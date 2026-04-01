ગોવા નાઈટક્લબ અગ્નિકાંડ: લૂથરાબંધુઓને મળ્યા જામીન, છતાં પણ રહેશે જેલમાં, જાણો કેમ ??
ગોવા નાઈટક્લબ અગ્નિકાંડમાં કોર્ટે ક્લબ માલિકોને જામીન આપ્યા છે. જોકે, તેઓ હાલ જેલમાં રહેશે. તેમના પર બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ક્લબનું લાઇસન્સ મેળવવાનો આરોપ છે.
By ANI
Published : April 1, 2026 at 2:56 PM IST
પણજી: ગોવાની પ્રસિદ્ધ "બિર્ચ બાય રોમિયો લેન" (Birch by Romeo Lane)નાઈટક્લબ અગ્નિકાંડનો મામલો એક મોટા વળાંક પર પહોંચી ગયો છે. મર્સિસ એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટે ક્લબના માલિકો, ગૌરવ લુથરા અને સૌરભ લુથરાને નિયમિત જામીન આપ્યા છે. કોર્ટમાં વરિષ્ઠ વકીલ સુબોધ કંટક અને વકીલ વૈભવ સૂરીએ આરોપીઓનો પક્ષ રાખ્યો હતો.
કોર્ટ દ્વારા જામીન મંજૂર થયા હોવા છતાં, બંને ભાઈઓ હજુ જેલમાંથી બહાર આવી શકશે નહીં. માપુસા પોલીસે સોમવારે તેમને કથિત રીતે બનાવટી નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) બનાવવાના આરોપમાં કસ્ટડીમાં લીધા હતા. પોલીસે આરોપ લગાવ્યો છે કે, તેમણે એક્સાઇઝ વિભાગ પાસેથી લાઇસન્સ મેળવવા માટે આરોગ્ય અધિકારીની બનાવટી સહીવાળા દસ્તાવેજનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
दिसंबर 2025 गोवा के 'Birch by Romeo Lane' में आग की घटना | गोवा के Merces स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को नियमित ज़मानत दे दी है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 1, 2026
आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध कांतक ने पैरवी की, जिन्हें अधिवक्ता वैभव सूरी ने निर्देश दिए थे।…
આ સમગ્ર મામલો 6 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ આરપોરામાં એક નાઈટક્લબમાં લાગેલી ભયાનક આગ સાથે સંકળાયેલો છે. આ દુ:ખદ દુર્ઘટનામાં 25 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 50 થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા, જેણે સમગ્ર દેશને હચમચાવી નાખ્યો હતો. આગ લાગ્યા પછી, બંને આરોપીઓ થાઈલેન્ડ ભાગી ગયા હતા અને 17 ડિસેમ્બરે તેમને ભારત પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારથી તેઓ ઉત્તર ગોવાની કોલવેલ જેલમાં બંધ છે.
જ્યારે અંજુના પોલીસ આગની તપાસ કરી રહી હતી, ત્યારે બનાવટી દસ્તાવેજોનો કેસ સામે આવ્યો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ક્લબ ચલાવવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો ખોટી રીતે તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. આ કેસમાં અન્ય એક માલિક અજય ગુપ્તાને પહેલાથી જ રાહત મળી ચૂકી છે. લુથરા બંધુઓની મુશ્કેલીઓ ઓછી થતી દેખાતી નથી. પોલીસ હવે આ નવા છેતરપિંડીના કેસમાં તેમની પૂછપરછ કરી રહી છે.