ષામાં કથિત ગેરરીતિઓ અંગે કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું હતું અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે NEET-UG વિવાદ બાદ હવે આ પરીક્ષા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે, છતાં મોદી સરકાર ઊંઘી રહી છે કારણ કે લાખો વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વર્ષોની મહેનતનું તેમના માટે કોઈ મહત્વ નથી.
'X' પર એક સમાચાર અહેવાલ શેર કરતા રાહુલ ગાંધીએ દાવો કર્યો હતો કે UGC-NET પરીક્ષા યોજાય તે પહેલાં જ હરિયાણામાં પ્રશ્નપત્રની PDF ફાઇલ પ્રસારિત કરવામાં આવી હતી જે માત્ર રાષ્ટ્રીય પરીક્ષા એજન્સી (NTA) પાસે હોય છે.
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે આ PDF માંથી આશરે 90 પ્રશ્નો વાસ્તવિક સમાજશાસ્ત્રના પ્રશ્નપત્ર સાથે મેળ ખાય છે અને આ જ પ્રશ્નપત્ર બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા, દિલ્હી અને રાજસ્થાનમાં ₹2.25 લાખમાં વેચાઈ રહ્યું હતું.
લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતાએ જણાવ્યું હતું કે આ જ નેટવર્કે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે તે CSIR-NET, હરિયાણા શિક્ષક પાત્રતા કસોટી (HTET) અને ADA પરીક્ષા જેવી આગામી પરીક્ષાઓ માટે પ્રશ્નપત્રો પૂરા પાડી શકે છે.
તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે NEET અને NET પરીક્ષાઓમાં કથિત કૌભાંડોના વારંવાર અહેવાલો છતાં, મોદી સરકાર કોઈ પગલાં લઈ રહી નથી કારણ કે લાખો વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી વર્ષોની મહેનત - ઘણીવાર રાતોની ઊંઘ હરામ થઈ જાય છે, તેના માટે કોઈ મહત્વ નથી.
રાહુલ ગાંધીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પાસેથી કોઈ જવાબદારી કે કાર્યવાહીની અપેક્ષા રાખવી નિરર્થક છે, કારણ કે વિદ્યાર્થીઓ માટે ન તો તપાસ થશે કે ન તો ન્યાય. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે પરિવર્તનનો એકમાત્ર રસ્તો સામૂહિક અવાજ - દેશભરના "વિદ્યાર્થીઓના પડઘા"માં રહેલો છે, જે અનિવાર્યપણે ભારતમાં શિક્ષણ ક્રાંતિ લાવશે.
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