મહિલા આરક્ષણ બિલ પસાર કરાવવા સંસદનું સ્પેશિયલ બોલાવવાની યોજના, 15 વોટથી જીતનો પ્લાન
સરકાર સંસદનું વિશેષ સત્ર બોલાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. તેને વિશ્વાસ છે કે તેની પાસે જરૂરી સંખ્યાબળ છે
Published : November 12, 2026 at 9:44 PM IST
નવી દિલ્હી: સરકાર મહિલાઓ માટે અનામત લાગુ કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે બંધારણીય સુધારા ખરડાને પસાર કરવા માટે સંસદનું 'વિશેષ સત્ર' બોલાવવાની યોજના બનાવી રહી છે. આ બાબતથી વાકેફ સૂત્રોએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે આ ખરડો 15 થી 18 મતોની બહુમતીથી પસાર થઈ શકે છે.
સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ (PTI) અનુસાર, સરકાર માને છે કે તેની પાસે જરૂરી સંખ્યાબળ છે; જોકે, પ્રસ્તાવિત સત્રની તારીખો કે તેની અવધિ અંગે હજુ સુધી કોઈ વિગતો આપવામાં આવી નથી.
બંધારણીય સુધારા ખરડાને પસાર કરવા માટે બે-તૃતીયાંશ બહુમતીની જરૂર હોય છે, જેનો અર્થ છે કે સરકારને 361 મતોની આવશ્યકતા છે. હાલમાં, 543 સભ્યો ધરાવતી લોકસભામાં ત્રણ બેઠકો ખાલી છે.
લોકસભાની સભ્ય સંખ્યા 543 થી વધારીને 850 કરવાની યોજના
આ પ્રસ્તાવિત સુધારા હેઠળ, સીમાંકન (delimitation) પ્રક્રિયા દ્વારા લોકસભાની વર્તમાન સભ્ય સંખ્યા 543 થી વધારીને મહત્તમ 850 કરવાની યોજના છે. આનાથી સંસદ અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓ માટે 33 ટકા અનામત લાગુ કરવાનો માર્ગ મોકળો થશે.
અગાઉ, 17 એપ્રિલે બજેટ સત્ર દરમિયાન સંસદની એક વિશેષ બેઠકમાં આવો જ એક બંધારણીય સુધારા ખરડો લોકસભામાં પસાર થઈ શક્યો ન હતો, કારણ કે સરકાર જરૂરી સંખ્યામાં મત મેળવવામાં નિષ્ફળ રહી હતી.
ચોમાસુ સત્ર હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે સમાપ્ત કરવામાં આવ્યું નથી
સંસદના ચોમાસુ સત્રને, જેમાં 13 ઓગસ્ટના રોજ બંને ગૃહોની કાર્યવાહી અનિશ્ચિત કાળ માટે સ્થગિત કરી દેવામાં આવી હતી,તેને હજુ સુધી ઔપચારિક રીતે 'પ્રરોગ' કરવામાં આવ્યું નથી. આથી, ટૂંકી નોટિસ પર સંસદનું સત્ર ફરી બોલાવવાની શક્યતા હજુ પણ યથાવત છે.
સત્ર સમાપ્ત ન કરવાના મામલે નવો રેકોર્ડ
નોંધનીય છે કે, સત્રને સત્તાવાર રીતે સમાપ્ત કર્યા વિના કાર્યવાહી અનિશ્ચિત કાળ માટે સ્થગિત થયાને 91 દિવસ વિતી ગયા છે. આ સમયગાળો 2008માં નોંધાયેલા 87 દિવસના અગાઉના રેકોર્ડને વટાવી ગયો છે. ચાલુ સત્ર દરમિયાન બેઠકો ફરી શરૂ કરવા માટે ઓછામાં ઓછા બે દિવસની નોટિસ આપવી જરૂરી હોય છે, જ્યારે નવું સત્ર બોલાવવા માટે ઓછામાં ઓછા 14 દિવસની નોટિસ આપવી ફરજિયાત છે.
