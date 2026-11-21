શરમજનક! બેઝમેન્ટમાં 3-3 શબવાહિનીઓ પડી હતી, કચરાની ગાડીમાં હોસ્પિટલ લઈ જવાયો સફાઈકર્મીનો મૃતદેહ
ઝારખંડના ગિરિડીહમાં, એક સફાઈ કામદારનો મૃતદેહ કચરા ઉપાડનારી ટ્રકમાં હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો
Published : November 21, 2026 at 3:17 PM IST
ગિરિડીહ: ઝારખંડના ગિરિડીહમાં માનવતાને શરમાવે તેવી એક ઘટના સામે આવી છે. નગર નિગમના બેઝમેન્ટમાં ત્રણ નવી શબવાહિનીઓ ઉપલબ્ધ હોવા છતાં, સોનુ હાડી નામના એક સફાઈ કર્મચારીના મૃતદેહને કચરો ઉપાડવાના વાહનમાં હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો.
ગિરિડીહની આ ઘટનાએ સમગ્ર શહેરને શરમમાં મૂકી દીધું છે. સરકાર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી ત્રણ નવી શબવાહિનીઓ નગર નિગમના બેઝમેન્ટમાં ધૂળ ખાઈ રહી છે, જ્યારે એક સફાઈ કર્મચારીના મૃતદેહને કચરાના ટ્રકમાં સદર હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો. પચંબા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના રહેવાસી, 30 વર્ષીય સોનુ હાડી નગર નિગમમાં દૈનિક વેતન પર સફાઈ કર્મચારી તરીકે કામ કરતા હતા. દરરોજ સવારે શહેરને સ્વચ્છ રાખવા નીકળતા સોનુનું એક તળાવમાં ડૂબી જવાથી મૃત્યુ થયું હતું. તેમના મૃત્યુ બાદ, પોસ્ટમોર્ટમ માટે તેમના મૃતદેહને સદર હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો પરંતુ એમ્બ્યુલન્સ કે શબવાહિનીમાં નહીં, પરંતુ એ જ કચરો ઉપાડવાના વાહનમાં, જેનો ઉપયોગ તેઓ પોતે દરરોજ શહેરનો કચરો સાફ કરવા માટે કરતા હતા.
બેદરકારી કે ઉતાવળ?
સોનુ નામના એક વ્યક્તિના મૃતદેહને કચરો ઉપાડવાના વાહનમાં હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવી રહ્યો હોવાની તસવીર સામે આવતા, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની કામગીરી પર ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. લોકો પૂછી રહ્યા છે: શું એક સફાઈ કર્મચારી મૃત્યુ પછી પણ સન્માનજનક વિદાય મેળવવાને પાત્ર નથી? થોડા દિવસો પહેલા જ, રાજ્ય સરકારે ગિરિડીહ નગરપાલિકાને ત્રણ શબવાહિનીઓ પૂરી પાડી હતી, જેથી મૃત્યુ બાદ મૃતદેહને હોસ્પિટલ કે ઘરે સન્માનપૂર્વક લઈ જઈ શકાય. તેમ છતાં, આ વાહનો નગરપાલિકાના બેઝમેન્ટમાં ધૂળ ખાઈ રહ્યા છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન ઊભો કરે છે: જો નગરપાલિકા પોતાના જ એક કર્મચારી માટે શબવાહિની ઉપલબ્ધ કરાવી શકતી નથી, તો સામાન્ય જનતા આવી સેવાની અપેક્ષા કેવી રીતે રાખી શકે?
સાથી કર્મચારીઓ અને પરિવારજનોની વિનંતીઓ પર ધ્યાન ન અપાયું
મૃતકના પરિવારજનો અને તેમના સાથી સફાઈ કર્મચારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, સોનુનો મૃતદેહ મળી આવ્યા બાદ તેમણે મ્યુનિસિપલ વહીવટીતંત્ર પાસે શબવાહિની પૂરી પાડવા વિનંતી કરી હતી. જોકે, સમયસર કોઈ વ્યવસ્થા થઈ શકી નહીં. આખરે, અન્ય કોઈ વિકલ્પ ન રહેતા, તેઓ મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સદર હોસ્પિટલ લઈ જવા માટે કચરો ઉપાડતી ગાડીનો ઉપયોગ કરવા મજબૂર બન્યા હતા.
મેયર અને ડેપ્યુટી મેયરની દરમિયાનગીરી; ₹4 લાખની સહાય જાહેર
ઘટનાની જાણ થતાં, મેયર પ્રમિલા મેહરા અને ડેપ્યુટી મેયર સુમિત કુમારે મૃતકના પરિવારજનો સાથે મુલાકાત કરી અને મૃતદેહને સન્માનપૂર્વક ઘરે પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરી. મ્યુનિસિપલ વહીવટીતંત્રની કાર્યપદ્ધતિ અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરની કામગીરી પર ગંભીર સવાલો ઉઠાવતા, ડેપ્યુટી મેયર સુમિત કુમારે કહ્યું કે, ત્રણ શબવાહિનીઓ ઉપલબ્ધ હોવા છતાં, એક મ્યુનિસિપલ કર્મચારીના મૃતદેહને કચરો ઉપાડતી ગાડીમાં લઈ જવો પડે તે અત્યંત દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. તેમણે નોંધ્યું કે, કર્મચારીઓ દ્વારા મદદ માંગવામાં આવી હોવા છતાં, મ્યુનિસિપલ કમિશનરે આ બાબતને જરૂરી ગંભીરતાથી લીધી ન હતી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, હાલ પૂરતું મૃતકના પરિવારને ₹4 લાખની આર્થિક સહાય આપવામાં આવી છે.
અધિકારીઓ પાસે કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ નથી
જ્યારે આ સંવેદનશીલ બાબતે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓનો અભિપ્રાય જાણવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે મ્યુનિસિપલ કમિશનર વિજય સિંહ બિરુઆએ તેમનો ફોન ઉપાડ્યો નહીં. ત્યારબાદ, ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર અબ્દુલ સમદનો ફોન દ્વારા સંપર્ક કરવામાં આવ્યો; તેમણે સ્વીકાર્યું કે કોર્પોરેશન પાસે મૃતદેહોના પરિવહન માટે ખાસ ત્રણ વાહનો છે. જોકે, જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે સફાઈ કર્મચારીના મૃત્યુ પછી વાહન કેમ પૂરું પાડવામાં આવ્યું નથી, ત્યારે તેમણે પ્રશ્નો ટાળીને વારંવાર કહ્યું, "કૃપા કરીને મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાથે વાત કરો." બેદરકારીના આ ગંભીર ઉદાહરણ માટે મ્યુનિસિપલ વહીવટીતંત્ર પાસે કોઈ જવાબ નથી.
આ પણ વાંચો: