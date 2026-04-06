ગાઝિયાબાદના 'ફિટ દાદા' મહિપાલ સિંહ, જેમણે 65 વર્ષની ઉંમરે દોડીને ડાયાબિટીસને હરાવ્યો
મહિપાલ સિંહ કહે છે કે મને લાગતું હતું કે મારું જીવન ફરી ક્યારેય પહેલા જેવું નહીં રહે, પરંતુ દોડવાથી બધું બદલાઈ ગયું.
Published : April 6, 2026 at 1:26 PM IST
નવી દિલ્હી/ગાઝિયાબાદ : આજકાલ, જીવનશૈલીમાં પરિવર્તન, ખરાબ આહાર અને શારીરિક પ્રવૃત્તિના અભાવને કારણે, મોટી સંખ્યામાં લોકો ડાયાબિટીસથી પીડાઈ રહ્યા છે. એકવાર ડાયાબિટીસ થઈ જાય, પછી તેને નિયંત્રણમાં રાખવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે. "ફિટ દાદા" તરીકે જાણીતા મહિપાલ સિંહ લાખો લોકો માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત બન્યા છે.
65 વર્ષની ઉંમરે, જ્યારે મોટાભાગના લોકો બીમારી અને મર્યાદિત સમયપત્રકમાં ફસાયેલા હોય છે, ત્યારે મહિપાલ સિંહે ડાયાબિટીસ જેવી ગંભીર બીમારીને શક્તિમાં ફેરવી દીધી છે. તેમણે માત્ર તેમના વધતા ખાંડના સ્તરને નિયંત્રિત કર્યું નથી, પરંતુ તેમણે પોતાને એક સફળ મેરેથોન દોડવીર તરીકે પણ સ્થાપિત કર્યા છે.
વર્ષ 2021ની શરૂઆતમાં, મહિપાલ સિંહના જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું. થોડી કસરત કર્યા પછી પણ તેઓ વધુને વધુ સુસ્ત, તરસ્યા અને થાકેલા લાગતા હતા. આરોગ્ય તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે તેમના ખાંડનું સ્તર સામાન્ય કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે હતું. શરૂઆતમાં, મહિપાલ સિંહે તેમના વધતા ખાંડના સ્તરને ગંભીરતાથી લીધું ન હતું, પરંતુ થોડા મહિનામાં, પરિસ્થિતિ ગંભીર બની ગઈ. તેમનું ખાંડનું સ્તર સતત વધતું રહ્યું, જેના કારણે ચિંતા વધતી ગઈ. તેમના પુત્રો તેમને ડૉક્ટર પાસે લઈ ગયા અને સારવાર શરૂ કરી. ડૉક્ટરે દવા અને આહારમાં ફેરફાર સૂચવ્યા.
તે સમયે, એવું લાગતું હતું કે જીવન ફરી ક્યારેય પહેલા જેવું નહીં રહે: મહિપાલ સિંહ
દવાથી થોડી રાહત મળી, પણ મહિપાલ સિંહ વધુને વધુ પરેશાન થવા લાગ્યા. તેમને ઘણીવાર લાગતું હતું કે જીવન ફરી ક્યારેય પહેલા જેવું નહીં રહે. આ દરમિયાન, મહિપાલ સિંહના એક પરિચિતે તેમને સલાહ આપી કે નિયમિત સવારની ચાલ અને હળવી કસરત તેમના ડાયાબિટીસને નોંધપાત્ર રીતે નિયંત્રિત કરી શકે છે. આ સલાહ તેમને ગમી, અને તેમણે તે અજમાવવાનું નક્કી કર્યું.
મહિપાલ સિંહના પરિવારને દોડતી વખતે ઈજા થવાનો ડર હતો
તે ગાઝિયાબાદના રાજનગર એક્સટેન્શનમાં એક બહુમાળી સોસાયટીમાં રહે છે. સોસાયટીના પાર્કમાં વોકિંગ ટ્રેક છે. શરૂઆતમાં, તે ટ્રેક પર 10 થી 15 મિનિટ ચાલવાનું શરૂ કરતા હતા. તે 10 થી 15 મિનિટ ચાલતા અને પછી પાછા ફરતા, કારણ કે તે પણ મુશ્કેલ હતું. સમય જતાં, તેણે પોતાનો ચાલવાનો સમય વધાર્યો અને 30 મિનિટ માટે નિયમિતપણે કસરત કરવાનું શરૂ કર્યું. તેમણે હળવું જોગિંગ પણ શરૂ કર્યું. તેનો પરિવાર મહિપાલ સિંહની દોડ વિશે ચિંતિત હતો, કારણ કે તેમને ઈજા થવાનો ડર હતો. તેમને ઘણી વખત દોડવાથી પણ નિરાશ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ મહિપાલ સિંહે સાવધાની સાથે પોતાનો દિનચર્યા ચાલુ રાખવાનું નક્કી કર્યું.
મહિપાલ સિંહે શરૂઆતમાં 500 મીટર દોડવાનું શરૂ કર્યું. થોડા મહિનામાં જ આ અંતર કિલોમીટર સુધી વધી ગયું. જેમ જેમ અંતર વધતું ગયું તેમ તેમ કોમ્યુનિટી સેન્ટરમાં દોડવું અશક્ય બન્યું, તેથી મહિપાલ સિંહે નજીકની શેરીઓમાં દોડવાનું શરૂ કર્યું. થોડા સમય પછી, મહિપાલ સિંહે રસ્તા પર ન દોડવાનો નિર્ણય કર્યો. તેમણે દોડ માટે ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પસંદ કર્યું.
દોડવાથી સુગર લેવલ ઘટે છે
થોડા મહિના દોડ્યા પછી, મહિપાલ સિંહનું સુગર લેવલ ઘટવા લાગ્યું, અને નિયમિત તપાસમાં સારા પરિણામો મળવા લાગ્યા. થોડા મહિનામાં, શિસ્ત અને સમર્પણ સાથે, મહિપાલ સિંહે પોતાનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કર્યું. જ્યારે મહિપાલ સિંહે પોતાનો સુગર ટેસ્ટ કરાવ્યો, ત્યારે પરિણામો તેમને ખુશ કરતા હતા. તેમનું સુગર લેવલ નિયંત્રણમાં હતું. હવે પડકાર તેમના સુગર લેવલ જાળવવાનો હતો. તેમની ફિટનેસને જોતાં, મહિપાલ સિંહે મેરેથોનમાં ભાગ લેવાનું શરૂ કર્યું. છેલ્લા ચાર વર્ષોમાં, મહિપાલ સિંહે અનેક રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મેરેથોનમાં ભાગ લીધો છે અને મેડલ જીત્યા છે.
મહિપાલ સિંહે માત્ર તેમના સુગર લેવલને નિયંત્રિત કર્યું નથી, પરંતુ ડાયાબિટીસ સામે લડવાના મહત્વ વિશે વરિષ્ઠ નાગરિકોમાં જાગૃતિ પણ લાવી રહ્યા છે. મહિપાલ હવે સવારે એકલા દોડતા નથી; ઘણા વરિષ્ઠ નાગરિકો હવે તેમની સાથે દોડે છે. લોકો તેમને "ફિટ દાદા" પણ કહે છે.
