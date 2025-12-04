ETV Bharat / bharat

પુતિનના ભારત પ્રવાસથી વૈશ્વિક શક્તિઓ પરેશાન! જાણો એક્સપર્ટ્સનું મંતવ્ય

એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે દુનિયા પુતિનના ભારત પ્રવાસ પર નિકટથી નજર રાખી રહી છે.

રાષ્ટ્રપતિ પુતિન અને PM મોદીની મુલાકાતની તસવીર
રાષ્ટ્રપતિ પુતિન અને PM મોદીની મુલાકાતની તસવીર (X/@NarendraModi)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 4, 2025 at 10:22 PM IST

સુરભિ ગુપ્તા, નવી દિલ્હી: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ગુરુવારે સાંજે ભારતની બે દિવસીય રાજ્ય મુલાકાત માટે નવી દિલ્હી પહોંચ્યા. આ મુલાકાત પર વિશ્વની નજર છે. પાલમ એરપોર્ટ પર આગમન પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પુતિનનું વ્યક્તિગત રીતે સ્વાગત કર્યું. પુતિનનું વિમાન ઉતરે તે પહેલાં પીએમ મોદી એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા અને બાદમાં પ્રધાનમંત્રી નિવાસસ્થાને પુતિન માટે ખાનગી રાત્રિભોજનનું આયોજન કર્યું.

ફેબ્રુઆરી 2022 માં યુક્રેન યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યા પછી પુતિનની આ પહેલી ભારત મુલાકાત છે. આ મુલાકાત એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે ઝડપથી વિકસતી ભૂરાજકીય ગતિશીલતા, અમેરિકા અને રશિયા વચ્ચે તણાવ ચાલુ છે અને પશ્ચિમી દેશો મોસ્કો સાથે ભારતની વધતી નિકટતા અંગે અસ્વસ્થતા અનુભવી રહ્યા છે.

પુતિન 23મા ભારત-રશિયા વાર્ષિક શિખર સંમેલન માટે નવી દિલ્હીમાં છે. તેમની સાથે એક ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રતિનિધિમંડળ પણ છે જે સંરક્ષણ ભાગીદારી, ઉર્જા વેપાર, તકનીકી સહયોગ, નાણાકીય પ્રણાલીઓ અને સાંસ્કૃતિક આદાન-પ્રદાન પર વ્યાપક ચર્ચાઓ કરશે. શુક્રવારે, પુતિનનું રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં ઔપચારિક સ્વાગત કરવામાં આવશે, રાજઘાટ ખાતે મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવશે અને હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે પ્રતિનિધિમંડળ-સ્તરની વાટાઘાટોમાં ભાગ લેશે. પુતિન FICCI દ્વારા આયોજિત એક બિઝનેસ કોન્ક્લેવને સંબોધિત કરશે અને બાદમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા આયોજિત રાજ્ય ભોજન સમારંભમાં હાજરી આપશે.

પરંતુ પ્રોટોકોલ અને ફોટો પડાવવાની તકથી આગળ, વિશ્વ પુતિનની ભારત મુલાકાત પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે.

ભૂ-રાજકીય સંકેતોથી ભરેલી આ મુલાકાત
પશ્ચિમી દેશો દ્વારા રશિયા સાથેના ભારતના સંબંધો પર લાંબા સમયથી નજર રાખવામાં આવી છે, પરંતુ આ મુલાકાત એક અલગ પરિમાણ પણ ધરાવે છે. પશ્ચિમી દેશો નવી દિલ્હીના મોસ્કો સાથેના મજબૂત જોડાણને, ખાસ કરીને ડિસ્કાઉન્ટેડ દરે રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવાનું બંધ કરવાનો ઇનકાર, તેમના પ્રતિબંધ શાસન માટે પડકાર તરીકે જુએ છે.

ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર, યુરોપિયન યુનિયન (EU) અને યુનાઇટેડ કિંગડમ (UK) માટે, ભારત-રશિયા સંબંધો વધુને વધુ બહુધ્રુવીયતા, સપ્લાય ચેઇન, BRICS ના વિસ્તરણ અને ડી-ડોલરાઇઝેશનની ગતિશીલતા વિશે મોટી ચિંતાઓ સાથે જોડાયેલા છે.

