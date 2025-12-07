ETV Bharat / bharat

ગોવાની એક ક્લબમાં લાગી ભીષણ આગ, 25 લોકોના મોત, CMએ આપ્યા તપાસના આદેશ

પર્યટકો માટે પ્રસિદ્ધ ગોવાની એક ક્લબમાં લાગેલી ભીષણ આગની ઘટનાએ રાજ્યભરમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે, અંસખ્ય લોકોનાં મોત થયાં છે, જેમાં મહિલાઓનો પણ સામેલ છે.

ગોવાની એક ક્લબમાં લાગી ભીષણ આગ
ગોવાની એક ક્લબમાં લાગી ભીષણ આગ (ANI VIDEO)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 7, 2025 at 8:44 AM IST

|

Updated : December 7, 2025 at 9:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

પણજી (ગોવા): ગોવામાં ગઈકાલે રાત્રે એક રેસ્ટોરન્ટ-કમ-ક્લબમાં ભીષણ આગ લાગી હતી, જેમાં 25 લોકોના મોત થયા હતા. મૃતકોમાં ઘણા પ્રવાસીઓ હતા. આગ લાગવાનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને જોતા, મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંતે તપાસના આદેશ આપ્યા છે.

અધિકારીઓએ પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવા માટે આખી રાત કામ કર્યું. ગોવાના મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંતે આ ઘટનાને રાજ્ય માટે મોટો આંચકો ગણાવ્યો અને કડક કાર્યવાહીનું વચન આપ્યું. તેમણે કહ્યું, "આ ઘટના ગોવા જેવા પ્રવાસી રાજ્ય માટે ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. ગેરકાયદેસર રીતે આવું સંચાલન કરનારા લોકોના કારણે 23 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો."

સરકાર આ ઘટનાની તપાસ કરશે. તપાસમાં આગનું ચોક્કસ કારણ નક્કી કરવામાં આવશે. જવાબદાર લોકો પર કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ગોવાના DGP આલોક કુમારે જણાવ્યું હતું કે મધ્યરાત્રિ પછી તરત જ પોલીસને ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી હતી.

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ આગની ઘટના પર શોક વ્યક્ત કર્યો

ટ્વિટર પર એક પોસ્ટમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએે કહ્યું, "નોર્થ ગોવા જિલ્લામાં બનેલી આ દુ:ખદ આગની ઘટનાથી ખૂબ જ દુઃખ થયું, જેમાં ઘણી અમૂલ્ય જિંદગી છીનવાઈ છે. શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના. આ મુશ્કેલીના સમયમાં તેમને હિંમત મળે. હું ઈજાગ્રસ્તોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું."

પીએમ મોદીએ અસરગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ ઘટના પર દુ:ખ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, "ગોવાના અરપોરામાં બનેલી આગની ઘટના ખૂબ જ દુ:ખદ છે. મારી સંવેદના તે બધા લોકો સાથે છે જેમણે પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવ્યા છે. ઘાયલો શક્ય તેટલા વહેલી તકે સ્વસ્થ થાય. મેં ગોવાના મુખ્યમંત્રી ડૉ. પ્રમોદ સાવંત સાથે પરિસ્થિતિ વિશે વાત કરી. રાજ્ય સરકાર અસરગ્રસ્ત લોકોને શક્ય તેટલી બધી સહાય પૂરી પાડી રહી છે."

અરપોરામાં એક રેસ્ટોરન્ટ-કમ-ક્લબમાં એક દુ:ખદ ઘટના બની. પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને રાત્રે 12:04 વાગ્યે આગ લાગવાનો ફોન આવ્યો. પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ અને એમ્બ્યુલન્સ ઘટનાસ્થળે રવાના કરવામાં આવી હતી. આગ પર હવે કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે. બધા મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. કુલ 23 લોકોના મોત થયા છે.

પોલીસ આ ઘટનાના કારણની તપાસ કરશે. અમે પરિણામોના આધારે કાર્યવાહી કરીશું. અધિકારીઓએ આગના કારણની વિગતવાર તપાસ શરૂ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઘાયલોને તબીબી સહાય અને મૃત્યુ પામેલા લોકોના પરિવારોને સહાય પૂરી પાડવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.

ઘટનાસ્થળે હાજર ધારાસભ્યએ શું કહ્યું:

ધારાસભ્ય માઈકલ લોબોએ કહ્યું, "હું આ ઘટનાથી ખૂબ જ દુઃખી છું. 23 લોકોના મોત થયા છે, જેમાં ત્રણ મહિલાઓ અને 20 પુરુષોનો સમાવેશ થાય છે. કેટલાક પ્રવાસીઓ છે, જ્યારે મોટાભાગના સ્થાનિક લોકો રેસ્ટોરન્ટના ભોંયરામાં કામ કરતા હતા. આપણે ગોવાના અન્ય તમામ ક્લબનું સેફ્ટી ઓડિટ કરવું જોઈએ, જે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

પ્રવાસીઓ હંમેશા ગોવાને ખૂબ જ સલામત સ્થળ માનતા આવ્યા છે, પરંતુ આ આગ ખૂબ જ ચિંતાજનક છે." આવી ઘટનાઓ ફરી ન બનવી જોઈએ. આ સ્થળોએ પ્રવાસીઓ અને કામદારોની સલામતી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. મોટાભાગના લોકો ભોંયરામાં ભાગતી વખતે ગૂંગળામણથી મૃત્યુ પામ્યા હતા.

  1. ભોપાલ ગેસ પીડિતોની વણઉકેલાયેલી આનુવંશિક પીડા, એક દુર્ઘટના જે 41 વર્ષ પછી પણ ઝેર ફેલાવી રહી છે
  2. હોંગકોંગ આગની ઘટનામાં 128 લોકોના મોત, 100 થી વધુ ઘાયલ; કારણ અકબંધ
Last Updated : December 7, 2025 at 9:09 AM IST

TAGGED:

GOA FIRE RESTAURANT CLUB
23 KILLED IN MAJOR FIRE
CM PRAMOD SAWANT
FIRE INCIDENT IN GOA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.