સરકારે ચોમાસુ સત્રને સત્તાવાર રીતે સમાપ્ત ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેના કારણે એવી અટકળો તેજ બની છે કે સૂચિત સુધારાઓ પર વિચારણા કરવા માટે કદાચ આ સત્રને લંબાવવામાં આવી શકે છે અથવા સંસદની કોઈ વિશેષ બેઠક બોલાવવામાં આવી શકે છે.
2029ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલાં મહિલા અનામત કાયદો લાગુ કરવાની તૈયારીઓ
સરકાર હાલમાં તમામ રાજ્યોમાં લોકસભાની બેઠકોની સંખ્યામાં 50 ટકાનો વધારો કરવાનો પ્રસ્તાવ વિચારી રહી છે; આ પગલાનો ઉદ્દેશ્ય દક્ષિણના રાજ્યોની ચિંતાઓને દૂર કરવાનો છે. આ સાથે જ, સરકાર 2029ની સંસદીય ચૂંટણી પહેલાં મહિલા અનામત કાયદો લાગુ કરવાના લક્ષ્ય પર કામ કરી રહી છે.
મળતી માહિતી મુજબ, અગાઉના ખરડા પર આધારિત આ નવા ડ્રાફ્ટમાં, 1971ની વસ્તી ગણતરીના આધારે નક્કી કરાયેલ રાજ્યો વચ્ચેની બેઠકોના વર્તમાન ગુણોત્તરને જાળવી રાખવાનો પ્રસ્તાવ પણ સામેલ છે.
દરમિયાન, સરકારી સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો છે કે આ હાલમાં વિચારણા હેઠળના અનેક વિકલ્પોમાંથી એક છે, જોકે હજુ સુધી કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, જ્યારે સંસદના ગૃહને 'અનિશ્ચિત કાળ માટે સ્થગિત' (adjourned sine die) કરવામાં આવે, ત્યારે તેના 'સત્રાવસાન' (prorogation - એટલે કે સત્રની ઔપચારિક સમાપ્તિ) માટે બંધારણમાં કોઈ ચોક્કસ સમયમર્યાદા નિર્ધારિત કરવામાં આવી નથી. વધુમાં, ઔપચારિક સત્રાવસાન વિના કોઈ સત્ર લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહે, તો તે પોતે કોઈ બંધારણીય કે પ્રક્રિયાગત અનિયમિતતા ગણાતી નથી.
સંસદીય સત્રના 'સત્રાવસાન' (prorogation) મુદ્દે કોંગ્રેસ આક્રમક મુદ્રામાં
કોંગ્રેસ પક્ષે સંસદીય સત્રના 'સત્રાવસાન' (ઔપચારિક સમાપ્તિ) અંગે આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે. 9 નવેમ્બરના રોજ, કોંગ્રેસના મહાસચિવ જયરામ રમેશે ધ્યાન દોર્યું હતું કે સંસદને અનિશ્ચિત કાળ માટે સ્થગિત (adjourned sine die) કર્યાને 88 દિવસ વીતી ગયા હોવા છતાં, તેનું હજુ સુધી ઔપચારિક રીતે 'સત્રાવસાન' કરવામાં આવ્યું નથી.
કોંગ્રેસ નેતાએ જણાવ્યું, "આજે એક નવો રેકોર્ડ સર્જાયો છે. આ રેકોર્ડ જાણીજોઈને રચવામાં આવ્યો છે જેથી કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીને લોકસભામાં 'શંકાસ્પદ' બે-તૃતીયાંશ બહુમતી ઊભી કરવા માટે સમય મળી રહે, અને તેના દ્વારા જોખમી તથા વિનાશક સીમાંકન (delimitation) ખરડાઓ પસાર કરાવી શકાય. 17 એપ્રિલ, 2026ના રોજ જેમણે વિપક્ષની એકતા દ્વારા તેમના કપટપૂર્ણ મનસૂબાઓને કારમી હાર આપી હતી, તે જ વિપક્ષી એકતા ફરી એકવાર સક્રિય થશે – જો તેઓ તેમની જાણીતી 'બુલડોઝર' નીતિને ફરીથી અજમાવવાનો પ્રયાસ કરશે તો."
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