સંરક્ષણ સંશોધન અને અધ્યયન અને મનોહર પારિકર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ડિફેન્સ સ્ટડીઝ એન્ડ એનાલિસિસના વરિષ્ઠ સલાહકાર મેજર જનરલ ડૉ. રાજન કોચરે પરિસ્થિતિનો સારાંશ સારી રીતે આપ્યો. તેમણે કહ્યું, "પશ્ચિમી પ્રતિભાવોનું માપાંકન કરવામાં આવશે, જેમાં રાજદ્વારી રીમાઇન્ડર્સ, વ્યાપારી દબાણ (ટેરિફ, નિકાસ નિયંત્રણો) અને વ્યવહારિક નિકટતાના જોખમો વિશે નવી દિલ્હીને સંદેશ આપવાનો સમાવેશ થશે. પરંતુ સીધી બળજબરી અસંભવિત છે: ભારત યુએસ માટે વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર રહે છે, અને વોશિંગ્ટનને ઇન્ડો-પેસિફિક અને સપ્લાય-ચેઇન મુદ્દાઓ પર પણ નવી દિલ્હીની જરૂર છે."

કોચરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ મુલાકાતને મહત્વપૂર્ણ બનાવે છે તે એ છે કે તે કેટલાક નક્કર પરિણામો આપી શકે છે. તેમણે કહ્યું, "જો ભારત બ્રિક્સ નાણાકીય પગલાં માટે થોડો પણ ટેકો બતાવે છે (અથવા રૂપિયા/ત્રીજા ચલણની વ્યવસ્થાને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે સંમત થાય છે), તો તે પશ્ચિમી નાણાકીય વ્યવસ્થાના વિકલ્પોને મજબૂત બનાવશે, જે રશિયા અને ચીન માટે સંભવિત વ્યૂહાત્મક જીત હશે, અને મોસ્કોને આર્થિક રીતે અલગ કરવાની યુએસ/ઇયુ નીતિ માટે માથાનો દુખાવો હશે."

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, આ મુલાકાત મુશ્કેલ ભૂ-રાજકીય દાવ સાથે "પ્રતીકાત્મક સંકેત" ને જોડે છે: "યુએસ અને ઇયુ માટે, ચિંતાઓ વાસ્તવિક છે, પ્રતિબંધોના દબાણમાં ઘટાડો, વ્યૂહાત્મક સંકેતો અને વૈકલ્પિક નાણાકીય/વ્યૂહાત્મક માળખાને મજબૂત બનાવવા સાથે. ચીન અને બ્રિક્સ માટે, આ મુલાકાત બહુધ્રુવીય પહેલને વધુ ગાઢ બનાવવાની તક છે. ભારત માટે, તે વ્યૂહાત્મક સ્વાયત્તતાનું નવીનતમ ઉદાહરણ છે, પરંતુ પશ્ચિમી ભાગીદારો સાથે વ્યૂહાત્મક નુકસાન ટાળવા માટે સમજદાર સંતુલનની જરૂર છે."

અનુભવી રાજદ્વારી કેપી ફેબિયને એક રસપ્રદ રૂપકનો ઉપયોગ કરીને ભૂ-રાજકીય પરિસ્થિતિનું વર્ણન કર્યું. તેમણે કહ્યું, "જ્યારે વડા પ્રધાન (નરેન્દ્ર મોદી) અને રાષ્ટ્રપતિ પુતિન મળે છે, ત્યારે તે એક મોટો મુદ્દો છે. ટ્રમ્પ એક મોટી શક્તિ છે, અને EU અને UK નાની શક્તિઓ છે. બંને શક્તિઓનું ધ્યાન એકસરખું નથી."

ફેબિયનએ દલીલ કરી હતી કે જ્યારે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, જે ફરી એકવાર અમેરિકન રાજકારણમાં એક મુખ્ય શક્તિ બન્યા છે, તે મુખ્યત્વે અમેરિકન સંરક્ષણ ઉત્પાદનોની નિકાસ વિશે ચિંતિત છે, ત્યારે યુરોપની ચિંતા યુક્રેનમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ સાથે સંબંધિત છે. તેમણે કહ્યું, "ટ્રમ્પ માટે જે મહત્વનું છે તે એ છે કે રશિયા પાસેથી સંરક્ષણ ખરીદી કેટલી વધે છે. ટ્રમ્પ પોતે રશિયા સાથે આર્થિક સંબંધો ફરી શરૂ કરવા અને તેને G7 માં લાવવા અને તેને G8 બનાવવા માંગે છે. પરંતુ જો ભારત રશિયા પાસેથી વધુ શસ્ત્રો અને સાધનો ખરીદે છે, તો ટ્રમ્પ તેને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે નુકસાન માને છે."

તેમણે કહ્યું કે, યુરોપની અપેક્ષાઓ સંપૂર્ણપણે અલગ છે. ફેબિયનએ કહ્યું, "યુક્રેન યુદ્ધને કારણે ટ્રમ્પ દ્વારા બાજુ પર રાખેલ યુરોપ, આશા રાખે છે કે ભારત પુતિન પર યુદ્ધ રોકવા માટે દબાણ કરશે. પુતિને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો જરૂરી હોય તો, રશિયા લશ્કરી રીતે સમગ્ર ડોનબાસ (યુક્રેન) પર કબજો કરશે."

