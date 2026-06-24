તમિલનાડુની સરકારી હોસ્પિટલમાં જન્મેલા દરેક બાળકને સરકાર સોનાની વીંટી આપશે
22 જૂન, 2026 ના રોજ અથવા તે પછી જન્મેલા બધા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ મળશે. છોકરાઓ અને છોકરીઓ બંનેને વીંટીઓ મળશે.
Published : June 24, 2026 at 3:37 PM IST
ચેન્નાઈ: તમિલનાડુની નવી સરકારે રાજ્યના ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે એક મોટી યોજના શરૂ કરી છે. આ યોજનાનું નામ "થૈયામાન થંગા મોથીરામ થિટ્ટમ" છે. આ યોજના હેઠળ, સરકારી હોસ્પિટલોમાં જન્મેલા દરેક બાળકને સરકાર તરફથી મફતમાં એક ગ્રામ સોનાની વીંટી મળશે. આ યોજનાના સુચારુ સંચાલન અને સોનાની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, સરકારે એક ખાસ વહીવટી ટીમ (રાજ્ય પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ યુનિટ) ની રચના કરી છે.
મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજય 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ યોજનાનો સત્તાવાર રીતે પ્રારંભ કરશે. જોકે, સારા સમાચાર એ છે કે 22 જૂન, 2026 ના રોજ અથવા તે પછી જન્મેલા તમામ બાળકોને તેનો લાભ મળશે. આ એક ગ્રામની વીંટીની વર્તમાન બજાર કિંમત આશરે ₹13,600 છે. સરકાર આ યોજના પર વાર્ષિક ₹755.83 કરોડ ખર્ચ કરશે.
સરકાર "મામા" ની ફરજ નિભાવશે
તમિલનાડુ સંસ્કૃતિમાં, એવો રિવાજ છે કે જ્યારે પણ કોઈ પરિવારમાં બાળકનો જન્મ થાય છે, ત્યારે મામા (થૈયામાન) તેને સોનું ભેટમાં આપે છે. હવે, રાજ્ય સરકારે જાહેરાત કરી છે કે તે રાજ્યના દરેક બાળકને "મામા" ની ભૂમિકા ભજવશે અને આ સંબંધને માન્યતા આપતા, સોનાની વીંટી આપીને બાળકનું સ્વાગત કરશે. સરકાર માને છે કે આનાથી સરકારી હોસ્પિટલોમાં લોકોનો વિશ્વાસ વધુ વધશે. આંકડા મુજબ, રાજ્યની સરકારી હોસ્પિટલોમાં ડિલિવરીનો ખર્ચ ફક્ત ₹1,364 છે, જે ખાનગી હોસ્પિટલોમાં ₹63,000 થી વધુ છે. પરિણામે, આ યોજના ગરીબ માતાઓ માટે નોંધપાત્ર સહાયક બનશે.
ભેદભાવ વિના લાભો
આ યોજનાનો સૌથી સારો ભાગ એ છે કે તે સંપૂર્ણપણે ભેદભાવ વિનાનો છે. છોકરો હોય કે છોકરી, બંનેને સમાન રીતે વીંટી મળશે. વધુમાં, આ લાભ પહેલા કે બીજા બાળક સુધી મર્યાદિત નથી. પરિવારમાં બાળકોની સંખ્યા ગમે તે હોય, સરકારી હોસ્પિટલમાં જન્મેલા દરેક નવજાતને આ ભેટ મળશે.
લાભ કેવી રીતે મેળવવો અને સુરક્ષા પગલાં શું છે?
આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે, માતાપિતા તમિલનાડુના રહેવાસી હોવા જોઈએ. હોસ્પિટલમાં દાખલ થતાં રેશન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ અથવા મતદાર ઓળખપત્ર જેવા દસ્તાવેજો રજૂ કરવા આવશ્યક છે. સોનાની ચોરી અટકાવવા માટે સરકારે કડક સુરક્ષા પગલાં અમલમાં મૂક્યા છે. હોસ્પિટલોએ મજબૂત લોકર બનાવ્યા છે જે ફક્ત બે અલગ અલગ અધિકારીઓની ચાવીઓથી ખોલી શકાય છે. વધુમાં, આ રૂમો પર 24 કલાક સીસીટીવી કેમેરા દ્વારા નજર રાખવામાં આવશે. ડિસ્ચાર્જ થયા પછી વીંટી સીધી માતાને સોંપવામાં આવશે.