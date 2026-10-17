મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય: શેરડીમાંથી ઈથેનોલ બનાવવા પર પ્રતિબંધ, જાણો કારણ
નબળા ચોમાસાને કારણે ખાંડની કિંમતો નિયંત્રણમાં રાખવા માટે સરકારે શેરડીમાંથી ઈથેનોલ બનાવવા પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે
Published : October 17, 2026 at 9:11 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે ખાંડની સ્થાનિક ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા અને તેના ભાવ નિયંત્રણમાં રાખવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. સરકારે સરકારી તેલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) ને નિર્દેશ આપ્યો છે કે તેઓ આગામી સપ્લાય વર્ષ માટે ખાંડ, શેરડીના રસ અને 'બી-હેવી મોલાસીસ' (B-heavy molasses) માંથી ઉત્પાદિત ઇથેનોલની ખરીદી તાત્કાલિક અટકાવી દે. આ નિર્દેશ નવા સપ્લાય વર્ષથી અમલી બનશે, જેની શરૂઆત 1 નવેમ્બર, 2026થી થાય છે.
આ નિર્ણય 'એલ નીનો' (El Niño) ઘટનાને કારણે છેલ્લા એક દાયકામાં સૌથી નબળા ચોમાસાને પગલે લેવામાં આવ્યો છે. તેના પરિણામે સર્જાયેલા સૂકા હવામાનને કારણે મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટક જેવા મુખ્ય ઉત્પાદક રાજ્યોમાં શેરડીના પાકને ભારે નુકસાન થયું છે, જેનાથી ખાંડના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવાની ચિંતા ઊભી થઈ છે.
રિફાઇનરીઓ દ્વારા 11 અબજ લિટર માટે ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું
સરકારના આ નવા નીતિગત નિર્દેશ બાદ, દેશની મુખ્ય જાહેર ક્ષેત્રની ઓઇલ રિફાઇનરીઓ, ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (IOCL), ભારત પેટ્રોલિયમ (BPCL), હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ (HPCL), નુમાલીગઢ રિફાઇનરી અને મેંગલોર રિફાઇનરી (MRPL) એ સંયુક્ત રીતે એક નવું ટેન્ડર બહાર પાડ્યું છે. આ ટેન્ડર દ્વારા, ઓઇલ કંપનીઓએ નવા સપ્લાય વર્ષ માટે આશરે 11 અબજ લિટર ઇથેનોલની માંગ કરી છે. ટેન્ડર દસ્તાવેજો અનુસાર, ખાંડ અથવા શેરડીના રસમાંથી ઉત્પાદિત ઇથેનોલ માટેની બોલીઓ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
અનાજ અને 'સી-હેવી મોલાસીસ' (C-heavy molasses) વિકલ્પ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાશે
પર્યાવરણને અનુકૂળ ઇંધણના લક્ષ્યાંકોને પૂર્ણ કરવા માટે, સરકાર હવે ખાંડ સિવાયના કૃષિ-આધારિત વિકલ્પો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. નવા ટેન્ડર હેઠળ, ઇથેનોલ ઉત્પાદકોને નીચે મુજબના કાચા માલનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે:
'C-હેવી' મોલાસીસ (ગોળનું પ્રવાહી): શેરડીમાંથી મળતી એક આડપેદાશ, જેમાં ખાંડનું પ્રમાણ નહિવત હોય છે.
મકાઈ અને ક્ષતિગ્રસ્ત અનાજ: બજારમાં ઉપલબ્ધ બગડી ગયેલું અથવા વધારાનું અનાજ.
ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (FCI) પાસે રહેલો વધારાનો ચોખાનો જથ્થો: FCIના ગોદામોમાં બાકી રહેલા ચોખા.
બજારમાં ખાંડની અછતને રોકવા માટેના વધારાના પગલાં
તહેવારોની મોસમ દરમિયાન ખાંડનો પુરવઠો સરળતાથી મળી રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, સરકારે ખાંડ મિલોને મોટી રાહત આપી છે. આ અંતર્ગત, ખાંડ મિલોને ઓક્ટોબર 2026માં ઉત્પાદિત થયેલી ખાંડને, તેમના નિયમિત માસિક ક્વોટા (નિયત જથ્થા) ઉપરાંત, ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર મહિના દરમિયાન ખુલ્લા બજારમાં વેચવાની વિશેષ પરવાનગી આપવામાં આવી છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ મિલ ઓક્ટોબર મહિનામાં 1,000 મેટ્રિક ટન વધારાની ખાંડનું ઉત્પાદન કરે, તો તેને આ જથ્થો તેના ફાળવેલ ક્વોટાથી અલગ, ખુલ્લા બજારમાં વેચવાની છૂટ આપવામાં આવે છે.
ખાદ્ય સુરક્ષા અને ગ્રીન એનર્જી વચ્ચે સંતુલન
ભારતે 2025 સુધીમાં પેટ્રોલ સાથે 20 ટકા ઇથેનોલ ભેળવવાનું પોતાનું મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્ય નિર્ધારિત સમય કરતાં પાંચ વર્ષ વહેલું હાંસલ કરી લીધું છે. જોકે, હવામાનની અનિશ્ચિત પેટર્ન અને નબળા ચોમાસાને કારણે સરકારે 'ખાદ્ય સુરક્ષા'ને પ્રાથમિકતા આપવી પડી છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે આ નિર્ણયથી સામાન્ય ગ્રાહકો માટે ખાંડના ભાવ સ્થિર રાખવામાં મદદ મળશે; બીજી તરફ, ઇથેનોલ ઉદ્યોગે હવે અનાજ આધારિત ડિસ્ટિલરીઓની ક્ષમતા વધારવાના પ્રયાસોને વેગ આપવો પડશે.
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