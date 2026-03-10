LPG સિલિન્ડરની સંગ્રહખોરી રોકવા માટે સરકારે ભર્યુ મોટું પગલું, ESMA લાગુ કર્યો
લોકોને ગેસ સિલિન્ડરનો સંગ્રહ કરતા અટકાવવા અને LPG પુરવઠામાં ગેરરીતિ અટકાવવા માટે, કેન્દ્ર સરકારે આવશ્યક ચીજવસ્તુ અધિનિયમ (ESMA) લાગુ કર્યો છે.
By ANI
Published : March 10, 2026 at 12:25 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 12:37 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે ESMA કાયદા હેઠળ કટોકટીની સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને તેલ રિફાઇનરીઓને LPG ઉત્પાદન વધારવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા સંઘર્ષને કારણે સંભવિત વિક્ષેપોનો સામનો કરવા માટે ઘરેલુ રસોઈ ગેસની ઉપલબ્ધતા વધારવાનો હેતુ છે.
મધ્ય પૂર્વમાં ઈરાન-ઈઝરાયલ સંઘર્ષને કારણે ભારતમાં LPG ગેસની તીવ્ર અછત સર્જાઈ છે. કેન્દ્ર સરકારે ઘરેલુ ગેસ પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે આવશ્યક ચીજવસ્તુ અધિનિયમ (EC એક્ટ) લાગુ કર્યો છે. તેલ રિફાઈનરીઓને LPG ઉત્પાદન વધારવા અને LPG પૂલમાં હાઇડ્રોકાર્બન સ્ત્રોતો ઉમેરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.
ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધને કારણે મધ્ય પૂર્વમાં સર્જાયેલી પરિસ્થિતિ ભારતમાં તેલ અને ગેસ પુરવઠા પર અસર કરી રહી છે. ગેસની તીવ્ર અછત બની ગઈ છે, જેના કારણે સરકારે નિયમો લાગુ કરવા પડ્યા છે. ઘરેલુ ઉપયોગ માટે ગેસ હજુ પણ ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરો ગંભીર અછતમાં છે. લોકોને ગેસ સિલિન્ડરનો સંગ્રહ કરતા અટકાવવા અને LPG પુરવઠામાં ગેરરીતિ અટકાવવા માટે, કેન્દ્ર સરકારે આવશ્યક ચીજવસ્તુ અધિનિયમ (ESMA) લાગુ કર્યો છે.
સરકારે ઘરેલુ રસોઈ ગેસનો અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે આવશ્યક ચીજવસ્તુ અધિનિયમ (EC એક્ટ) લાગુ કર્યો છે. તેમણે રિફાઈનરીઓ અને પેટ્રોકેમિકલ એકમોને LPG ઉત્પાદન મહત્તમ કરવા અને મુખ્ય હાઇડ્રોકાર્બન સ્ત્રોતોને LPG પૂલમાં વાળવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
ESMA શું છે?
આવશ્યક સેવાઓ જાળવણી અધિનિયમ (ESMA) એ ચોક્કસ સેવાઓની ડિલિવરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે રચાયેલ એક કાયદો છે. આ સેવાઓ સામાન્ય જીવનનો અભિન્ન ભાગ છે અને તેમાં કોઈપણ વિક્ષેપ સીધી જનતા પર અસર કરે છે. આમાં જાહેર પરિવહન (બસ સેવાઓ) અને આરોગ્યસંભાળ (ડોક્ટરો અને હોસ્પિટલો) જેવી સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે.