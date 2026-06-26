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અયોધ્યા રામ મંદિર દાન કૌભાંડ: ટ્રસ્ટના સેક્રેટરી ચંપત રાયે નૈતિક કારણોસર આપ્યું રાજીનામું, ટ્રસ્ટી અનિલ મિશ્રાએ પણ છોડ્યું પદ

ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે 13 જૂને SITની રચના કરી હતી, જેણે દાનની ગણતરી, સંગ્રહ અને સ્ટોરેજની પ્રક્રિયા તપાસી હતી – 150 લોકોના નિવેદન લેવાયા.

ફાઈલ ફોટો - ચંપત રાય
ફાઈલ ફોટો - ચંપત રાય (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 2:35 PM IST

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હૈદરાબાદ : અયોધ્યામાં રામ મંદિરના દાનમાં કથિત કૌભાંડે હવે ગંભીર વળાંક લીધો છે. શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના સામાન્ય સચિવ ચંપત રાયે નૈતિક કારણોસર પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે, જ્યારે ટ્રસ્ટી અનિલ મિશ્રાએ પણ પદ છોડી દીધું છે. આ વિકાસ એ સમયે થયો છે જ્યારે મંદિરમાં થતા દાનની ઉચાપત અંગે ગંભીર આરોપો સામે આવ્યા છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?
ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે તાજેતરમાં તપાસનો આદેશ આપ્યો હતો, કારણ કે ભક્તોના દાનની ઉચાપતના આરોપો સામે આવ્યા હતા. ગઈકાલે, મંદિરના દાનની રોકડ અને કિંમતી વસ્તુઓની ગણતરીમાં સંકળાયેલા 8 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ટ્રસ્ટના સભ્ય કૃષ્ણ મોહનની ફરિયાદ પર FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી, જે SITની પ્રારંભિક રિપોર્ટની ભલામણો બાદ કરવામાં આવી.

પોલીસે જણાવ્યું કે આરોપીઓને અયોધ્યાથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેમની પૂછપરછ ચાલુ છે. તેઓ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની વિવિધ કલમો – ક્લાર્ક અથવા નોકર દ્વારા ચોરી, વિશ્વાસઘાત, ચોરાયેલી મિલકતની સ્વીકૃતિ અને ગુનાહિત કાવતરા સહિત હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી છે.

SITની તપાસ અને રાજકીય હલચલ

13 જૂને ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે ત્રણ સભ્યોની SITની રચના કરી હતી, જેનું નેતૃત્વ લખનઊના કમિશનર વિજય વિશ્વાસ પંત કરી રહ્યા હતા. SITએ દાનની ગણતરી, સંગ્રહ અને સ્ટોરેજની પ્રક્રિયા તપાસી, નાણાકીય રેકોર્ડ તપાસ્યા અને 150થી વધુ લોકોના નિવેદન નોંધ્યા. પ્રારંભિક રિપોર્ટમાં વહીવટી સુધારાની ભલામણ કરવામાં આવી છે, જોકે તેનો સંપૂર્ણ ખુલાસો થયો નથી.

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TAGGED:

RAM TEMPLE DONATION SCAM
AYODHYA TEMPLE EMBEZZLEMENT
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TEERTH KSHETRA TRUST
CHAMPAT RAI RESIGNATION

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