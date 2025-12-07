ગોવાની એક ક્લબમાં લાગી ભીષણ આગ, 25 લોકોના મોત, CMએ આપ્યા તપાસના આદેશ
પર્યટકો માટે પ્રસિદ્ધ ગોવાની એક ક્લબમાં લાગેલી ભીષણ આગની ઘટનાએ રાજ્યભરમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે, અંસખ્ય લોકોનાં મોત થયાં છે, જેમાં મહિલાઓનો પણ સામેલ છે.
Published : December 7, 2025 at 8:44 AM IST|
Updated : December 7, 2025 at 9:09 AM IST
પણજી (ગોવા): ગોવામાં ગઈકાલે રાત્રે એક રેસ્ટોરન્ટ-કમ-ક્લબમાં ભીષણ આગ લાગી હતી, જેમાં 25 લોકોના મોત થયા હતા. મૃતકોમાં ઘણા પ્રવાસીઓ હતા. આગ લાગવાનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને જોતા, મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંતે તપાસના આદેશ આપ્યા છે.
અધિકારીઓએ પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવા માટે આખી રાત કામ કર્યું. ગોવાના મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંતે આ ઘટનાને રાજ્ય માટે મોટો આંચકો ગણાવ્યો અને કડક કાર્યવાહીનું વચન આપ્યું. તેમણે કહ્યું, "આ ઘટના ગોવા જેવા પ્રવાસી રાજ્ય માટે ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. ગેરકાયદેસર રીતે આવું સંચાલન કરનારા લોકોના કારણે 23 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો."
#WATCH | Goa | 23 people died after a fire broke out at a restaurant in North Goa's Arpora.

સરકાર આ ઘટનાની તપાસ કરશે. તપાસમાં આગનું ચોક્કસ કારણ નક્કી કરવામાં આવશે. જવાબદાર લોકો પર કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ગોવાના DGP આલોક કુમારે જણાવ્યું હતું કે મધ્યરાત્રિ પછી તરત જ પોલીસને ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી હતી.
Deeply pained by the tragic fire incident in North Goa district resulting in the loss of precious lives. My heartfelt condolences to the bereaved families. May they find strength during this difficult time. I pray for the speedy recovery of those injured.
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ આગની ઘટના પર શોક વ્યક્ત કર્યો
ટ્વિટર પર એક પોસ્ટમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએે કહ્યું, "નોર્થ ગોવા જિલ્લામાં બનેલી આ દુ:ખદ આગની ઘટનાથી ખૂબ જ દુઃખ થયું, જેમાં ઘણી અમૂલ્ય જિંદગી છીનવાઈ છે. શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના. આ મુશ્કેલીના સમયમાં તેમને હિંમત મળે. હું ઈજાગ્રસ્તોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું."
The fire mishap in Arpora, Goa is deeply saddening. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Goa CM Dr. Pramod Sawant Ji about the situation. The State Government is providing all possible assistance to those…
પીએમ મોદીએ અસરગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ ઘટના પર દુ:ખ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, "ગોવાના અરપોરામાં બનેલી આગની ઘટના ખૂબ જ દુ:ખદ છે. મારી સંવેદના તે બધા લોકો સાથે છે જેમણે પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવ્યા છે. ઘાયલો શક્ય તેટલા વહેલી તકે સ્વસ્થ થાય. મેં ગોવાના મુખ્યમંત્રી ડૉ. પ્રમોદ સાવંત સાથે પરિસ્થિતિ વિશે વાત કરી. રાજ્ય સરકાર અસરગ્રસ્ત લોકોને શક્ય તેટલી બધી સહાય પૂરી પાડી રહી છે."
Today is a very painful day for all of us in Goa. A major fire incident at Arpora has taken the lives of 23 people.
I am deeply grieved and offer my heartfelt condolences to all the bereaved families in this hour of unimaginable loss.
I visited the incident site
અરપોરામાં એક રેસ્ટોરન્ટ-કમ-ક્લબમાં એક દુ:ખદ ઘટના બની. પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને રાત્રે 12:04 વાગ્યે આગ લાગવાનો ફોન આવ્યો. પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ અને એમ્બ્યુલન્સ ઘટનાસ્થળે રવાના કરવામાં આવી હતી. આગ પર હવે કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે. બધા મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. કુલ 23 લોકોના મોત થયા છે.
#WATCH | Arpora | Goa DGP Alok Kumar says, " an unfortunate incident occurred in a restaurant-cum-club in arpora. at 12.04 am, the police control room received information about a fire, and the police, fire brigade, and ambulances were rushed to the spot. the fire is now under…
પોલીસ આ ઘટનાના કારણની તપાસ કરશે. અમે પરિણામોના આધારે કાર્યવાહી કરીશું. અધિકારીઓએ આગના કારણની વિગતવાર તપાસ શરૂ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઘાયલોને તબીબી સહાય અને મૃત્યુ પામેલા લોકોના પરિવારોને સહાય પૂરી પાડવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.
Goa MLA Michael Lobo calls for safety audit of all clubs in state after Arpora fire kills 23

ઘટનાસ્થળે હાજર ધારાસભ્યએ શું કહ્યું:
ધારાસભ્ય માઈકલ લોબોએ કહ્યું, "હું આ ઘટનાથી ખૂબ જ દુઃખી છું. 23 લોકોના મોત થયા છે, જેમાં ત્રણ મહિલાઓ અને 20 પુરુષોનો સમાવેશ થાય છે. કેટલાક પ્રવાસીઓ છે, જ્યારે મોટાભાગના સ્થાનિક લોકો રેસ્ટોરન્ટના ભોંયરામાં કામ કરતા હતા. આપણે ગોવાના અન્ય તમામ ક્લબનું સેફ્ટી ઓડિટ કરવું જોઈએ, જે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
#WATCH | Goa CM Pramod Sawant visits the spot where 23 people died after a fire broke out at a restaurant in North Goa's Arpora.
પ્રવાસીઓ હંમેશા ગોવાને ખૂબ જ સલામત સ્થળ માનતા આવ્યા છે, પરંતુ આ આગ ખૂબ જ ચિંતાજનક છે." આવી ઘટનાઓ ફરી ન બનવી જોઈએ. આ સ્થળોએ પ્રવાસીઓ અને કામદારોની સલામતી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. મોટાભાગના લોકો ભોંયરામાં ભાગતી વખતે ગૂંગળામણથી મૃત્યુ પામ્યા હતા.