ફેબિયનએ સૂચવ્યું કે, ભારત-રશિયા વેપારનું ભવિષ્ય પશ્ચિમના ઘણા લોકો માટે પણ એક મોટી ચિંતાનો વિષય છે. તેમણે કહ્યું, "રશિયા ભારત સાથે વેપાર વધારવા માંગે છે. ભારત પણ રશિયા સાથે વધુ વેપાર કરવા માંગે છે. બંને દેશોએ એવી કંપનીઓ બનાવવી જોઈએ જે ફક્ત તેમના દ્વિપક્ષીય વેપાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે. આવી કંપનીઓ વોશિંગ્ટનના પ્રતિબંધોથી પ્રભાવિત નહીં થાય."

ભારત પશ્ચિમી દબાણને અવગણે છે
ભૂતપૂર્વ રાજદ્વારી અચલ મલ્હોત્રાએ ભાર મૂક્યો કે, પશ્ચિમી દેશોનું તીવ્ર ધ્યાન એટલા માટે છે કારણ કે તેઓ માને છે કે ભારત પર તેમનું દબાણ અભિયાન સફળ રહ્યું નથી. તેમણે કહ્યું, "આ મુલાકાત એવા સમયે આવી રહી છે જ્યારે ભારત, અમેરિકા અને યુરોપના સતત દબાણ છતાં, રશિયાથી દૂર રહેવાનો ઇનકાર કરી રહ્યું છે, અને ખાસ કરીને, રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવાનું બંધ કરવાનો. ભારત તેની વ્યૂહાત્મક સ્વાયત્તતા સાથે સમાધાન કરવા તૈયાર નથી, જેમ કે તેણે સ્પષ્ટપણે દર્શાવ્યું છે. આનાથી કેટલાક પશ્ચિમી નિરીક્ષકોને ચિંતા થઈ છે કે તેમનો અભિગમ કદાચ ઉલટો પડી ગયો હશે."

તેમણે કહ્યું, "તેઓ હવે આ મુલાકાતના પરિણામ જોવા અને મૂલ્યાંકન કરવા માટે ઉત્સુક છે કે શું તેમણે ભારતને રશિયા તરફ વધુ ધકેલ્યું છે, જે સંભવિત રીતે ભારત, રશિયા અને ચીન વચ્ચે ત્રિપક્ષીય જોડાણ ફરી શરૂ કરી શકે છે."

મલ્હોત્રાએ એ પણ સમજાવ્યું કે BRICS ને કારણે આ વૈશ્વિક રસ કેવી રીતે વધી રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું, "IRC (રશિયા-ભારત-ચીન) અને અન્ય BRICS સભ્યો વૈશ્વિક શાસન માટે પશ્ચિમી પ્રભુત્વ ધરાવતી સંસ્થાઓના વિકલ્પો શોધવાના પ્રયાસોને ઝડપી બનાવી શકે છે, જેમ કે BRICS ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક પહેલમાં જોવા મળે છે, જે હવે અર્થતંત્રના ડી-ડોલરાઇઝેશન તરફ પણ કામ કરી રહી છે."

તેમણે કહ્યું કે એક એવી દુનિયા જ્યાં ભારત, રશિયા, ચીન અને અન્ય ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થાઓ સાથે મળીને વધુ નજીકથી કામ કરે છે તે પશ્ચિમી વ્યૂહરચનાકારો માટે એક દુઃસ્વપ્ન છે. પશ્ચિમી દ્રષ્ટિકોણથી, ભારત, રશિયા, ચીન (અને ઉત્તર કોરિયા પણ), ઈરાન, બ્રાઝિલ અને દક્ષિણ આફ્રિકાને એકસાથે લાવીને વધુ ધ્રુવીકરણ વિશ્વ વ્યવસ્થાને જટિલ બનાવી શકે છે.

પરંતુ મલ્હોત્રાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આવા ભય ખોટા છે. તેમણે કહ્યું, "ભારત બહુ-સંલગ્નતા અને બહુ-સંરેખણની નીતિ ચાલુ રાખશે અને મુખ્ય શક્તિઓ સાથેના તેના સંબંધોને સંતુલિત કરશે, જ્યારે બહુધ્રુવીયતા અને બહુપક્ષીયતાની હિમાયત કરશે."

