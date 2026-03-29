પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષની અસર ઘટાડવા માટે સરકાર કામ કરી રહી છે, કોંગ્રેસનું નિવેદન 'ખતરનાક': PM મોદી
કેરળમાં એક ચૂંટણી સભાને સંબોધન કરતા વડાપ્રધાન મોદીએ કોંગ્રેસના નિવેદનોની આકરી ટિકા કરી હતી.
Published : March 29, 2026 at 5:48 PM IST
પલક્કડ (કેરળ): વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે યુડીએફ અને એલડીએફ બંને પર આકરા પ્રહારો કર્યા, અને તેમના પર "દશકોના ભ્રષ્ટાચાર અને રાજકીય તકવાદ"નો આરોપ લગાવ્યો.
કેરળમાં NDAની એક વિશાળ ચૂંટણી રેલીને સંબોધતા મોદીએ કહ્યું, "દશકોથી, એલડીએફ અને યુડીએફએ સંયુક્ત રીતે કેરળને લૂંટ્યું છે... આપણું કેરળ આ વ્યવસ્થામાં ફસાયેલું છે." કેરળમાં તેમની દુશ્મની અને અન્ય રાજ્યોમાં તેમની મિત્રતા પર નિશાન સાધતા મોદીએ ટિપ્પણી કરી, "કોંગ્રેસ અને ડાબેરીઓ એકબીજા ખોટી ગાળો આપે છે... તમારે બંનેથી સાવધ રહેવું જોઈએ."
#WATCH | Palakkad, Keralam: Prime Minister Narendra Modi says, " i see a different atmosphere in keralam this time. keralam is sending a message of change."
જનતાની ભાવનાને ઉજાગર કરતા, વડા પ્રધાને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, કેરળના યુવાઓ, મહિલાઓ અને ખેડૂતો વચ્ચે ભાજપના વધતા સમર્થન સાથે "પરિવર્તનનો સંદેશ આપી રહ્યું છે".
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, ભાજપના નેતૃત્વવાળું ગઠબંધન કેરળમાં આગામી સરકાર બનાવશે. તેમણે જાહેર કર્યું, "ટીમ ભાજપ અને ટીમ એનડીએ કેરળમાં સરકાર બનાવવા માટે તૈયાર છે. કેરળના લોકોના આશીર્વાદથી અને તમારા બધાના સમર્થનથી અમે અહીં સરકાર સ્થાપિત કરીશું અને રાજ્યની સેવામાં કોઈ કસર છોડીશું નહીં."
#WATCH | Palakkad, Keralam: Prime Minister Narendra Modi says, " the growing popularity of the nda, the growing trust of the people in the bjp, your enthusiasm and support today, your presence in such large numbers. palakkad, all this shows that keralam's mood has become a…
મોદીએ કેન્દ્રીય ભંડોળના દુરુપયોગનો પણ આરોપ લગાવતા કહ્યું, "આ પૈસા તમારા હતા, છતાં તેમણે તેને લૂંટી લીધા છે." તેમણે વધુમાં ચેતવણી આપી કે બંને રાજકીય મોરચા ભાજપના ઉદયથી ડરે છે, અને કહ્યું કે, તેમના "દુષ્કૃત્યો ખુલ્લા પડશે". વિકાસના એજન્ડાને ટાંકીને, તેમણે વચન આપ્યું કે, એનડીએ સરકાર લૂંટાયેલા ભંડોળને પાછું મેળવશે અને કેરળમાં વિકાસની ગતિને વેગ આપશે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, તેમની સરકાર પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષની ભારત પર ઓછામાં ઓછી અસર પડે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે કામ કરી રહી છે. સાથે જ, તેમણે કોંગ્રેસ પાર્ટી પર "રાજકીય લાભ" માટે "ખતરનાક" નિવેદનો આપવાનો આરોપ લગાવ્યો. નિવેદનો જે ભારતીયોના જીવનને જોખમમાં મૂકી શકે છે. મોદીએ નોંધ્યું હતું કે, કેરળના ઘણા લોકો સંઘર્ષગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં કામ કરી રહ્યા છે અને ભાર મૂક્યો હતો કે તેમની સલામતી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
VIDEO | Kerala Polls: At a rally in Palakkad, PM Modi (@narendramodi) says, " congress and left trade 'false abuse' in kerala, and urges people to remain cautious of both parties."
તેમણે કહ્યું હતું કે, "આ ક્ષણે, દરેકનું ધ્યાન પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ પર કેન્દ્રિત છે. અમારી સરકાર સતત ખાતરી કરી રહી છે કે આ પરિસ્થિતિનો ભારત પર પ્રભાવ ઓછામાં ઓછો રહે."
ચાલુ રાજદ્વારી પ્રયાસો પર પ્રકાશ પાડતા, મોદીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, "યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી, હું આ બધા દેશોના વડાઓ સાથે સતત સંપર્કમાં છું. આ બધા દેશો સંઘર્ષગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ફસાયેલા ભારતીયોની સલામતીને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, વિદેશમાં ભારતીય દૂતાવાસો નાગરિકોને મદદ કરવા માટે ચોવીસ કલાક કામ કરી રહ્યા છે.
#WATCH | Palakkad, Keralam: Keralam Assembly Elections | Prime Minister Narendra Modi says, " ... congress's leader has become a threat for the people of palakkad. yesterday, due to the serious allegations of women exploitation, congress was forced to expel him from the party.…
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ત્યાં આપણા ભાઈ-બહેનોને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે, ભારતીય દૂતાવાસો દિવસ-રાત કામ કરી રહ્યા છે. ભારતીયોના હિતોનું રક્ષણ કરવું એ ભાજપ-એનડીએ સરકારની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે." કોંગ્રેસ પાર્ટી પર નિશાન સાધતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "આ સંવેદનશીલ મુદ્દા પર કોંગ્રેસ જે પ્રકારના નિવેદનો આપી રહી છે તે તમારે પણ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ, તે ખતરનાક છે. કોંગ્રેસ ઇચ્છે છે કે ગલ્ફ દેશોમાં રહેતા લગભગ એક કરોડ ભારતીયોના જીવન જોખમમાં મુકાય, ફક્ત પરિસ્થિતિમાંથી રાજકીય લાભ મેળવવા માટે."
