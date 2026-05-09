લેફ્ટનન્ટ જનરલ એન. એસ. રાજા સુબ્રમણ્ય નવા ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ તરીકે નિયુક્ત
Published : May 9, 2026 at 7:09 AM IST
ન્યુ દિલ્હી: ભારત સરકારે લેફ્ટનન્ટ જનરલ એન. એસ. રાજા સુબ્રમણ્ય (નિવૃત્ત) ને નવા ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. તેઓ ચાર્જ સંભાળ્યાની તારીખથી અને આગામી આદેશો સુધી ભારત સરકારના લશ્કરી બાબતોના વિભાગમાં સચિવ તરીકે પણ સેવા આપશે.
વર્તમાન ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ, જનરલ અનિલ ચૌહાણ, 30 મે, 2026 ના રોજ તેમનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરશે. લેફ્ટનન્ટ જનરલ એનએસ રાજા સુબ્રમણ્ય હાલમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદ સચિવાલયમાં લશ્કરી સલાહકાર તરીકે સેવા આપે છે, જે 1 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવશે. આ પહેલા, તેમણે 1 જુલાઈ, 2024 થી 31 જુલાઈ, 2025 સુધી આર્મી સ્ટાફના વાઇસ ચીફ તરીકે અને માર્ચ 2023 થી જૂન 2024 સુધી સેન્ટ્રલ કમાન્ડના જનરલ ઓફિસર કમાન્ડિંગ-ઇન-ચીફ તરીકે સેવા આપી હતી.
કોણ છે એન. એસ. રાજા સુબ્રમણ્ય?
લેફ્ટનન્ટ જનરલ એન.એસ. રાજા સુબ્રમણ્યમ જુલાઈ 2025માં નિવૃત્ત થયા હતા. તેમને ડિસેમ્બર 1985માં 'ધ ગઢવાલ રાઇફલ્સ'માં કમિશન આપવામાં આવ્યું હતું.
નિવૃત્ત લેફ્ટનન્ટ જનરલ એન.એસ. રાજા સુબ્રમણ્યમે લંડનની કિંગ્સ કોલેજમાંથી માસ્ટર ઓફ આર્ટ્સની ડિગ્રી અને મદ્રાસ યુનિવર્સિટીમાંથી ડિફેન્સ સ્ટડીઝમાં એમ.ફિલ. ની ડિગ્રી મેળવી છે.
તેમની કારકિર્દી દરમિયાન, લેફ્ટનન્ટ જનરલ સુબ્રમણ્યમમ વિવિધ ઓપરેશનલ અને ભૌગોલિક ક્ષેત્રોમાં કમાન્ડ, સ્ટાફ અને તાલીમ જવાબદારીઓ સાથે સંકળાયેલી અનેક મુખ્ય નિમણૂકો સંભાળી છે. વ્યૂહાત્મક ગહન સમજણ - ખાસ કરીને પશ્ચિમ અને ઉત્તરીય સરહદો પર - ઓપરેશનલ તૈયારી અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષામાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે.
રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની તેમની અનુકરણીય સેવાના સન્માનમાં, જનરલ ઓફિસરને પરમ વિશિષ્ટ સેવા મેડલ, અતિ વિશિષ્ટ સેવા મેડલ, સેના મેડલ અને વિશિષ્ટ સેવા મેડલથી નવાજવામાં આવ્યા હતા.