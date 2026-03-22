સરકારે દેશમાં ઘરેલું હવાઈ ભાડા પરથી હવે ભાડા મર્યાદા હટાવી, 23 માર્ચથી અમલ
ડિસેમ્બર 2025માં ઘણી ફ્લાઈટ્સ રદ થવાના કારણે ભારે સીટની અછત વચ્ચે લાગુ કરાયેલા કિંમત કેપ હવે સ્થિરતા આવતાં હટાવી લેવાયા છે.
Published : March 22, 2026 at 10:29 AM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે ઘરેલું હવાઈ મુસાફરી માટે અસ્થાયી રૂપે લાગુ કરવામાં આવેલી ભાડાં મર્યાદા (કેપ)ને હટાવી લીધી છે. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય દ્વારા આ નિર્ણય 23 માર્ચ 2026થી અમલમાં આવશે. હવે એરલાઈન્સ પોતાની ટિકિટના ભાવ બજારની માંગ અને પુરવઠા અનુસાર નક્કી કરી શકશે.
આ ભાડાં મર્યાદા ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં લાગુ કરવામાં આવી હતી. તે સમયે ઈન્ડિગો એરલાઈન્સે મોટા પ્રમાણમાં ફ્લાઈટ્સ રદ કરી દીધી હતી જેના કારણે દેશભરમાં સીટોની અછત સર્જાઈ ગઈ હતી. મુખ્ય ઘરેલું રૂટ પર ભાડાં આકાશને આંબી રહ્યાં હતાં, જેના પગલે મુસાફરોના હિતમાં સરકારે કિંમતો પર ટોચમર્યાદા લાદી હતી.
મંત્રાલયના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, હવે ઉડાનોનું સંચાલન સ્થિર થઈ ગયું છે અને ક્ષમતા પણ પૂરતા પ્રમાણમાં પુનઃસ્થાપિત થઈ ગઈ છે. આથી કિંમતો પરની અસ્થાયી પાબંદીઓ હટાવવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. હવેથી ભાડાં નક્કી કરવાની વ્યવસ્થા ફરી બજાર-આધારિત મોડેલમાં પરત ફરશે.
સરકારની એરલાઈન્સને સ્પષ્ટ ચેતવણી
નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે એરલાઈન્સે ભાડાં વાજબી અને પારદર્શક રાખવા જરૂરી છે. જો કોઈ પણ એરલાઈન ગેરવાજબી રીતે ભાડાંમાં વધારો કરશે તો નિયમનકારી એજન્સી દખલ કરી શકશે. નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) રીઅલ-ટાઈમ ધોરણે ભાડાં પર કડક નજર રાખશે.
મંત્રાલયના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ નિર્ણયનો મુખ્ય હેતુ મુસાફરો, ખાસ કરીને વરિષ્ઠ નાગરિકો, વિદ્યાર્થીઓ અને તબીબી કારણોસર મુસાફરી કરતા લોકોના હિતનું રક્ષણ કરવાનો છે. ડિસેમ્બર 2025માં જ્યારે ફ્લાઈટ્સનો રદ થવાની ઘટના બની હતી ત્યારે કેટલીક એરલાઈન્સ દ્વારા મનમાના ભાડાં વસૂલાતા અટકાવવા માટે કેપ લાગુ કરવામાં આવી હતી.
હવે સ્થિતિ સામાન્ય થઈ ગઈ હોવાથી કેપ હટાવવામાં આવી છે પરંતુ, એરલાઈન્સની નજરે ભાડાં વસૂલવાની પદ્ધતિ પર મંત્રાલયનું સતત નિરીક્ષણ ચાલુ રહેશે. એરલાઈન્સ અને ઑનલાઈન ટ્રાવેલ પ્લેટફોર્મ સાથે સક્રિય સંકલન કરીને DGCA કિંમતોની વાસ્તવિક સ્થિતિ જાણતું રહેશે.
નિષ્ણાતોના મતે, કેપ હટતાં ટૂંકા ગાળામાં કેટલાક રૂટ પર ભાડાંમાં થોડો વધારો થઈ શકે છે પરંતુ, સ્પર્ધાને કારણે લાંબા ગાળે બજાર સંતુલિત થશે. મુસાફરોએ ટિકિટ બુક કરતી વખતે વિવિધ એરલાઈન્સના ભાવ સરખાવીને સમજદારીપૂર્વક ખરીદી કરવા સૂચવવામાં આવે છે.
આમ, ઘરેલું હવાઈ ક્ષેત્રમાં સરકારનો આ નિર્ણય બજારને વધુ છૂટ આપનારો માનવામાં આવી રહ્યો છે. હવે જોવાનું રહેશે કે એરલાઈન્સ ભાડાં નક્કી કરવામાં કેટલી પારદર્શિતા અને સંયમ જાળવી રાખે છે.
