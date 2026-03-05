પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ અને લદ્દાખના ઉપરાજ્યપાલે આપ્યું રાજીનામું, મમતા નારાજ
પશ્ચિમ બંગાળ અને લદ્દાખના ઉપરાજ્યપાલે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું છે
Published : March 5, 2026 at 8:23 PM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ બંગાળ અને લદ્દાખના ઉપ રાજ્યપાલે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું છે. પશ્ચિમ બંગાળના ગવર્નર સીવી આનંદ બોસે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું. જોકે, રાજીનામાનું કારણ જાણવા મળ્યું નથી. રાજીનામા બાદ તે દિલ્હી રવાના થયા હતા. સીવી આનંદ બોસ 3.5 વર્ષથી પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ હતા.
પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલનું રાજીનામું
સીવી આનંદ બોસ કેરળના કોટ્ટાયમના રહેવાસી છે, તેમના પિતા સ્વતંત્રતા સેનાની પી.કે.વાસુદેવન નાયર હતા. તે નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોસના અનુયાયી હતા, માટે તેમના નામમાં બોસ જોડવામાં આવ્યું.
તે 1977 બેન્ચના રિટાયર્ડ ભારતીય વહીવટી અધિકારી છે, તેમણે 23 નવેમ્બર 2022માં પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ બનાવવામાં આવ્યા હતા. તે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સભ્ય છે.
મમતા બેનરજીએ નારાજગી વ્યક્ત કરી
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીએ સીવી આનંદ બોસના રાજીનામાના સમાચાર પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. મમતા બેનરજીએ કહ્યું કે, હું શોક છું અને પરેશાન છું, તેમના રાજીનામા પાછળનું કારણ ખબર નથી. જોકે, વર્તમાન સ્થિતિને જોતા મને આશ્ચર્ય નહીં થાય જો આવનારા રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ગવર્નર પર કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ રાજકીય ફાયદા માટે દબાણ નાખ્યું હોય.
West Bengal Governor CV Ananda Bose has resigned from his post. Ananda has sent his resignation letter to the President of India, confirms OSD to Governor. pic.twitter.com/n0DZkZiVsL— ANI (@ANI) March 5, 2026
મમતા બેનરજીએ કહ્યું કે, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ મને જણાવ્યું કે, આર.એન.રવિને પશ્ચિમ બંગાળના ગવર્નર બનાવવામાં આવી રહ્યા છે તેમણે નક્કી રિવાજ અનુસાર મારી કોઇ સલાહ લીધી નથી.
West Bengal CM Mamata Banerjee tweets, " i am shocked and deeply concerned by the sudden news of the resignation of c. v. ananda bose, the governor of west bengal. the reasons behind his resignation are not known to me at this moment...union home minister just informed me that… pic.twitter.com/FN58mH9lUb— ANI (@ANI) March 5, 2026
લદ્દાખના ઉપરાજ્યપાલે આપ્યું રાજીનામું
લદ્દાખના ઉપરાજ્યપાલ કવિંદર ગુપ્તાએ પણ રાજીનામું આપ્યું છે. કેટલાક રાજ્યના ઉપરાજ્યપાલ અને રાજ્યપાલ પણ રાજીનામું આપી શકે છે. કેટલાક રાજ્યમાં રાજ્યપાલ બદલવામાં આવી શકે છે.
Ladakh Lieutenant Governor Kavinder Gupta has resigned: Sources pic.twitter.com/kPuaBmLxpM— ANI (@ANI) March 5, 2026
