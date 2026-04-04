ઈરાન સાથે ચૂકવણીની કોઈ સમસ્યા નહીં, ક્રૂડ ઓઈલની સપ્લાય સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત: સરકાર
ઈરાની ક્રૂડ ઓઈલના એક તેલ ટેન્કરને ભારતના બદલે ચીન તરફ વળી જવાની ખબરને સરકારે સંપૂર્ણ ખોટી બતાવી.
Published : April 4, 2026 at 5:13 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે શનિવારે જણાવ્યું હતું કે, ઈરાનથી ક્રૂડ ઓઈલની આયાત અંગે કોઈ ચુકવણી સંબંધિત સમસ્યાઓ નથી, અને રિફાઈનરીઓ તે દેશ તેમજ વિશ્વભરના વિવિધ સપ્લાયર્સ પાસેથી ઓઇલ ખરીદી રહી છે.
'X' (અગાઉ ટ્વિટર) પર એક પોસ્ટમાં, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે એવા અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા હતા જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે, ઈરાની ક્રૂડ ઓઈલ વહન કરતું ઓઇલ ટેન્કર તેના અગાઉ સૂચવેલા ગંતવ્ય સ્થાન, ભારતને બદલે ચીન તરફ વળ્યું હતું.
મંત્રાલયે નોંધ્યું હતું કે, આ દાવાઓ તે સામાન્ય અભ્યાસને અવગણે છે જેમાં ઓપરેશનલ સુગમતાના આધારે કાર્ગો પોતાનું ગંતવ્ય બદલી શકે છે. જો આ માલ ભારતમાં પહોંચ્યો હોત, તો તે લગભગ સાત વર્ષમાં આ પ્રકારનું પ્રથમ શિપમેન્ટ હોત.
The news reports and social media posts of an Iranian crude cargo being diverted from Vadinar, India to China due to “payment issues” are factually incorrect. 🇮🇳India imports crude oil from 40+ countries, with companies having full flexibility to source oil from different sources…— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) April 4, 2026
મંત્રાલયે ચુકવણી અવરોધોને કારણે કાર્ગો ચીન તરફ વાળવામાં આવ્યો હોવાના દાવાઓને "તથ્યપૂર્ણ રીતે ખોટા" ગણાવ્યા. "ઈરાની ક્રૂડ ઓઈલની આયાત અંગે કોઈ ચુકવણી અવરોધો નથી," મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું.
મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, "ભારત 40 થી વધુ દેશોમાંથી ક્રૂડ ઓઈલ આયાત કરે છે, અને કંપનીઓ વિવિધ સ્ત્રોતો અને ભૌગોલિક પ્રદેશોમાંથી તેલ ખરીદવા માટે સંપૂર્ણ સુગમતા ધરાવે છે."
મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, "પશ્ચિમ એશિયામાં પુરવઠાની મર્યાદાઓ વચ્ચે, ભારતીય રિફાઇનરીઓએ ઈરાન સહિત તેમની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરી છે અને અફવાઓથી વિપરીત, ઈરાની ક્રૂડ ઓઇલની આયાત અંગે કોઈ ચુકવણી અવરોધો નથી."
જહાજ ટ્રેકિંગમાં નિષ્ણાત કંપની 'કેપ્લર' એ શુક્રવારે અહેવાલ આપ્યો હતો કે ટેન્કર 'પિંગ શુન' જે 2002 માં બનાવવામાં આવ્યું હતું અને 2025 માં યુ.એસ. દ્વારા પ્રતિબંધિત હતું તે હવે ગુજરાતના વાડીનારને બદલે ચીનના ડોંગિંગને તેનું ગંતવ્ય સ્થાન બતાવી રહ્યું છે.
મંત્રાલયે એ પણ નોંધ્યું હતું કે લગભગ 44000 ટન ઈરાની એલપીજી લઈ જનારું એક જહાજ 'સી બર્ડ' 2 એપ્રિલના રોજ મેંગલોર પહોંચ્યું હતું અને હાલમાં તેનો માલ ઉતરી રહ્યો છે.
