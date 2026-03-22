સરકારે ડૉમેસ્ટિક એરફેર પરથી કેપિંગ હટાવ્યું, વધી શકે છે ફ્લાઈટના ભાડા
સરકારે ઘરેલુ હવાઈ ભાડા પરની મર્યાદા ઉઠાવી લીધી છે, જે ગયા વર્ષે ઈન્ડિગોની ફ્લાઇટ્સમાં વિક્ષેપ બાદ લાદવામાં આવી હતી.
Published : March 22, 2026 at 10:01 PM IST
નવી દિલ્હી: નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય (MoCA) એ 23 માર્ચથી સ્થાનિક વિમાન ભાડા પર લાદવામાં આવેલી કામચલાઉ મર્યાદા હટાવી દીધી છે. ફ્લાઇટ કામગીરી સ્થિર થયા પછી અને ક્ષમતા પુનઃસ્થાપિત થયા પછી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
આ પ્રતિબંધો મૂળરૂપે ડિસેમ્બર 2025 માં લાદવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યવાહી ત્યારે જરૂરી બની હતી જ્યારે ઇન્ડિગોએ મોટી સંખ્યામાં ફ્લાઇટ્સ રદ કરી હતી, જેના કારણે બેઠકોની તીવ્ર અછત સર્જાઈ હતી અને મુખ્ય સ્થાનિક રૂટ પર વિમાન ભાડા આસમાને પહોંચી ગયા હતા. સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો છે કે આ પ્રતિબંધો દૂર થતાં, ભાડા નક્કી કરવાની પદ્ધતિ બજાર-આધારિત મોડેલ પર પાછી ફરશે.
ભાડા મર્યાદા હટાવતી વખતે, મંત્રાલયે એરલાઇન્સને વાજબી અને પારદર્શક ભાવો જાળવવા ચેતવણી આપી હતી, જો ભાડામાં કોઈ ગેરવાજબી વધારો થાય તો નિયમનકારી હસ્તક્ષેપની ચેતવણી આપી હતી. નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) વાસ્તવિક સમયના ધોરણે વિમાન ભાડાનું નિરીક્ષણ કરવાનું ચાલુ રાખશે.
અગાઉ, 6 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે પ્રવર્તમાન વિક્ષેપો વચ્ચે ચોક્કસ એરલાઇન્સ દ્વારા અતિશય ભાડા વસૂલવા અંગે ચિંતાઓનો ગંભીરતાથી વિચાર કર્યો હતો. કોઈપણ મનસ્વી ભાવ પ્રથાઓ સામે મુસાફરોને રક્ષણ આપવા માટે, મંત્રાલયે તેની નિયમનકારી સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને ખાતરી કરી કે તમામ અસરગ્રસ્ત રૂટ પર ભાડા વાજબી અને વાજબી રહે.
તમામ એરલાઇન્સને એક સત્તાવાર નિર્દેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તેમને નિર્ધારિત ભાડા મર્યાદાનું કડક પાલન કરવાનું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું હતું. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય તરફથી એક સત્તાવાર પ્રકાશન અનુસાર, પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી આ મર્યાદાઓ અમલમાં રહેવાની હતી.
આ નિર્દેશનો ઉદ્દેશ્ય બજારમાં ભાડા શિસ્ત જાળવવાનો, કોઈપણ સ્વરૂપમાં મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા મુસાફરોનું શોષણ અટકાવવાનો અને તાત્કાલિક મુસાફરીની જરૂર હોય તેવા નાગરિકો - જેમાં વરિષ્ઠ નાગરિકો, વિદ્યાર્થીઓ અને દર્દીઓનો સમાવેશ થાય છે - ને આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ નાણાકીય મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે તેની ખાતરી કરવાનો હતો.
મંત્રાલયે રીઅલ-ટાઇમ ડેટા અને એરલાઇન્સ અને ઓનલાઇન ટ્રાવેલ પ્લેટફોર્મ સાથે સક્રિય સંકલન દ્વારા ભાડા સ્તરનું સતત અને નજીકથી નિરીક્ષણ કરવાનું વચન આપ્યું હતું.
