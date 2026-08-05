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વાહનચાલકો માટે મોટા સમાચાર: 20%થી વધુ ઇથેનોલ મિશ્રણવાળા વાહનો અંગે સરકારનો મોટો નિર્ણય

દેશમાં 20 ટકાથી વધુ ઇથેનોલ મિશ્રણ (E20+) પર ચાલવા સક્ષમ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે હાલમાં કોઈ અલગ રાષ્ટ્રીય નીતિ ઘડવામાં આવી નથી.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 11:30 AM IST

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નવી દિલ્હી: ભારે ઉદ્યોગ મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે દેશમાં 20 ટકાથી વધુ ઇથેનોલ મિશ્રણ (E20+) પર ચાલવા સક્ષમ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે હાલમાં કોઈ અલગ રાષ્ટ્રીય નીતિ ઘડવામાં આવી નથી. મંત્રાલયે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે સરકારે આ શ્રેણીના વાહનો અથવા ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EVs) માટે નાણાકીય પ્રોત્સાહનો અંગે કોઈ ચોક્કસ અભ્યાસ હાથ ધર્યો નથી.

એન્જિન અને ઉર્જા સુરક્ષા પર સરકારનું વલણ

આ નિવેદનની સાથે, કેન્દ્ર સરકારે પોતાના વર્તમાન ઇથેનોલ બ્લેન્ડેડ પેટ્રોલ (EBP) કાર્યક્રમનો મજબૂત રીતે બચાવ કર્યો છે. મંત્રાલય અનુસાર, વ્યાપક વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણ અને ક્ષેત્રના અનુભવથી સાબિત થયું છે કે 20 ટકા ઇથેનોલ-બ્લેન્ડેડ (E20) પેટ્રોલ વાહન એન્જિનને કોઈ નુકસાન કરતું નથી. એવા કોઈ પુરાવા નથી કે આ ઇંધણનો ઉપયોગ અકાળ એન્જિન કાટ તરફ દોરી જાય છે અથવા વાહન પ્રદર્શન અને આયુષ્યમાં ઘટાડો કરે છે. સરકારનો દાવો છે કે આ કાર્યક્રમે ભારતની ઊર્જા સુરક્ષાને આત્મનિર્ભર બનાવ્યું છે અને વૈશ્વિક સ્તર પર ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં ઉતાર-ચઢાવથી સ્થાનિક ગ્રાહકો માટે સુરક્ષિત કવચ આપ્યું છે.

ખાદ્ય સુરક્ષા અને ખેડૂતોના હિતોનું સંતુલન

પોતાના સત્તાવાર નિવેદનમાં મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "સરકારે ઇથેનોલ-મિશ્રિત પેટ્રોલ કાર્યક્રમ અંગે સંતુલિત અભિગમ અપનાવ્યો છે, જે દેશની જળ સ્થિરતા, ખાદ્ય સુરક્ષા અને આપણા ખેડૂતોના હિતોને પ્રાથમિકતા આપે છે." રાષ્ટ્રીય બાયોફ્યુઅલ નીતિ હેઠળ ઇથેનોલનું ઉત્પાદન ખૂબ જ ટકાઉ રીતે કરવામાં આવી રહ્યું છે. તે ફક્ત શેરડીના રસનો જ નહીં પરંતુ મકાઇ, ખરાબ અનાજ, તૂટેલા ચોખા અને માનવ વપરાશ માટે અયોગ્ય વધારાના અનાજનો પણ ઉપયોગ કરે છે.

જળ સંરક્ષણ પર વિશેષ સમિતિની નજર

વધુમાં, કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા રચાયેલી નિષ્ણાત સમિતિએ ઇથેનોલ ઉત્પાદનમાં વપરાતા વિવિધ પાક માટે પાણીની જરૂરિયાતોની સંપૂર્ણ સમીક્ષા કરી છે. સરકાર હાલમાં સમિતિની ભલામણો પર ગંભીરતાથી વિચાર કરી રહી છે જેથી પર્યાવરણ અથવા જળ સંસાધનોને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના યોજનાને દેશના દરેક ખૂણામાં પહોંચાડી શકાય.

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