આર્થિક અને બ્રિક્સ કોણ: ચિંતાનો એક નવો "દૃષ્ટિકોણ"
અર્થશાસ્ત્રી શરદ કોહલીએ દલીલ કરી હતી કે, વોશિંગ્ટન અને બ્રસેલ્સ આ મુલાકાતને અનેક આર્થિક અને વ્યૂહાત્મક દ્રષ્ટિકોણથી જોઈ રહ્યા છે, ખાસ કરીને ટેરિફ, પ્રતિબંધો અને બ્રિક્સના વિકાસના સંદર્ભમાં. તેમણે કહ્યું, "ભારત અને રશિયા વચ્ચેની તાજેતરની નિકટતાને એક નવા દ્રષ્ટિકોણથી જોવામાં આવી રહી છે. આ અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે ચાલી રહેલા ટેરિફ વિવાદને કારણે છે, અને અમેરિકા પણ ચીન સાથે છે. ભારત અને રશિયા વચ્ચેની નિકટતાને આ દ્રષ્ટિકોણથી જોવામાં આવી રહી છે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મોસ્કો સાથે નાટોના તણાવ પશ્ચિમની ચિંતાઓમાં વધુ વધારો કરે છે. તેમણે કહ્યું, "મોટાભાગના EU દેશો નાટોનો ભાગ છે. નાટો અને રશિયા વચ્ચે સરહદો પર ઘણો તણાવ છે. તેથી આ મુલાકાતની રાહ જોવામાં આવી રહી છે તે પણ એક કારણ છે."

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, પ્રતિબંધોને કારણે રશિયાનું અલગ થવું એ બીજું કારણ છે. કોહલીએ કહ્યું, "રશિયા પર 15,000 થી વધુ પ્રતિબંધો લાદવામાં આવ્યા છે. તેથી રશિયા સ્પષ્ટપણે વ્યવસાય માટે નવા ક્ષેત્રો શોધી રહ્યું છે, અને ભારત, વિશ્વનો સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ હોવાને કારણે, દેખીતી રીતે ઘણી તકો પ્રદાન કરે છે."

કેન્દ્રમાં સંરક્ષણ અને વ્યૂહાત્મક સ્વાયત્તતા
સંરક્ષણ નિષ્ણાત કોમોડોર અનિલ જયસિંહ (નિવૃત્ત) એ જણાવ્યું હતું કે યુરોપની ચિંતાઓ રશિયા પ્રત્યેની સંપૂર્ણપણે અલગ ધારણાને કારણે છે. તેમણે કહ્યું, "યુરોપ રશિયાને ભારત કરતા ખૂબ જ અલગ રીતે જુએ છે. તેઓ તેને આક્રમક તરીકે જુએ છે અને તેઓએ તેનાથી સાવચેત રહેવું પડશે."

તેમણે કહ્યું કે, રશિયા રાજદ્વારી એકલતા વચ્ચે એક મજબૂત ભાગીદાર શોધી રહ્યું છે. સિંહે કહ્યું, "રશિયાને ભારતની જરૂર છે કારણ કે, ચીન સિવાય, તેના વિશ્વમાં ખૂબ ઓછા અર્થપૂર્ણ મિત્રો છે. મોટાભાગના ઉત્તર કોરિયા અને ઈરાન જેવા બદમાશ દેશો છે. ભારત પશ્ચિમ સાથે વધુ વાતચીત માટે એક સંભવિત માર્ગ પણ પ્રદાન કરે છે. પરંતુ ભારતનો ઉદ્દેશ્ય તેના વ્યૂહાત્મક હિતોનું સંચાલન કરવાનો પણ છે. લાંબા સમયથી ચાલતા સંબંધો ઉપરાંત, બીજું એક સંભવિત કારણ ચીનને સંતુલિત કરવાનું છે જેથી વ્યૂહાત્મક સંબંધ ભારતના ગેરલાભ માટે કામ ન કરે."

સિંહે ભાર મૂક્યો કે આ મુલાકાત નવી દિલ્હીની મક્કમ નીતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે: "આ મુલાકાત ભારતની વ્યૂહાત્મક સ્વાયત્તતા પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે, જેનો અર્થ છે કે આપણે આપણા પોતાના હિતમાં કાર્ય કરીએ છીએ, જે અન્ય લોકો નક્કી કરી શકતા નથી, અને વિશ્વએ આનો આદર કરવો જોઈએ."

તેમ છતાં, તેમણે ચેતવણી આપી કે ભારતે સંરક્ષણ સોદાઓ પર કાળજીપૂર્વક વાટાઘાટો કરવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું, "વ્યવસાય વૃદ્ધિ એક પાસું છે, પરંતુ તેલ, અન્ય માલ અથવા સંરક્ષણ સાધનો સિવાય, રશિયા આપણને ઘણું બધું આપી શકતું નથી. સંરક્ષણ દ્રષ્ટિકોણથી, આપણે આપણી ક્ષમતાઓ વધારવા માંગીએ છીએ, પરંતુ આપણે ફક્ત લાઇસન્સ પ્રાપ્ત ઉત્પાદન પર નહીં પણ ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ."

