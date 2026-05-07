પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતા સરકારની 'છુટ્ટી', રાજ્યપાલે ભંગ કરી વિધાનસભા

પશ્ચિમ બંગાળમાં મોટા રાજકીય ઉથલપાથલ વચ્ચે રાજ્યપાલે મમતા બેનર્જી મંત્રીમંડળને બરતરફ કરી દીધું છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 8:50 PM IST

કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ આર.એન. રવિએ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની મંત્રી પરિષદને વિસર્જિત કરી દીધી છે. રાજ્યપાલ આર.એન. રવિએ ભારતના બંધારણની કલમ 174(2)(B) હેઠળ રાજ્ય વિધાનસભાને ભંગ કરવાનો આદેશ જારી કર્યો છે, જે 7 મે, 2026 થી અમલમાં આવશે. મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીના રાજીનામાનો ઇનકાર બાદ વિધાનસભા ભંગ કરવાનો આ નિર્ણય ભાજપને નવી સરકાર બનાવવા માટે આમંત્રણ આપવાનો માર્ગ મોકળો કરે છે.

2026ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપની નિર્ણાયક જીત બાદ મમતા બેનર્જીએ રાજીનામું આપવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 7 કે 8 મેની આસપાસ સમાપ્ત થવાનો હતો, તેથી તે સમયે રાજીનામું આપવાની કોઈ જરૂર નથી.

તૃણમૂલ કોંગ્રેસના વડા મમતા બેનર્જીએ મંગળવારે (6 મે, 2026) મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીનું પરિણામ "જનાદેશ નહીં, પરંતુ એક કાવતરું" હતું. બંધારણના અનુચ્છેદ 164 હેઠળ, મંત્રીઓનો કાર્યકાળ "રાજ્યપાલની પ્રસન્નતા" પર આધાર રાખે છે - એક બંધારણીય વિશેષાધિકાર જેના પર રાજ્યપાલે આ કાર્યવાહી કરી છે. ઘટનાઓનો આ પ્રગટ થતો ક્રમ રાજ્યની અંદર બંધારણીય પ્રક્રિયાઓ અંગે તીવ્ર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

જણાવી દઈએ કે 2026 ની પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી પ્રક્રિયા બે તબક્કામાં હાથ ધરવામાં આવી હતી. 20 એપ્રિલ અને 27 એપ્રિલના રોજ મતદાન થયું હતું. 4 મેના રોજ યોજાયેલી મતગણતરી દરમિયાન, ભાજપે સંપૂર્ણ બહુમતી મેળવી બંગાળમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસને સત્તા પરથી દૂર કરી. આ કારમી હાર છતાં, મમતા બેનર્જીએ રાજીનામું આપવાનો ઇનકાર કર્યો અને ચૂંટણી જનાદેશને "કાવતરું" કહ્યું અને રાજ્યમાં બંધારણીય કટોકટી ઉભી કરી. પરિણામે, રાજ્યપાલે મંત્રીમંડળને બરતરફ કરવાનો નિર્ણય લીધો.

ચૂંટણી પંચના આંકડા મુજબ, રાજ્યની 294 બેઠકોમાંથી, ભાજપે 207 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે મમતા બેનર્જીની આગેવાની હેઠળની ટીએમસી માત્ર 80 બેઠકો સુધી મર્યાદિત રહી હતી. કોંગ્રેસને 2 બેઠકો મળી હતી.

