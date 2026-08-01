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પીએમ મોદીને અપશબ્દો કહેનારી વિદ્યાર્થિનીનો વીડિયો વાઈરલ, કહ્યું- પ્રભાવમાં આવી ગઈ, ભૂલ થઈ ગઈ, માફ કરો

જંતર-મંતર પર નીટ પેપર લીકના વિરોધમાં પ્રદર્શન કરાયું હતું. જેણે રાજકીય પક્ષોએ પણ સમર્થન આપ્યું હતું.

પીએમ મોદીને અપશબ્દો કહેનારી વિદ્યાર્થિનીનો વીડિયો વાઈરલ
પીએમ મોદીને અપશબ્દો કહેનારી વિદ્યાર્થિનીનો વીડિયો વાઈરલ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 1, 2026 at 3:12 PM IST

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નવી દિલ્હી: 23 જુલાઈના રોજ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના જંતર-મંતર પર આયોજિત વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ અંગે સંબોધન કરતા, પીએમ મોદીએ શનિવારે એક વીડિયો જાહેર કર્યો હતો. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હું આ વિદ્યાર્થીઓને માફ કરું છું. જણાવી દઈએ કે પીએમ મોદીએ કહ્યું, વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, મને અને મારા સ્વર્ગસ્થ માતાને અપશબ્દો કહેવામાં આવ્યા. આ દરમિયાન, એક આરોપી વિદ્યાર્થિનીનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે.

અહેવાલો અનુસાર, વાયરલ વીડિયોમાં આરોપી વિદ્યાર્થિની પોતાને 15 વર્ષની છોકરી તરીકે ઓળખાવે છે અને હાથ જોડીને માફી માંગે છે. તે કહે છે કે, તે મિત્રો સાથે કનોટ પ્લેસ આવી હતી અને તેમની સાથે વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાઈ હતી. ભીડથી પ્રભાવિત થઈને અને જોશમાં આવીને તેણે આવી વાતો કરી. જો કે, ETV ભારત સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા આ વીડિયોની સત્યતાની પુષ્ટિ કરતું નથી.

વીડિયોમાં, આરોપી વિદ્યાર્થિનીએ સ્વીકાર્યું છે કે, તેણે જે કર્યું તે કહેવું જોઈતું ન હતું અને આ માફીને લાયક નથી. હાથ જોડીને, તેણે કહ્યું કે, આ મારા જીવનની પહેલી અને છેલ્લી ભૂલ છે. તેણે કહ્યું, તે રાષ્ટ્ર સમક્ષ માફી માંગે છે અને ખૂબ જ શરમ અનુભવે છે. વાયરલ વીડિયોમાં, છોકરી હાથ જોડીને ઉભી છે અને દર્શકોને સીધી રીતે સંબોધિત કરે છે. પટ્ટાવાળી ટી-શર્ટ પહેરીને, તે સ્વીકારે છે કે વિરોધ દરમિયાન તેની વાતો ખોટી હતી અને ઊંડો પસ્તાવો વ્યક્ત કરે છે. તેના અનુસાર, વિરોધના ઉગ્ર વાતાવરણે તેના નિર્ણયને પ્રભાવિત કર્યો, જેના કારણે તેણે એવી વાતો કહી જે તે સામાન્ય રીતે નથી કહેતી.

છોકરી આગળ કહે છે કે, તેણે તેના કાર્યોનો પસ્તાવો છે અને ઘટનાની ગંભીરતાને સમજાય છે. તેનું કહેવું છે કે, તેના તેના શબ્દોની અસર સમજાઈ ગઈ છે અને તે માત્ર વડા પ્રધાન જ નહીં પરંતુ દેશભરના લોકો પાસે પણ માફી માંગે છે, જેમને તેના નિવેદનોથી દુઃખ થયું હતું. વિડિઓમાં એક નોંધપાત્ર વિગત તેની ઉંમર અંગેનો તેનો દાવો છે; જ્યારે FIRમાં તેને 25 વર્ષની હોવાનું જણાવાયું છે, તે માફી ક્લિપમાં દાવો કરે છે કે તે ફક્ત 15 વર્ષની છે. આ ઘટનાને ગંભીર ભૂલ ગણાવતા, તે કહે છે કે, તેનો ક્યારેય આવો વિવાદ ઉભો કરવાનો ઇરાદો નહોતો અને હવે તેને પોતાના આ વ્યવહાર પર શરમ આવી રહી છે. પસ્તાવો વ્યક્ત કરતા, તે કહે છે કે, તેણે જે કર્યું તે ખોટું હતું.

બુધવારે નોઈડા પોલીસ સ્ટેશનમાં યુવતી વિરુદ્ધ વડા પ્રધાન વિશેની ટિપ્પણી અંગે ફરિયાદ દાખલ થયા બાદ આ વિવાદ ઉભો થયો હતો. નોઈડા પોલીસે 'ઝીરો એફઆઈઆર' નોંધી હતી, જેને બાદમાં નવી દિલ્હીના પાર્લામેન્ટ સ્ટ્રીટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેના શબ્દો વડા પ્રધાન કાર્યાલયની ગરિમાને કલંકિત કરે છે અને વાતાવરણને બગાડી શકે છે, જે સંભવિત રીતે જાહેર શાંતિને ખલેલ પહોંચાડે છે.

વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન તેમના વિરુદ્ધ અપમાનજનક સૂત્રોચ્ચાર કર્યા બાદ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સંયમ અને માફીની અપીલ કરતો એક ઇન્સ્ટાગ્રામ વિડિઓ પોસ્ટ કર્યાના થોડા કલાકો પછી જ આ માફીનો વીડિયો સામે આવ્યો હતો. તેમના મેસેજમાં, તેમણે જંતર-મંતર ખાતે તાજેતરની ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જ્યાં કેટલાક "શરારતી યુવાનો" એ અભદ્ર ભાષા અને અપશબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો હતો - કોઈપણ સભ્ય સમાજમાં અસ્વીકાર્ય વર્તન.

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