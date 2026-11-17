છઠ બાદ પરત ફરતા મુસાફરો માટે સારા સમાચાર, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર આવતા લોકોને થશે રાહત
લ્વેએ ઉત્તર પ્રદેશથી કોટા થઇને ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર માટે બે સ્પેશ્યલ ટ્રેન શરૂ કરી છે.
Published : November 17, 2026 at 10:08 PM IST
અમદાવાદ: છઠ મનાવીને પરત ફરતા મુસાફરો માટે સારા સમાચાર છે. રેલ્વેએ ઉત્તર પ્રદેશથી કોટા થઇને ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર માટે બે સ્પેશ્યલ ટ્રેન શરૂ કરી છે. છઠ મનાવવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશ પોતાના ઘરે ગયા હતા. ટ્રેનમાં લાંબી વેઇટિંગને જોતા રેલ્વેએ આ નિર્ણય કર્યો છે.
ગોરખપુરથી ઉધના સૂરત માટે દોડશે સ્પેશ્યલ ટ્રેન
05017 ગોરખપુરથી સૂરતના ઉધના સુધી ટ્રેન દોડશે. આ ટ્રેન 18 નવેમ્બરે ગોરખપુરથી સવારે 7:35 વાગ્યે રવાના થશે અને રાત્રે 12.50 વાગ્યે કોટા પહોંચશે. તે બાદ ગુરૂવાર સવારે 11.50 વાગ્યે ઉધના પહોંચશે. આ ટ્રેન ખલીલાબાદ, બસ્તી, ગોંડા, બારાબંકી, બાદશાહનગર, એશબાગ, કાનપુર સેન્ટ્રલ, ટૂંડલા, ઇદગાહ, બયાના, ગંગાપુર સિટી, કોટા, રામગંજ, મંડી, ભવાની મંડી, નાગદા, રતલામ, ગોધરા, વડોદરા અને સૂરત સ્ટેશન પર રોકાશે. આ ટ્રેનમાં 9 સ્લીપર અને 9 જનરલ ડબ્બા હશે.
त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए गाड़ी संख्या 09439/09440 अहमदाबाद–गोरखपुर–अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन का दोनों दिशाओं में एक-एक फेरा संचालित किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 09439 अहमदाबाद से 18 नवंबर 2026 को 01:00 बजे प्रस्थान करेगी और 19 नवंबर को 06:45 बजे गोरखपुर पहुँचेगी। 18 नवंबर को कोटा मंडल में इसके ठहराव कोटा (10:15 बजे), सवाई माधोपुर (12:15 बजे), गंगापुर सिटी (13:00 बजे) और बयाना (14:08 बजे) में होंगे। गाड़ी संख्या 09440 गोरखपुर से 19 नवंबर 2026 को 10:50 बजे प्रस्थान करेगी और 20 नवंबर को 14:00 बजे अहमदाबाद पहुँचेगी। 20 नवंबर को कोटा मंडल में इसके ठहराव बयाना (01:40 बजे), गंगापुर सिटी (02:40 बजे), सवाई माधोपुर (03:20 बजे) और कोटा (04:30 बजे) में होंगे। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पूर्व एनटीईएस (NTES) या रेल मदद हेल्पलाइन 139 से गाड़ी की अद्यतन स्थिति जान लें। #specialtrain #kotadivision #westcentralrailway #indianrailways— DRM KOTA (@drmkota) November 17, 2026
મઉથી બાંદ્રા વચ્ચે દોડશે સ્પેશ્યલ ટ્રેન: ટ્રેન નંબર 05075 મઉ-બાંદ્રા ટર્મિનસ સ્પેશ્યલ ટ્રેન દોડશે. આ ટ્રેન 18 નવેમ્બરે બુધવારે મઉથી રાત્રે 8.40 વાગ્યે રવાના થશે. તે બાદ ગુરૂવાર રાત્રે 8.15 વાગ્યે કોટા અને શુક્રવાર બપોરે 2 વાગ્યે બાંદ્રા ટર્મિનસ પહોંચશે. આ ટ્રેન બેલથારા રોડ, ભટની, દેવરિયા સદર, ચૌરી ચૌરા, કુસમ્હી, ગોરખપુર કેન્ટ, ગોરખપુર, ખલીલાબાદ, બસ્તી, ગોંડા, બારાબંકી, બાદશાહ નગર, એશબાગ, માનક નગર, કાનપુર સેન્ટ્રલ, ટૂંડલા, ઇદગાહ આગ્રા, બયાના, ગંગાપુર સિટી, કોટા, ભવાની મંડી, રતલામ, વડોદરા, સૂરત, વાપી અને બોરિવલી સ્ટેશનો પર રોકાશે. આ ટ્રેનમાં 4 થર્ડ AC, 8 સ્લીવર અને 4 જનરલ કોચ હશે.
અમદાવાદ-દરભંગા વચ્ચે દોડશે સ્પેશ્યલ ટ્રેન
ટ્રેન નંબર-09465 અમદાવાદ-દરભંગા વચ્ચે સ્પેશ્યલ ટ્રેન દોડશે. આ ટ્રેન 20 અને 27 નવેમ્બરે અમદાવાદથી દરભંગા માટે રાત્રે 8:25 વાગ્યે રવાના થશે. જ્યારે ટ્રેન નંબર 09466 દરભંગા-અમદાવાદ વચ્ચે સ્પેશ્યલ ટ્રેન દોડશે. આ ટ્રેન 23 અને 30 નવેમ્બરે દરભંગાથી સવારે 3:00 વાગ્યે રવાના થશે. આ ટ્રેન છાયાપુરી, રતલામ, નાગદા, રામગંજ મંડી, કોટા, સવાઇ માધોપુર, ગંગાપુર સિટી, ઇદગાહ આગ્રા, ટુંડલા, ગોવિંદપુરી, ફતેહપુર, પ્રયાગરાજ, જ્ઞાનપુર રોડ, વારાણસી, ઓડિહાર, ગાજીપુર સિટી, છપરા, મુજફ્ફરપુર, સમસ્તીપુર ઉભી રહેશે.
त्योहारों के अवसर पर यात्रियों की सुविधा हेतु अहमदाबाद–दरभंगा के बीच विशेष ट्रेन का संचालन। 🔹 ट्रेन संख्या 09465 अहमदाबाद से दरभंगा 20 नवंबर और 27 नवंबर 2026 को 20:25 बजे प्रस्थान करेगी। 🔹 वापसी में ट्रेन संख्या 09466 दरभंगा से 23 नवंबर और 30 नवंबर 2026 को प्रातः 03:00 बजे प्रस्थान करेगी। #WesternRailway #AhmedabadDivision #FestivalSpecialTrain #IndianRailways— DRM Ahmedabad (@drmadiwr) November 17, 2026
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