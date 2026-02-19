ETV Bharat / bharat

Google ભારતમાં 1.35 લાખ કરોડનું જંગી રોકાણ કરશે, ગ્લોબલ AI હબ બનશે...દરિયાની અંદર કેબલની જાળ પથરાશે

Googleના CEOએ કહ્યું કે, AI હબમાં ભારે રોકાણથી દેશમાં રોજગારીનું સર્જન થશે અને દેશમાં અદ્યતન AI માળખાગત સુવિધાનો વિકાસ થશે.

Googleના CEO સુંદર પિચાઇએ PM મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી
Googleના CEO સુંદર પિચાઇએ PM મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 19, 2026 at 7:18 AM IST

નવી દિલ્હી: Googleના CEO સુંદર પિચાઇએ ભારતમાં 15 અબજ ડૉલર (લગભગ 1.35 લાખ કરોડ રૂપિયા)ના AI હબની જાહેરાત કરી હતી, જેમાં ગીગાવોટ-સ્કેલ કમ્પ્યુટ અને આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઇ કેબલ માર્ગ હશે, જેનાથી દેશમાં રોજગાર અને અદ્યતન AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસીત થશે.

Google ભારત-અમેરિકા વચ્ચે પાથરશે દરિયાઇ કેબલ

Googleના CEOએ 'ઇન્ડિયા-અમેરિકા કનેક્ટ ઇનિશિએટિવ'ની પણ જાહેરાત કરી છે. આ અમેરિકા, ભારત અને દક્ષિણ ગોલાર્ધના કેટલાક સ્થળો વચ્ચે AI સંપર્ક વધારવા માટે દરિયાની નીચે નવા કેબલ માર્ગ પાથરવાની એક પરિયોજના છે.

બિઝનેસ અને રોજગારની તકો વધશે

AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026માં સામેલ થવા માટે આવેલા સુંદર પિચાઇએ કહ્યું કે, આંધ્ર પ્રદેશના વિઝાગમાં તાજેતરમાં જાહેર 15 બિલિયન અમેરિકન ડૉલરના AI હબમાં એક ગીગાવોટ-સ્કેલ કોમ્પ્યુટ ફેસિલિટી અને એક ઇન્ટરનેશનલ સબસી કેબલ ગેટવે હશે.

ગૂગલના ટોપ બોસે કહ્યું કે, તેના પુરા થવા પર, આ આખા ભારતમાં લોકો અને બિઝનેસ માટે નોકરીઓ અને કટિંગ-એજ AIના ફાયદા લાવશે. ગૂગલ, જેમિની અને જેમ્મા જેવા બેઝિક AI મૉડલ પાછળની ટેક કંપની છે, જે સારા સર્ચ, ક્લાઉડ સર્વિસ અને એન્ટરપ્રાઇઝ-ગ્રેડ ટૂલ્સ માટે બેકબોનનું કામ કરે છે.

સમિટમાં સુંદર પિંચાઇએ વિદ્યાર્થીઓ અને કારકિર્દીની શરૂઆતના પ્રોફેશનલો માટે અંગ્રેજી અને હિન્દીમાં Google AI પ્રોફેશનલ સર્ટિફિકેટ પ્રોગ્રામ સહિત મહત્ત્વાકાંક્ષી કૌશલ્ય કાર્યક્રમોનું પણ અનાવરણ કર્યું હતું. આ દરમિયાન સુંદર પિચાઇએ કહ્યું કે ભારત કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI)ના ક્ષેત્રમાં અસાધારણ સફર પર આગળ છે અને કંપની દેશના આ AI બદલાવમાં ભાગીદાર બનવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે.

ત્રણ કરોડ ડૉલરના 'AI સાયન્સ ચેલેન્જ'ની જાહેરાત

અન્ય પહેલમાં બે કરોડ કરતા વધુ લોક સેવકોની સહાયતા માટે 'કર્મયોગી ભારત' સાથે ભાગીદારી, 10 હજાર સ્કૂલમાં જનરેટિવ AI ગેઝેટ રજૂ કરવા માટે 'અટલ ટિંકરિંગ લેબ્સ' સાથે સહયોગ અને વૈશ્વિક સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ત્રણ કરોડ ડૉલરની 'AI ફોર સાયન્સ ઇમ્પેક્ટ ચેલેન્જ' સામેલ છે.

પિચાઇએ કહ્યું, "AIએ આપણઆ જીવનકાળનો સૌથી મોટો બદલાવ છે." તેમણે આરોગ્ય તપાસમાં સુધારો કરવાથી લઇને ખેડૂતોને વાસ્તવિક સમયની માહિતી અને ચેતવણી પુરી પાડવા સુધીના વિવિધ મુખ્ય પડકારોનો સામનો કરવાની તેની ક્ષમતા પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો હતો."

સુંદર પિચાઇએ નોંધ્યુ કે ભારતની વિવિધતા, ભાષાકીય ઇકોસિસ્ટમ અને મજબૂત ડિજિટલ જાહેર માળખાગત સુવિધા તેને નવીનતા માટે શક્તિશાળી આધાર અને વૈશ્વિક સ્તરે AIના લોકશાહીકરણ માટે એક મજબૂત બ્લુપ્રિન્ટ બનાવે છે.

વિશ્વાસ, સલામતી અને સમાવેશને પ્રાથમિકતા આપવી

સુંદર પિચાઇએ ભાર મૂક્યો કે AI અપનાવતી વખતે વિશ્વાસ, સલામતી અને સમાવેશને પ્રાથમિકતા આપવી જોઇએ. તેમણે કહ્યું, "AIએ વિવિધ ભાષાઓ અને સ્થાનિક સંદર્ભોમાં કામ કરવું જોઇએ. તે વાસ્તવિક લાભ પ્રદાન કરવું જોઇએ જેના પર લોકો વિશ્વાસ કરી શકે. વિશ્વાસ ત્યારે જ વધે છે જ્યારે ટેકનોલોજી પારદર્શક, જવાબદાર અને નક્કર પરિણામો પર આધારિત હોય છે."

સંપાદકની પસંદ

