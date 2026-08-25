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સરકારે DRDO દ્વારા વિકસિત મિસાઇલ ટેકનોલોજી ભારતીય સંરક્ષણ ઉદ્યોગને ટ્રાન્સફર કરવાની મંજૂરી આપી

સંરક્ષણ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, આનો ઉદ્દેશ્ય ભારતીય MSME અને અન્ય ટેકનોલોજી ભાગીદારોની સપ્લાય ચેઇનમાં ભાગીદારી માટે તકો ઊભી કરવાનો છે.

સરકારે DRDO દ્વારા વિકસિત મિસાઇલ ટેકનોલોજી ભારતીય સંરક્ષણ ઉદ્યોગને ટ્રાન્સફર કરવાની મંજૂરી આપી
સરકારે DRDO દ્વારા વિકસિત મિસાઇલ ટેકનોલોજી ભારતીય સંરક્ષણ ઉદ્યોગને ટ્રાન્સફર કરવાની મંજૂરી આપી (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2026 at 9:06 PM IST

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નવી દિલ્હી: સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે DRDO દ્વારા વિકસિત તમામ પરંપરાગત મિસાઇલ સિસ્ટમ્સની ટેકનોલોજીઓને દેશની અંદર ઉત્પાદન માટે ભારતીય સંરક્ષણ ઉદ્યોગને ટ્રાન્સફર કરવાની મંજૂરી આપી છે. સંરક્ષણ મંત્રાલયે જાહેરાત કરતા કહ્યું કે, આ પગલું સંરક્ષણ ઇકોસિસ્ટમમાં સ્થાનિક ઉદ્યોગોની વધુ ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક "મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન" છે.

મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "આ જોગવાઈ મિસાઇલ સિસ્ટમ વિકાસના સફળ ટ્રાન્ઝિશનને ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં કરવામાં સક્ષમ બનાવશે, જે DRDO (સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સંગઠન) દ્વારા અદ્યતન સંરક્ષણ પ્રણાલીઓના વિકાસ અને ઉત્પાદન માટે ભારતીય ઉદ્યોગની ક્ષમતાઓનો લાભ લેવાના સતત પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરશે."

તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, તેનો ઉદ્દેશ સ્થાનિક ઉત્પાદન ક્ષમતાઓને વધારવાનો, સંરક્ષણ ઔદ્યોગિક આધારને મજબૂત બનાવવાનો અને સપ્લાય ચેઇનમાં ભારતીય MSME અને અન્ય ટેકનોલોજી ભાગીદારોની ભાગીદારી માટે તકો ઊભી કરવાનો છે.

સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ ફેક્ટ શીટ અનુસાર, નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માં સ્વદેશી સંરક્ષણ ઉત્પાદનનું મૂલ્ય રેકોર્ડ ₹1.78 લાખ કરોડ સુધી પહોંચ્યું હતું. આ અગાઉના નાણાકીય વર્ષમાં ₹1,54,071 કરોડ અને 2014-15 માં ₹46,429 કરોડથી 15.6% ની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.

સંરક્ષણ નિકાસ 2013-14 માં ₹686 કરોડથી વધીને 2025-26 માં ₹38,424 કરોડ થઈ ગઈ, એમ તેમાં જણાવાયું છે.

ભારતીય સંરક્ષણ ઉત્પાદનો હવે 80+ દેશોમાં નિકાસ કરવામાં આવે છે, ડેટા દર્શાવે છે અને આ છેલ્લા બાર વર્ષમાં 5,500% થી વધુ વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.

નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માં કુલ ઉત્પાદનમાં સંરક્ષણ જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો (PSUs) અને અન્ય PSUs નો ફાળો લગભગ 76% હતો.

ખાનગી ક્ષેત્રનો હિસ્સો વધીને 24% થયો, જે ઉદ્યોગની ભાગીદારી વધારે છે.

સંરક્ષણ મંત્રાલયના એક નિવેદનમાં વાંચવામાં આવ્યું છે કે, "ભારતના સંરક્ષણ ઉદ્યોગમાં છેલ્લા દાયકામાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન આવ્યું છે." તેમાં ઉમેર્યું હતું કે કેન્દ્રિત નીતિઓ, લક્ષિત રોકાણો અને આત્મનિર્ભરતા માટેના મજબૂત દબાણે દેશને સંરક્ષણ સાધનોના નોંધપાત્ર ઉત્પાદક અને નિકાસકારમાં ફેરવી દીધો છે.

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