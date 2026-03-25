કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય: ગેસ પાઇપલાઇન નાખવા માટે નવો આદેશ, 'ડીમ્ડ અપ્રૂવલ'થી મંજૂરીની પ્રક્રિયા ઝડપી બનશે
ગેસ અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોની પાઇપલાઇન નાખવાની પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે એક નવો આદેશ જારી કર્યો છે.
Published : March 25, 2026 at 1:44 PM IST
નવી દિલ્હી : કેન્દ્ર સરકારે દેશમાં ઊર્જા સુરક્ષા મજબૂત કરવા અને આયાતી ઇંધણ પર નિર્ભરતા ઘટાડવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે કુદરતી ગેસ અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોની પાઇપલાઇન નાખવાની પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે એક નવો આદેશ જારી કર્યો છે.
આ નવો આદેશ, નેચરલ ગેસ એન્ડ પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ઓર્ડર 2026 જરૂરી ચીજવસ્તુ અધિનિયમ, 1955 હેઠળ લાવવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણય ગલ્ફ પ્રદેશમાં લિક્વિફેક્શન સુવિધાઓને વ્યાપક નુકસાન અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક ઉભા થયેલા અવરોધને કારણે ઇંધણ પુરવઠામાં લાંબા ગાળાના વિક્ષેપની વધતી જતી ચિંતાઓ વચ્ચે આવ્યો છે.
મંજૂરીમાં લંબાઈ જતો સમય થશે દૂર
સરકારી સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, ગેસ પાઇપલાઇન નેટવર્કના વિસ્તરણમાં મંજૂરીઓ અને જમીન મેળવવામાં આવતી વિલંબ સૌથી મોટી અવરોધક હતી. નવા વિતરણ આદેશમાં પ્રમાણિત મંજૂરી પ્રક્રિયા અને સમયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે, જેથી તમામ મંજૂરીઓ સમયસર પ્રાપ્ત થઈ શકે. આમાં ‘ડીમ્ડ અપ્રૂવલ’ (માન્ય મંજૂરી)ની પણ જોગવાઈ છે, એટલે કે જો કોઈ સત્તાધિકારી નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં જવાબ ન આપે તો કંપનીને આપોઆપ મંજૂરી મળેલી ગણવામાં આવશે.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ પહેલથી પાઇપલાઇન બનાવતી કંપનીઓ માટે થતી વિલંબ અને અનિશ્ચિતતા ઘટશે. વિવિધ રાજ્યો અને સ્થાનિક સંસ્થાઓ માટે એક સમાન અને સંકલિત ફ્રેમવર્ક બનાવીને સરકારે મૂંઝવણ દૂર કરવાનો અને ઘણીવાર પ્રોજેક્ટને અટકાવી દેતી બહુવિધ પરવાનગીઓની જરૂરિયાત ઘટાડવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે.
ગેસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને પ્રોત્સાહન
આ નવા સુધારાથી સિટી ગેસ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન (સીજીડી) નેટવર્ક અને ટ્રંક પાઇપલાઇનના વિસ્તરણને વેગ મળવાની ધારણા છે. આનાથી છેલ્લી માઇલ સુધી કનેક્ટિવિટી સુધરશે અને ઘરો, ઉદ્યોગો અને પરિવહન વ્યવસ્થામાં પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (પી.એન.જી.)ની પહોંચ વધુ સરળ બનશે.
આદેશમાં પાઇપલાઇન નાખવા માટે અધિકૃત સંસ્થાઓ પાસેથી જમીન મેળવવાનું સરળ બનાવવામાં આવ્યું છે. સ્થાનિક સત્તાધિકારીઓ અને રહેવાસીઓની મિલકત અને પર્યાવરણને થતા વિક્ષેપ અંગેની ચિંતાઓ દૂર કરવા માટે ‘ડિગ એન્ડ રિસ્ટોર’ (ખોદો અને પુનઃસ્થાપિત કરો) અથવા ‘ડિગ એન્ડ પે’ (ખોદો અને ચૂકવો) તરીકે ઓળખાતા સ્પષ્ટ વળતર અને પુનઃસ્થાપનના નિયમો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.
