PNG અપનાવવાને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે સરકાર, કનેક્શનમાં થયો વધારો
પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે ઘરેલુ LPG પુરવઠો સ્થિર થયો છે અને સામાન્ય સ્તરે આવી ગયો છે
Published : April 22, 2026 at 10:34 PM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ વચ્ચે, સરકારે દેશની ઇંધણની સ્થિતિ અંગે ખાતરી આપી છે. આ મુદ્દે વાત કરતા પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક LPG પુરવઠો સ્થિર થયો છે અને સામાન્ય સ્તરે પાછો ફર્યો છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે એપ્રિલમાં 100,000 ટનથી વધુ LPG સપ્લાય કરવામાં આવ્યો હતો, અને હાલમાં, દેશભરમાં 100,000 થી વધુ સિલિન્ડર ચલણમાં છે. આ દર્શાવે છે કે, વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ છતાં, સંકલિત પ્રયાસોએ ઘરોમાં આવશ્યક ઇંધણનો અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કર્યો છે.
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "વિતરણ શિબિરોને સમર્થન આપવામાં આવી રહ્યું છે, જ્યારે સરકાર પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG) તરફ સક્રિયપણે આગળ વધવાને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે - એક પહેલ જેમાં PNG કનેક્શન અને માળખાગત સુવિધાઓ બંનેમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. નોંધપાત્ર સંખ્યામાં નવા LPG ગ્રાહકો પણ ઉમેરવામાં આવ્યા છે, અને રિફાઇનરીઓ સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી કાર્યરત છે."
તેવી જ રીતે, ડિપાર્ટમેન્ટ ફોર પ્રમોશન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ ઇન્ટરનલ ટ્રેડ (DPIIT) ના સંયુક્ત સચિવ નિધિ કેસેરવાણીએ જાહેરાત કરી હતી કે, બાયોગેસ સિલિન્ડર ભરવા અને સંગ્રહ પ્લાન્ટ માટે મંજૂરીઓ આપવામાં આવી છે, જેમાં 14 સુવિધાઓ માટે લાઇસન્સ જારી કરવામાં આવ્યા છે. કેરોસીનની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને, સુપિરિયર કેરોસીન ઓઇલ (SKO) માટે કામચલાઉ સંગ્રહ - 2,500 લિટર સુધી - માટે મુક્તિ આપવામાં આવી છે; વધુમાં, છેલ્લા માઇલ ડિલિવરીમાં સાતત્ય સુનિશ્ચિત કરવા માટે, PDS કેરોસીન માટે 5,000 લિટર સુધીના સંગ્રહ માટે એક વખતની મુક્તિ આપવામાં આવી છે.
બળતણ અને ગેસની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવાનાં પગલાં
પેટ્રોલિયમ અને વિસ્ફોટક સુરક્ષા સંગઠન (PESO) ને CNG અને કોમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ (CBG) વિતરણ સ્ટેશનો માટે કુલ 467 અરજીઓ મળી હતી; આ બધાની 25 માર્ચથી 21 એપ્રિલ દરમિયાન પ્રાથમિકતાના ધોરણે પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી. 467 કેસમાંથી, 157 કિસ્સાઓમાં અંતિમ લાઇસન્સ આપવામાં આવ્યા હતા, અને 38 નવા CNG/CBG વિતરણ સ્ટેશનોની સ્થાપના માટે 'સૈદ્ધાંતિક' મંજૂરીઓ આપવામાં આવી હતી. માર્ચથી, બાયોગેસ સિલિન્ડરો ભરવા અને સંગ્રહમાં સામેલ 41 પ્લાન્ટ માટે મંજૂરીઓ આપવામાં આવી છે, અને ત્યારબાદ આમાંથી 14 પ્લાન્ટને લાઇસન્સ આપવામાં આવ્યા છે.
વિકેન્દ્રિત LNG પુરવઠાને પ્રોત્સાહન આપવા અને વિક્ષેપના સમયગાળા દરમિયાન બળતણ સ્થિતિસ્થાપકતા વધારવાના ઉદ્દેશ્યથી ક્રાયોજેનિક સિલિન્ડરોમાં LNG ભરવાની મંજૂરી આપતી માર્ગદર્શિકા જારી કરવામાં આવી હતી.
20 માર્ચે, PESO એ CNG સ્ટેશનો અને ડિકમ્પ્રેશન યુનિટ્સ માટે અરજીઓનો સમયસર નિકાલ (10 દિવસની અંદર) સુનિશ્ચિત કરવા માટે નિર્દેશો જારી કર્યા હતા, જેનાથી માળખાગત સુવિધાઓનો ઝડપી વિસ્તરણ સરળ બને છે. તાત્કાલિક પુરવઠા અવરોધોને દૂર કરવા માટે, 14 માર્ચે પોરબંદર જેટી પર LPG અનલોડ કરવા માટે પરવાનગી આપવામાં આવી હતી.
પેઇન્ટ ઉદ્યોગ
આંતર-મંત્રી પરામર્શ અને સંયુક્ત કાર્યકારી જૂથની બેઠકોના આધારે, ઘણા પગલાં અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા; ઉદાહરણ તરીકે, 1 એપ્રિલના રોજ એક સૂચના દ્વારા, કાચા માલની અછતને ઘટાડવા માટે HDPE, LLDPE અને PPCP (HSN 3901 અને 3907) પર મૂળભૂત કસ્ટમ્સ ડ્યુટી (BCD) ઘટાડીને શૂન્ય કરવામાં આવી હતી.
પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય દ્વારા 8 એપ્રિલના રોજ જારી કરાયેલા આદેશ અનુસાર, માર્ચ 2026 પહેલા ઔદ્યોગિક LPG ની ફાળવણી સંબંધિત સંસ્થાઓના સરેરાશ જથ્થાબંધ બિન-ઘરેલુ LPG વપરાશના 50 ટકાથી વધારીને 70 ટકા કરવામાં આવી હતી. 10 એપ્રિલના રોજ, DCPC એ સ્થાનિક ઉપલબ્ધતા વધારવાના ઉદ્દેશ્યથી બ્યુટાઇલ એક્રીલેટ માટે ગુણવત્તા નિયંત્રણ આદેશ (QCO) અંગે 10 જુલાઈ સુધી મુક્તિ આપી હતી.
