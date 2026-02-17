AI Summit 2026: બાળકોની સુરક્ષા માટે સોશિયલ મીડિયા પર વય મર્યાદા લાગુ કરવાની તૈયારી: અશ્વિની વૈષ્ણવ
ભારત સરકાર ડીપફેકના ખતરાને જોતા સોશિયલ મીડિયા પર ઉંમર આધારિત પ્રતિબંધો અને કડક નિયમો પર કંપની સાથે વાતચીત કરી રહી છે.
નવી દિલ્હી: ભારત સરકાર સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ઉંમર-આધારિત પ્રતિબંધો પર ગંભીરતાથી વિચાર કરી રહી છે. ભારતના માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે, સરકાર બાળકો અને સમાજને ડીપફેક જેવા જોખમોથી બચાવવા માટે સોશિયલ મીડિયા કંપનીઓ સાથે સતત વાતચીત કરી રહી છે. આઇટી મંત્રીએ AI ઇમ્પેક્ટ સમિટમાં પત્રકારો સાથેની વાતચીત દરમિયાન આ નિવેદન આપ્યું હતું.
તેમણે જણાવ્યું કે, જેમ ઓસ્ટ્રેલિયાએ 16 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો નિર્ણય લીધો છે, તેમ ભારત પણ યોગ્ય અને સંતુલિત માર્ગ શોધી રહ્યું છે. અશ્વિની વૈષ્ણવે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે, ડીપફેકની સમસ્યા દરરોજ વધુ ગંભીર બની રહી છે. તે માત્ર બાળકોને નુકસાન પહોંચાડી રહી નથી પરંતુ સમાજમાં ખોટી માહિતી અને મૂંઝવણ પણ ફેલાવી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, હાલના કાયદાઓ ઉપરાંત, મજબૂત નિયમોની જરૂર છે. સરકારે આના ઉકેલ માટે ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે ચર્ચા-વિચારણા શરૂ કરી છે.
બધા પ્લેટફોર્મે ભારતીય નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ
કેન્દ્રીય મંત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી કે કોઈપણ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ, પછી ભલે તે નેટફ્લિક્સ હોય, યુટ્યુબ હોય, મેટા હોય કે X, તમામે ભારતીય કાયદા અને બંધારણનું પાલન કરવું જોઈએ. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સંસદીય સમિતિએ આ મુદ્દા પર ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો છે. સરકાર ડીપફેક સામે કડક અને અસરકારક કાયદા બનાવવા માટે સંસદમાં વ્યાપક સર્વસંમતિ બનાવવા માંગે છે. તેનો ઉદ્દેશ સમાજને, ખાસ કરીને બાળકોને ડિજિટલ નુકસાનથી બચાવવાનો છે.
અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે, ઘણા દેશોએ હવે વયના આધારે કન્ટેન્ટ અને પ્લેટફોર્મ ઍક્સેસને નિયંત્રિત કરવાની જરૂરિયાતને સ્વીકારી છે. ભારતે ડિજિટલ પર્સનલ ડેટા પ્રોટેક્શન એક્ટ હેઠળ બાળકો અને યુવાનો માટે અલગ નિયમો લાગુ કરી દીધા છે. AI ઇમ્પેક્ટ સમિટમાં, મંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે, ભારતના સ્વદેશી, એટલે સૉવરેન AI મોડેલો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આ મોડેલો વૈશ્વિક AI મોડેલોની સમકક્ષ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. ભવિષ્યમાં, AI મિશન 2.0 હેઠળ આ મોડેલો માટે મોટા પાયે માળખાગત સુવિધા વિકસાવવામાં આવશે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય ડેટાના આધારે મોટા અને નાના ભાષા મોડેલો વિકસાવવા માટે 12 સંસ્થાઓ અને સ્ટાર્ટઅપ્સની પસંદગી કરવામાં આવી છે. OpenAI ના ChatGPT અને Google ના Gemini જેવા વૈશ્વિક મોડેલો પહેલેથી જ બજારમાં છે. મંત્રીના મતે, ભારતમાં AI માં રોકાણકારોનો વિશ્વાસ ઝડપથી વધી રહ્યો છે, અને આગામી એક કે બે વર્ષમાં ₹20,000 કરોડથી વધુના રોકાણની અપેક્ષા છે.