વ્યવસાય સરળતા એ મુખ્ય ધ્યાન
આ સુધારો વ્યવસાય કરવાની સરળતા (ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ) સુધારવા પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આદેશમાં જણાવાયું છે કે, દસ્તાવેજીકરણને સરળ બનાવીને અને બિનજરૂરી કે મનસૂબીયુક્ત લેવી તથા ફી દૂર કરીને નિયમનકારી પાલનમાં ઘટાડો થશે.
વધુમાં, પ્રોજેક્ટ ડેવલપર્સની જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે બેંક ગેરંટી જેવી સુરક્ષા વ્યવસ્થા ઉમેરવામાં આવી છે, જેનાથી તેમના પર વધુ પડતું નાણાકીય દબાણ નહીં આવે. ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો માને છે કે, આ ફેરફારો રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધારશે અને ભારતના ગેસ ક્ષેત્રમાં વધુ ખાનગી રોકાણ આકર્ષિત કરશે.
ગ્રાહકો માટે ફાયદાકારક – સ્વચ્છ ઊર્જા
ગ્રાહકો માટે આ આદેશ પી.એન.જી. કનેક્શનની ઝડપી અને વધુ વિશ્વસનીય પહોંચ સુનિશ્ચિત કરશે, કારણ કે તેમાં સમયબદ્ધ સેવા વિતરણ ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે. સરકારની યોજના એવા વિસ્તારોમાં જ્યાં પુરવઠો ઉપલબ્ધ છે ત્યાં ઘરોને ધીમે ધીમે એલપીજીમાંથી પાઇપ્ડ ગેસ પર સ્થાનાંતરિત કરવાની છે.
આદેશમાં જણાવાયું છે કે, કુદરતી ગેસ કોલસો અને તેલ જેવા અન્ય ઇંધણની તુલનામાં સ્વચ્છ વિકલ્પ ગણાય છે. રસોઈ, પરિવહન અને ઔદ્યોગિક ઉપયોગોમાં તેને અન્ય ઇંધણના સ્થાને પ્રોત્સાહન આપીને સરકાર હવાના પ્રદૂષણમાં ઘટાડો અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડના ઉત્સર્જનનું પ્રમાણ ઘટાડવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે. આ પાઇપલાઇન આદેશ એવા પ્રદેશોમાં પણ સુગમતાને પ્રોત્સાહન આપે છે જ્યાં પાઇપલાઇન કનેક્ટિવિટીનો અભાવ છે, જેથી ગ્રાહકો પ્રભાવિત ન થાય.
વિવાદનું નિરાકરણ અને સલામતી
સાથે સાથે, આ આદેશ સ્થાનિક સત્તાધિકારીઓ/સ્થાનિક સંસ્થાઓ દ્વારા પાઇપલાઇન વિકાસ માટે ગેરવાજબી રીતે પહોંચ નકારી કાઢવાથી જાહેર હિતનું રક્ષણ કરે છે. આદેશ દ્વારા નિયુક્ત સત્તાધિકારીઓ મારફતે પારદર્શક વિવાદ નિવારણ પ્રક્રિયા પણ બનાવવામાં આવી છે, જેનાથી પ્રોજેક્ટો પરના વિવાદો ઘટાડવામાં મદદ મળશે.
પર્યાવરણીય અને આર્થિક અસરો
આ નવો આદેશ ભારતના ઊર્જા મિશ્રણમાં કુદરતી ગેસનો હિસ્સો વધારવાના અને ગેસ-આધારિત અર્થવ્યવસ્થા બનાવવાના સતત લક્ષ્યાંક સાથે સુસંગત છે. ઉદ્યોગ નિષ્ણાતોના મતે આ સુધારાથી નોંધપાત્ર લાભ થઈ શકે છે. સુધારેલી પાઇપલાઇન વિસ્તરણ ક્ષમતા ઉદ્યોગો અને વ્યવસાયોને વિશ્વસનીય અને સસ્તું ઊર્જા સ્ત્રોત સુધી પહોંચ વધારશે, જે આર્થિક વિકાસને વેગ આપી શકે છે. સાથે જ, કુદરતી ગેસનો ઉપયોગ સ્વચ્છ હવા અને સ્વસ્થ પર્યાવરણ પૂરું પાડશે, એમ તેમણે ઉમેર્યું હતું.
આ પણ વાંચો...