દેશમાં નિયમિત નોકરીઓમાં વધારો, બેરોજગારીનો ગ્રાફ નીચે આવ્યો; વર્કફોર્સમાં મહિલાઓની ભાગીદારી રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી
૨૦૨૫ માં ભારતનો બેરોજગારી દર ઘટીને 3.1% થયો, જેમાં નિયમિત નોકરીઓમાં વધારો, મહિલા ભાગીદારીમાં સુધારો અને વેતનમાં વધારો નોંધવામાં આવ્યો
Published : March 28, 2026 at 5:14 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા તાજેતરના વાર્ષિક 'પિરિયોડિક લેબર ફોર્સ સર્વે' (PLFS) 2025 ના અહેવાલ મુજબ, ભારતીય શ્રમ બજારમાં સુધારાના સકારાત્મક સંકેતો જોવા મળ્યા છે. અહેવાલ મુજબ, દેશમાં 15 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના વ્યક્તિઓ માટે બેરોજગારી દર (UR) જાન્યુઆરી અને ડિસેમ્બર 2025 દરમિયાન ઘટીને 3.1 ટકા થયો છે - જે એક વર્ષ અગાઉ 3.2 ટકા હતો.
આંકડાકીય અને કાર્યક્રમ અમલીકરણ મંત્રાલય દ્વારા શુક્રવારે જાહેર કરાયેલ, સર્વે સૂચવે છે કે બેરોજગારી દરમાં આ સાધારણ છતાં સ્થિર ઘટાડો વિવિધ ક્ષેત્રો અને જાતિઓમાં સતત પ્રગતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
લૈંગિક અને પ્રાદેશિક વિશ્લેષણ
સર્વેના ડેટા અનુસાર, પુરુષોમાં બેરોજગારી દરમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળ્યો છે, જે 2024 માં 3.3% થી ઘટીને 2025 માં 3.1% થયો છે. દરમિયાન, સ્ત્રીઓ માટે બેરોજગારી દર 3.1% પર સ્થિર રહ્યો છે.
ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારો વચ્ચે શ્રમ શોષણ ક્ષમતામાં પણ અસમાનતા જોવા મળી. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં, બેરોજગારીનો દર 2.4% નોંધાયો હતો, જે પાછલા વર્ષના 2.5% કરતા ઓછો હતો. નોંધપાત્ર રીતે, ગ્રામીણ ભારતમાં મહિલાઓ માટે બેરોજગારીનો દર માત્ર 2.1% રહ્યો હતો, જે તે જ પ્રદેશમાં પુરુષો (2.6%) ની તુલનામાં વધુ અનુકૂળ પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે. શહેરી વિસ્તારોમાં, આ દર પુરુષો માટે 4.2% અને સ્ત્રીઓ માટે 6.4% હતો.
રોજગારની પ્રકૃતિ પરિવર્તન: સ્વ-રોજગારથી પગારદાર નોકરીઓ
અહેવાલનું એક મહત્વપૂર્ણ પાસું રોજગારની ગુણવત્તામાં જોવા મળેલો સુધારો છે. ડેટા દર્શાવે છે કે, દેશમાં સ્વ-રોજગારનો હિસ્સો 57.5% થી ઘટીને 56.2% થયો છે. તેનાથી વિપરીત, 'નિયમિત પગારદાર નોકરીઓ' માં વધારો જોવા મળ્યો છે, જે 22.4% થી વધીને 23.6% થયો છે. આ વધારો પુરુષો (25.4% થી 26.5%) અને સ્ત્રીઓ (16.6% થી 18.2%) બંને માટે સમાન રીતે નોંધાયો હતો, જે અર્થતંત્રના ઔપચારિકરણનો સંકેત આપે છે.
ક્ષેત્રીય પરિવર્તન અને આવકમાં વૃદ્ધિ
ઔદ્યોગિક ભાગીદારીની દ્રષ્ટિએ, કૃષિ ક્ષેત્ર સૌથી મોટો રોજગારદાતા રહ્યું છે, જોકે તેનો હિસ્સો 44.8% થી ઘટીને 43.0% થયો છે. બાંધકામ ક્ષેત્રમાં પણ નજીવો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જે 12.3% થી ઘટીને 12% થયો છે. તેનાથી વિપરીત, ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં સુધારો જોવા મળ્યો છે, જે 11.6% થી વધીને 12.1% થયો છે, જ્યારે સેવા ક્ષેત્ર પણ 12.2% થી વધીને 13.1% થયો છે.
કામદારોની સરેરાશ આવકમાં પણ એક સન્માનજનક વધારો જોવા મળ્યો છે. નિયમિત પગારદાર પુરુષોની સરેરાશ માસિક આવક ₹24,217 થઈ છે - જે 5.8% નો વધારો દર્શાવે છે, જ્યારે મહિલાઓની આવકમાં 7.2% નો પ્રભાવશાળી વધારો નોંધાયો છે, જે હવે ₹18,353 થયો છે. સ્વ-રોજગાર શ્રેણીમાં પણ, પુરુષોની આવકમાં 6% નો વધારો જોવા મળ્યો છે અને મહિલાઓની આવકમાં 8.8% નો વધારો થયો છે.
સર્વેની સાઈઝ
આ વ્યાપક સર્વેક્ષણ દેશભરમાં 270,472 ઘરો (148,718 ગ્રામીણ અને 121,754 શહેરી) માં હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કુલ 1,148,634 વ્યક્તિઓના ડેટાનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું. અહેવાલમાં તારણ કાઢવામાં આવ્યું છે કે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં શ્રમ બળ ભાગીદારી દર (LFPR) મજબૂત રહે છે - પુરુષો માટે 80.5% અને સ્ત્રીઓ માટે 45.9% - આમ ભારતની આર્થિક વૃદ્ધિની સફરમાં કાર્યબળની સક્રિય ભૂમિકાની પુષ્ટિ કરે છે.
