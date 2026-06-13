સરકારી શિક્ષકે પોતાનું વચન પાળ્યું: ધો.12માં 90%થી વધુ લાવનાર 3 વિદ્યાર્થિનીઓને સ્વખર્ચે વિમાન યાત્રા કરાવી
ત્રણ વિદ્યાર્થિનીઓએ 12 જૂને સાંજે અમદાવાદથી બેંગલુરુ માટે ઉડાણ ભરી હતી.
Published : June 13, 2026 at 5:09 PM IST
બાડમેર: રાજસ્થાનના બાડમેરની એક સરકારી શાળાના શિક્ષક દ્વારા એક પ્રેરણાદાયી પહેલ સામે આવી છે. પોતાના સંકલ્પને હકીકતમાં બદલતા, શિક્ષકે ત્રણ પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થિનીઓ માટે હવાઈ મુસાફરીનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કર્યું. જિલ્લાના ધોરીમન્ના વિસ્તારમાં સ્થિત રાજકીય ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળા પાબુબેરામાં કાર્યરત સરકારી શિક્ષક જગદીશ પ્રસાદ બિશ્નોઈએ વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં પ્રોત્સાહિત કરવા માટે એક અનોખી પહેલ શરૂ કરી. તેમણે 2025-26 શૈક્ષણિક સત્ર દરમિયાન જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ ધોરણ 12 માં 90% કે તેથી વધુ ગુણ મેળવનાર કોઈપણ વિદ્યાર્થી માટે તેમની વ્યક્તિગત આવકમાંથી હવાઈ મુસાફરીને સ્પોન્સર કરશે. શિક્ષકની આ જાહેરાતથી આ ગ્રામીણ શાળાના વિદ્યાર્થીઓમાં શિક્ષણ પ્રત્યે ઉત્સાહનો નવો ઉત્સાહ જાગ્યો.
અમદાવાદથી બેંગલુરુ સુધીની હવાઈ મુસાફરી: જ્યારે પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થયું, ત્યારે ત્રણ વિદ્યાર્થિનીઓ - હર્ષિતા, ગીતા અને શાંતિ એ 90% થી વધુ માર્ક્સ મેળવીને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. પોતાના વચન પ્રમાણે, શિક્ષક જગદીશ પ્રસાદ બિશ્નોઈએ 12 જૂનની સાંજે અમદાવાદથી બેંગલુરુ માટે ફ્લાઇટની વ્યવસ્થા કરીને તેમના ઉડાનના સ્વપ્નને પૂર્ણ કર્યું. લગભગ અઢી કલાક ચાલેલી આ ફ્લાઇટ વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં એક યાદગાર અનુભવ બની ગઈ.
સૌથી યાદગાર અને અદ્ભુત યાત્રા: ગ્રામીણ પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવતી આ છોકરીઓ માટે, આ યાત્રા એક સ્વપ્ન સાકાર થવા સમાન હતી. પહેલી વાર વિમાનમાં ચઢતી વખતે તેમના ચહેરા પર ખુશી સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી હતી. વિદ્યાર્થિનીઓએ શેર કર્યું કે તેઓએ ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કરી કે તેઓ આટલી જલ્દી વિમાનમાં ઉડાન ભરશે. તેઓએ આ અનુભવ પર આનંદ વ્યક્ત કર્યો અને કહ્યું કે તેમના શિક્ષક, જગદીશ પ્રસાદ બિશ્નોઈએ તેમનું વચન પાળ્યું છે. તેને તેમના જીવનની સૌથી યાદગાર અને અદ્ભુત યાત્રા ગણાવતા, તેઓએ ભવિષ્યમાં વધુ મહેનત અને સમર્પણ સાથે અભ્યાસ કરવાનું વચન આપ્યું.
રાજ્ય પુરસ્કાર વિજેતા શિક્ષક જગદીશ પ્રસાદ બિશ્નોઈ જણાવે છે કે, ગ્રામીણ વિસ્તારોના ઘણા વિદ્યાર્થીઓ મોટા સપના જુએ છે પરંતુ ઘણીવાર સંસાધનોના અભાવે તેમને સાકાર થતા નથી. જો કે, યોગ્ય માર્ગદર્શન અને પ્રોત્સાહન સાથે, તેઓ કોઈપણ ક્ષેત્રમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેમણે આ પહેલ વિદ્યાર્થીઓને વધુ સારા શૈક્ષણિક પરિણામો માટે પ્રયત્નશીલ રહેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાના ઉદ્દેશ્યથી શરૂ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, શાળાના બાળકો તેમના અભ્યાસમાં વધુ પ્રેરિત થશે અને મન લગાવીને અભ્યાસ કરીને તેમના સપનાઓને સાકાર કરશે. છોકરીઓને મુસાફરી દરમિયાન કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે શિક્ષક તેમની પત્નીને સાથે લાવ્યા. છોકરીઓ હવે બેંગલુરુમાં એક કે બે દિવસના શૈક્ષણિક મુલાકાત કરાવાશે, ત્યારબાદ દરેક ગામ પરત ફરશે.
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